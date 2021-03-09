真理台文館風波「回到原點」　他狠酸教部：用800萬擺脫燙手山芋

▲台文館的前館長張良澤。（圖／記者林悅翻攝）

記者崔至雲／台北報導

真理大學「台灣文學資料館」風波事發至今已有2個月的時間，不料，已故作家鍾肇政之子鍾延威8日再次在臉書PO文，狠酸「教育部的介入創造了三贏局面」，包含，教育部長潘文忠以兩年八百萬元補助款擺脫了燙手山芋；真理校長陳奇銘不但可以不理輿論壓力，還憑空撿到八百萬；真理台文系主任錢鴻鈞，如願當上台文館館長。

真理大學日前無預警換鎖，將當初合力設置台文館的前館長張良澤拒於門外，此事件引發軒然大波。鍾延威表示，今年一月八日被揭露的台文館粗暴封館事件，「教育部的介入創造了三贏局面」，贏家之一，潘文忠親赴麻豆召開閉門會議，既表示重視，又展現誠意，最後花錢滅火消災，以給真理大學兩年八百萬元補助款擺脫了這個燙手山芋。贏家之二，陳奇銘野蠻有賞，不但可以不理輿論壓力，不理文學界及學生詰難，不必向張良澤教授道歉，順利將張教授掃地出門，還憑空撿到八百萬元。贏家之三，錢鴻鈞如願當上台灣文學資料館館長。

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▲台灣文學資料館。（圖／翻攝鍾延威臉書）

針對教育部，鍾延威說明，很多事情可以用錢解決，但文學、文化不行。潘文忠很明顯只是想及早脫離暴風圈，於是馬上允諾了兩年八百萬元。「潘文忠不去想造成文學界嚴重汙點的學校、系所主事者的不適格，不去想這些文物是否能得到妥善保護及運用，不去想如何讓這個館可長可久存續下去，不外就是一個逃避心態的拖字訣，用納稅人的錢獎勱犯錯的學校與人，來爭取封館事件不在自己任內惡化的時間。」

對於陳奇銘，鍾延威表示，陳奇銘曾在校內公開宣稱校長就是學校裡面的「王」，可略知這個人的作風與素養，難怪可以這樣粗暴野蠻對待一位八旬高齡老教授，可以不斷說謊，可以不向張良澤教授道歉，可以無視輿論，「大王」我自為之。

至於錢鴻鈞出任台灣文學資料館館長，鍾延威認為，「我個人是反對錢鴻鈞擔任台文館館長的。別的不說，光是把別人的信以自己名義捐給典藏單位，及很多捐贈物來源不明，拿不出取得證明，就是人品有問題。這樣的人能擔任館長嗎？能讓人信任嗎？太諷刺了。」

鍾延威最後怒酸，「整個來說，封館事件在喧騰一陣後又回到了原點。學校如願收回了台灣文學資料館，成功的趕走了張良澤教授，附帶紅利是顢頇的教育部雙手捧上的兩年八百萬元。」

