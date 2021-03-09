　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

真理台文館風波「回到原點」　他狠酸教部：用800萬擺脫燙手山芋

▲張良澤教授，11日下午2時在文壇友人及真理大學台文系學生陪同聲援下，在台南市中西區台南公會堂階梯廣場，就此事細說分明。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台文館的前館長張良澤。（圖／記者林悅翻攝）

記者崔至雲／台北報導

真理大學「台灣文學資料館」風波事發至今已有2個月的時間，不料，已故作家鍾肇政之子鍾延威8日再次在臉書PO文，狠酸「教育部的介入創造了三贏局面」，包含，教育部長潘文忠以兩年八百萬元補助款擺脫了燙手山芋；真理校長陳奇銘不但可以不理輿論壓力，還憑空撿到八百萬；真理台文系主任錢鴻鈞，如願當上台文館館長。

真理大學日前無預警換鎖，將當初合力設置台文館的前館長張良澤拒於門外，此事件引發軒然大波。鍾延威表示，今年一月八日被揭露的台文館粗暴封館事件，「教育部的介入創造了三贏局面」，贏家之一，潘文忠親赴麻豆召開閉門會議，既表示重視，又展現誠意，最後花錢滅火消災，以給真理大學兩年八百萬元補助款擺脫了這個燙手山芋。贏家之二，陳奇銘野蠻有賞，不但可以不理輿論壓力，不理文學界及學生詰難，不必向張良澤教授道歉，順利將張教授掃地出門，還憑空撿到八百萬元。贏家之三，錢鴻鈞如願當上台灣文學資料館館長。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ 台灣文學資料館。（圖／翻攝鍾延威臉書）

▲台灣文學資料館。（圖／翻攝鍾延威臉書）

針對教育部，鍾延威說明，很多事情可以用錢解決，但文學、文化不行。潘文忠很明顯只是想及早脫離暴風圈，於是馬上允諾了兩年八百萬元。「潘文忠不去想造成文學界嚴重汙點的學校、系所主事者的不適格，不去想這些文物是否能得到妥善保護及運用，不去想如何讓這個館可長可久存續下去，不外就是一個逃避心態的拖字訣，用納稅人的錢獎勱犯錯的學校與人，來爭取封館事件不在自己任內惡化的時間。」

對於陳奇銘，鍾延威表示，陳奇銘曾在校內公開宣稱校長就是學校裡面的「王」，可略知這個人的作風與素養，難怪可以這樣粗暴野蠻對待一位八旬高齡老教授，可以不斷說謊，可以不向張良澤教授道歉，可以無視輿論，「大王」我自為之。

至於錢鴻鈞出任台灣文學資料館館長，鍾延威認為，「我個人是反對錢鴻鈞擔任台文館館長的。別的不說，光是把別人的信以自己名義捐給典藏單位，及很多捐贈物來源不明，拿不出取得證明，就是人品有問題。這樣的人能擔任館長嗎？能讓人信任嗎？太諷刺了。」

鍾延威最後怒酸，「整個來說，封館事件在喧騰一陣後又回到了原點。學校如願收回了台灣文學資料館，成功的趕走了張良澤教授，附帶紅利是顢頇的教育部雙手捧上的兩年八百萬元。」
 

ET快訊
13歲小女友寫「巷內性愛日記」嚇壞同學！19歲男友慘了
低估大家智商？美女律師開轟「兩個房間」：流行睜眼說瞎話
台北2會館供立委「免費住」　媒體人開酸：政治總讓下半身特別寂
氣質妹捷運脫口罩開吃！　網見側顏風向大轉

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

LIVE／帛琉旅遊泡泡「下一國可能越南」　指揮中心最新說明

駁二展演、大港開唱如期舉行！將重建倉庫+強化消防設施

低估大家智商？美女律師開轟「分租兩個房間」：承認錯誤很難嗎

全台最強「補丁路」慘狀曝！記者開車實測850m....如在月球表面

踩到地雷就分手！ 男人只要「這樣做」　女人直接說掰掰

中南部「春雨趨勢」氣象局解答了　今年1跡象再加深缺水壓力

村上春樹首場拍賣會！狂粉從他還沒出名就收藏　初次面世手稿曝光

真理台文館風波「回到原點」　他狠酸教部：用800萬擺脫燙手山芋

中部3水庫蓄水跌破10%！底部乾到可散步　下周辦抗旱演練

中南部水情慘爆「白河水庫蓄水量歸0」　恐怖數據曝光一次看！

神級黃金獵犬「馬麻下令就出動」 一嘴叼回浪流連貓！陪玩弟傻眼

台中騎士「內切超車」左右扭動　下秒重摔整排防撞桿...網：好痛

王力宏同台車開13年「佈滿刮痕堅持不補」　黑人指「擦撞痕跡」笑虧：技術不太好

雪碧痛罵「網美圈遍地綠茶婊！」　女粉奪愛7年男友...不到1個月懷孕了

高雄鼎泰豐下「口罩限色令」　員工怒！勞工局：屬合理範圍要求

阿嬤嫌醜！拿針線縫補褲上大洞　孫見破褲快遭殃嚇喊：母湯安捏

桃園黑幫火拚！KTV遭開22槍　養生館被砸爛...主嫌逃1天被逮

先生全身截肢...太太成骨不全症　夫妻同心勇敢追愛「好想照顧他」

2男遭槍殺枉死...兒女赴現場招魂 「連擲5次無筊」法師問一事才聖筊

隊友練到哭！楊丞琳《姐姐2》衝上去抱　自願陪跳被拒「不要理我」她超暖心

LIVE／帛琉旅遊泡泡「下一國可能越南」　指揮中心最新說明

駁二展演、大港開唱如期舉行！將重建倉庫+強化消防設施

低估大家智商？美女律師開轟「分租兩個房間」：承認錯誤很難嗎

全台最強「補丁路」慘狀曝！記者開車實測850m....如在月球表面

踩到地雷就分手！ 男人只要「這樣做」　女人直接說掰掰

中南部「春雨趨勢」氣象局解答了　今年1跡象再加深缺水壓力

村上春樹首場拍賣會！狂粉從他還沒出名就收藏　初次面世手稿曝光

真理台文館風波「回到原點」　他狠酸教部：用800萬擺脫燙手山芋

中部3水庫蓄水跌破10%！底部乾到可散步　下周辦抗旱演練

中南部水情慘爆「白河水庫蓄水量歸0」　恐怖數據曝光一次看！

戲裡遭家暴、戲外霸凌？《夫婦世界》沈恩宇遭爆料　公司回應了

台股高低震盪逾200點！金融、傳產撐盤　指數小漲32點收15853點

買公寓「鋪木地板or磁磚？」　過來人曝優缺點：這個CP值比較高

台北杜鵑花季來了！音樂會邀陳芳語、陳零九　採實名制「限1000人」

Windows 10還沒升級到20H2　微軟挑機「強制更新」

楊丞琳曬「老公視角」竟撞衫人間芭比　李榮浩寵妻讓Lisa直呼：太甜！

英國指中國環球電視網「失公允」！違反新聞規範　裁罰880萬元　

福原愛離婚「恐失去收入和2孩監護權」　日媒2領域分析

窮夫騎車70公里載癌妻看病！警攔截喊：你是通緝犯　結局超展開

追蹤獵豹！他下車才走20米　慘遭2獅撕咬拖行「吞下肚」

生活熱門新聞

「心真的好痛！」莊凌芸男友現身

高中生偷看送肉粽！2天後父母崩潰了

新竹情侶訂餐不接電話　外送員爆氣「不送了」

氣質妹捷運脫口罩吃水果　網見側顏風向大轉

礁溪飯店留負評！　女客不滿要「免費住一晚」

煮肉前習慣洗過！網共鳴：我媽也會

鼎泰豐「口罩限色令」惹議！業者回應了

5煩人星座「動不動就提分手」！射手態度超隨便

護理師讓熟人先進診間！他質問後遭嗆

一句話惹怒宜蘭人！網紅吃老店「犯大忌」

「哪個『當』讀音不同？」　正解驚呆網

全台把握這天！2波水氣「降雨熱區」曝　周末再降溫

摟腰摸臀摳腳底　旅日知名部落客遭控性騷慣犯

律師轟「分租兩個房間」：承認錯誤很難嗎

更多熱門

相關新聞

台觀師生盼接管　教育部：學校未違法

台觀師生盼接管　教育部：學校未違法

位於花蓮壽豐鄉的台灣觀光管理學院，日前傳出將向教育部申請停辦。消息傳出，校內師生紛紛譁然，更組成「台觀學生自救會」並呼籲政府應啟動重新接管台觀，杜絕學校受財團入主後不正辦學圖謀改辦利益。對此，教育部指出，該校要違反《私校法》，教育部才可接管，但台觀是因為辦學資金不足，才提出要停招停辦，教育部依法不能接管。

陸生持續停招　教育部：我方未禁止

陸生持續停招　教育部：我方未禁止

退休軍公教轉私校可兼領薪水退俸　教育部2招擋再任

退休軍公教轉私校可兼領薪水退俸　教育部2招擋再任

學校教交通安全遭批破壞課綱　教育部澄清

學校教交通安全遭批破壞課綱　教育部澄清

吃鳳梨挺台農　教部籲學校入菜單

吃鳳梨挺台農　教部籲學校入菜單

關鍵字：

真理大學台文館教育部張良澤

讀者迴響

熱門新聞

劉寶傑譙侯佩岑母女：妳臉不要別人還要

即／高雄駁二特區凌晨大火　濃濃黑煙沖天

愷樂自囚1年近況　對羅志祥有心結

女大生遭外國男友傳染得愛滋　19年後悲慘現況曝

「心真的好痛！」莊凌芸男友現身

民進黨已婚立委同居「小17歲」美女發言人　一週過夜5次全直擊

日媒爆「福原愛再也不回台灣」！

風水師吃早餐突斷言：老闆，你這間店會倒

打死眼鏡蛇　基隆男遭判刑

花光百萬積蓄養小三！除草工遭背叛5刀捅死她

快訊／韓演員李知恩陳屍家中！享年50歲

網曝周星馳《功夫2》上映日　知情人士回應了

高中生偷看送肉粽！2天後父母崩潰了

即／駁二特區本東倉庫慘狀曝...不排除縱火！

直擊江宏傑接「神秘簡訊」急返家

更多

最夯影音

更多
神級黃金獵犬「馬麻下令就出動」 一嘴叼回浪流連貓！陪玩弟傻眼

神級黃金獵犬「馬麻下令就出動」 一嘴叼回浪流連貓！陪玩弟傻眼
台中騎士「內切超車」左右扭動　下秒重摔整排防撞桿...網：好痛

台中騎士「內切超車」左右扭動　下秒重摔整排防撞桿...網：好痛

王力宏同台車開13年「佈滿刮痕堅持不補」　黑人指「擦撞痕跡」笑虧：技術不太好

王力宏同台車開13年「佈滿刮痕堅持不補」　黑人指「擦撞痕跡」笑虧：技術不太好

雪碧痛罵「網美圈遍地綠茶婊！」　女粉奪愛7年男友...不到1個月懷孕了

雪碧痛罵「網美圈遍地綠茶婊！」　女粉奪愛7年男友...不到1個月懷孕了

高雄鼎泰豐下「口罩限色令」　員工怒！勞工局：屬合理範圍要求

高雄鼎泰豐下「口罩限色令」　員工怒！勞工局：屬合理範圍要求

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面