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梅根被控霸凌！前員工怕到「噴淚發抖」　白金漢宮要調查

▲▼淡出英國王室的梅根（Meghan Markle）。（圖／CFP）

▲英國王子妃梅根（Meghan Markle）被控霸凌。（圖／CFP）

記者吳美依／綜合外媒報導

英國前王室職員爆料，他們遭王子妃梅根（Meghan Markle）霸凌，甚至因此忍不住落淚、發抖。梅根已透過發言人反駁此事。但是，白金漢宮3日罕見發表聲明，宣布人資團隊已經對此展開調查。《衛報》指出，哈利夫婦與王室的關係降至最低點。

《泰晤士報》引述前王室職員說法報導，威廉、哈利兩家人同住在肯辛頓宮（Kensington Palace）時，氣氛總是非常緊張。2名高級職員宣稱曾被梅根霸凌。另一名前員工表示，他們遭到梅根針對、「羞辱」。一名助理說，這「感覺更像是情感上的殘忍與操控。我認為，這也可以被稱為霸凌」。

▲▼淡出英國王室的哈利王子與梅根。（圖／達志影像／美聯社）

▲哈利與梅根已經淡出王室。（圖／達志影像／美聯社）

報導中還提到，哈利夫婦的前通訊秘書長瑙夫（Jason Knauf）2018年10月提出申訴，指控梅根趕走2名個人助理，且正在「羞辱」重挫第3名職員的信心。他當時一度被哈利王子請求不要提出指控。

前職員們認為，梅根受訪時說出的故事版本將只有部分屬實，也很關心王室最後如何處理霸凌情況，因此決定站出來發聲。他們認為，社會大眾「應該深入了解我們這個角度的故事」。

▲▼梅根戴「沙國王儲贈」耳環遭批。（圖／達志影像／美聯社）

▲梅根戴著沙國王儲贈送的耳環，慘遭痛批。（圖／達志影像／美聯社）

英媒近日另一篇報導指出，梅根在沙烏地阿拉伯記者哈紹吉（Jamal Khashoggi）遇害3周後的敏感時期出席晚宴，她戴的耳環卻是沙國王儲沙爾曼（Mohammed bin Salman），也就是各界調查所指的幕後黑手所贈送。

白金漢宮在聲明中表示，他們非常關注《泰晤士報》的報導與指控，「我們的人資團隊將調查文章裡概述的情況」，強調王室多年來尊重職場政策，絕不容忍工作場所發生霸凌或騷擾。消息人士透露，王室尚未提出調查時程，但希望盡快展開行動。

▲▼哈利與梅根接受知名脫口秀主持人歐普拉（Oprah Winfrey）專訪。（圖／達志影像／美聯社）

▲哈利與梅根接受歐普拉專訪。（圖／達志影像／美聯社）

發言人表示，梅根對於「針對她人格的最新攻擊感到遺憾。她本身就是被霸凌的對象，深深致力支持那些經歷相似痛苦與創傷的人。她決心繼續工作，在世界各地培養同理心，持續努力樹立正確與做好事的典範」。發言人還說，《泰晤士報》的報導涉及誹謗，已經寄出相關法律文件。

哈利夫婦近日接受知名脫口秀主持人歐普拉（Oprah Winfrey）採訪，節目預計8日播出。夫妻倆的友人認為，有心人士為了破壞本次訪談，才會選擇在這個時候爆料。

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