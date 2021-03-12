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張惇涵：核四不是選項、以核無法養綠　台灣不會走回頭路

▲▼張惇涵表示，核四不是選項，以核無法養綠。（圖／翻攝張惇涵臉書）

▲張惇涵表示，核四不是選項，以核無法養綠。（圖／翻攝張惇涵臉書）

記者蔡文鈴／台北報導

311大地震滿十周年，而因地震造成的海嘯衝擊福島核廠引發核災影響至今，蔡政府也堅決實現2025非核家園。對此，總統府發言人也透過臉書強調，「核四不是選項，以核無法養綠」。

張惇涵11日發文表示，福島震災到今天十年了。而距離2014年4月27日，馬前總統宣布核四封存到今天，也快7年了。然而，我們仍要在今年8月針對重啟核四進行公投。

張惇涵指出，台灣的光電和風電的發電佔比，佔了約9.5%，十年前311當天的同一個時間，則大約是0.4%。經過十年，台灣的綠能發電大幅成長，這證明了，沒有核四，我們養了更多綠電。也請別忘了，在綠電快速發展的過程中，核一廠的兩座機組，分別在2018年、2019年先後除役。我們發展綠電、同時減核，這更證明了，減核可以養綠。

張惇涵說，核四的爭議從1980年代到現在，快40年了，過去由於觀念、技術、成本等因素，台灣的綠能，確實是發展得很慢。然而，過去將近40年養不出的綠，卻在這4、5年間，得到快速的推展，去年底的綠電裝置容量，比起2016年5月蔡英文 Tsai Ing-wen總統剛就任時，從4,408MW到9,474MW，成長超過一倍。

張惇涵表示，有不少人以為，核四好像已經蓋好在那邊，按個按鈕就隨時可以重啟，但這是完全錯誤的。核四的一號機，沒有完全通過應有的測試就封存，二號機也沒有蓋完。而根據監察院的調查，為了進行一號機的測試，二號機有1,700多項零件，被拼湊到一號機去，這就是為什麼很多人把核四譬喻為「拼裝車」的原因。

張惇涵也說，廠商已經解散、設備已經停產、耐震係數再檢測等多項原因，經濟部評估，不只耗費鉅資，更是曠日費時，重啟核四需要 7+N年，這個N，是未知數。再試著想想，7+N年後，因為科技的進步，綠能的發展速度明顯會超過重啟核四的時間，根本也不需要以核養綠。

張惇涵感嘆，「十年了，我們一直祈願福島走出陰霾，也要時時思考寶島的未來。」福島震災的受災面積，比一個台北市還大，地震和海嘯奪走了15,899名生命，至今仍然有2,527人行蹤不明。這也是為什麼，每一年的今天，政府都會再一次省思核電的代價，而每一次的省思，都更加堅定非核、減煤的政策目標，更加堅定加速能源轉型的進程。

張惇涵強調，過去的核電養不出綠電，未來的綠電比核電還快，無解的核廢料最終處置場域，更是證明核電終究不會是綠電，核四不是選項，以核也無法養綠。不要再有下一個福島不是口號，能源轉型的道路，台灣也不會走回頭路。

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關鍵字：

張惇涵核能以核養綠福島核災

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