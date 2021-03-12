詐團耍賤騙愛心　屏東阿北郵局匯款「被喊卡」

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣張姓男子接到詐騙集團佯稱姪子，急需向他借調32萬元，他趕緊到郵局匯款，郵局人員發現有異，報警處理，警方他遇到「我是你親戚、我沒錢借我錢」詐騙手法騙錢，經勸阻成功保住該筆血汗錢。

▲里港警分局新圍派出所警員趙凱晴、呂佳賓2人成功攔阻張男被騙 。（圖／記者陳崑福翻攝）

里港警分局新圍派出所警員趙凱晴、呂佳賓，9日下午13時許，接獲轄內郵局櫃台人員通報，有民眾急欲匯款，疑似有遭詐騙的情事發生，為確保民眾財物安全，2人立即趕往現場了解。

2員發現60歲張姓男子當天接到佯稱是其侄子打來的電話，表示急需用錢，向他借用，他不疑有他，急急忙忙跑到郵局，填好匯款單，準備要匯款32萬元。警方查證下，發現他遇到「猜猜我是誰」及「我是你親戚、我沒錢借我錢」的話術詐騙，經細心向當事人說明相關詐騙手法及確認電話號碼、身分之後，成功說服當事人免於受騙上當，及時成功攔阻；事後，他對警方及郵局行員的關心，頻頻表達感謝。

分局長楊龍祥呼籲，近年來詐欺案件越來越多，呼籲民眾接獲陌生可疑電話，要小心再三查證，秉持【一聽二掛三查證】的方式，亦可撥打165反詐騙及110報案專線進行諮詢，以免被騙，確保居家生命財產安全。

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