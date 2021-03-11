　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

霸凌同學「水壺3注硼砂」！下毒國二女曝光秒轉學　涉殺人未遂

▲▼女學生。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲交友吵架遭同學「水壺3灌硼砂」，女國中生中毒並暴瘦8公斤。（圖／免費圖庫pixabay）

記者趙蔡州／綜合報導

嘉義市一名何姓國二女學生因為與同學葉女有糾紛，葉女2020年10月竟3度在她的水壺注入硼砂，導致她中毒並暴瘦8公斤，何女母親收到校方通知後，氣得提告葉女殺人未遂罪。校方表示，事件發生當下就已掌握消息，也立刻啟動相關輔導機制，不過葉女在事發當周就轉學了，後續會持續替何女進行家訪關心。

事件發生在2020年10月，何女疑似因為交友問題與葉女有糾紛，葉女就找了另外2名女同學合夥，利用體育課下課時間的空隙，在何女的水壺中注入稀釋的硼砂液體，前後總共注射過3次硼砂，造成何女身體全身不舒服、食慾不振，甚至因此暴瘦8公斤。

直到其中一名女同學（同夥）向何女坦白，何女嚇得立刻回家告知母親，何母才趕緊通報校方調查。何母難過說，女兒在不知情的狀況下喝了加料水，放學返家之後就全身不舒服、食慾不振，隔天原本想請假休息，但卻被她強迫到校，沒想到因此讓女兒身陷危機，讓她相當自責。

▲環保水壺。（圖／取自pixabay）

▲女學生水壺被灌硼砂，飲用後中毒暴瘦8公斤。（示意圖／資料照片）

校方介入調查後發現，葉女除了以相同手法對何女下毒3次，下毒後還在聊天群組說出「死好」、「吃一個月她一定會出問題」、「我可以去她的喪禮」等語。葉女及葉女家屬事後向何女、何母道歉，但何母認為葉女根本沒有悔意，不願諒解並堅持提告殺人未遂，警方訊後將葉女依殺人未遂罪嫌移送少年法庭。

校方表示，他們收到事件通報後，就立刻找雙方同學了解，啟動校安事件處理流程，輔導安置孩子並積極與家長溝通，不過葉女在事件曝光當周就轉學，全案目前已經進入司法程序，後續會持續對涉事同學、何女進行輔導及相關的家訪關心，希望未來能逐漸回到正常校園生活。

 
ET快訊
婆婆遺產小姑拿200萬！她怒「嫁出去還分」律師5點打臉：好自
霸凌同學「水壺3注硼砂」！下毒國二女曝光秒轉學
初經狂瀉18天！12歲妹墊「42cm衛生棉」昏倒　家人嚇壞：
最討厭台灣哪一點？網一面倒狂指「2問題」：真的好糟

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／誠創董座馬永玲涉炒股　深夜「神情凝重」移送北檢複訊

霸凌同學「水壺3注硼砂」！下毒國二女曝光秒轉學　涉殺人未遂

重機遭汽車「殺人式逼車」！差1秒衝進田撞樹　萬人怒了：出來道歉

校園恐怖惡作劇！硼砂加水「1~3 克即中毒」　無解毒劑只能洗腎

婦臉拉皮送命！4年舊案網路重炒　整形名醫詹富盛：不要消費遺憾

恐怖墜樓！老伯24樓輕生貫穿鐵皮屋亡「斷肢噴屋後」苦主嘆問變凶宅

偶像劇網紅瞞男友援交「1次35萬元」　籌父醫藥費遭富商騙走肉身

無預警停飛挨罰300萬不服提告　法院認民航局有理判遠航敗訴

被譏和納豆差不多高的沒名藝人！「時尚F4」男星怒開吉結果曝光

「蛙蛙文創」老闆猝逝！撈1.84億留史上最大口罩糾紛　新竹廠現況曝

莊凌芸逝世..蕭敬騰心碎：是個惡夢　他難過好多天..「不知她受了多少委屈」

太胖被甩！他魔鬼狂練臉部肌肉　2月後獲超稜角線條自封下顎CEO

教妹妹刷牙、口紅「當糖果含」！　哥哥當跟屁蟲一整天...妹妹氣瘋

有夠衰！男遭小貨車「0減速衝撞」 還被駕駛打斷鼻梁嗆：停那幹嘛

林敬倫.潘君侖.曹佑寧跳遠全場驚呼　超猛成績直逼「張庭瑚紀錄」！

不想努力了！鮮肉花式開撩姨叔 搭車「用肉償」司機神回嚇爆他XD

長腿正妹「對尬2警」醉男友超盧　她轉身霸氣怒喊：你給我安靜！

日月潭底「清朝遺跡」因乾旱現身　 黃家土地糾紛浮現！官司數10年

明杰摸腿、親額頭開撩小林依晨！　當街親暱摟抱約會全被拍

男子騎車70公里為「載癌妻看病」　警攔查竟是通緝犯！結局神展開

快訊／誠創董座馬永玲涉炒股　深夜「神情凝重」移送北檢複訊

霸凌同學「水壺3注硼砂」！下毒國二女曝光秒轉學　涉殺人未遂

重機遭汽車「殺人式逼車」！差1秒衝進田撞樹　萬人怒了：出來道歉

校園恐怖惡作劇！硼砂加水「1~3 克即中毒」　無解毒劑只能洗腎

婦臉拉皮送命！4年舊案網路重炒　整形名醫詹富盛：不要消費遺憾

恐怖墜樓！老伯24樓輕生貫穿鐵皮屋亡「斷肢噴屋後」苦主嘆問變凶宅

偶像劇網紅瞞男友援交「1次35萬元」　籌父醫藥費遭富商騙走肉身

無預警停飛挨罰300萬不服提告　法院認民航局有理判遠航敗訴

被譏和納豆差不多高的沒名藝人！「時尚F4」男星怒開吉結果曝光

「蛙蛙文創」老闆猝逝！撈1.84億留史上最大口罩糾紛　新竹廠現況曝

2021母親節必買「加大版」保養神品！SK-II青春露、雅詩蘭黛、Bobbi Brown一次看

毛曉彤爆熱戀《三十而已》陳嶼！　工作室秒發聲明「只有1個字」

國內政壇王浩宇應出局！　王世堅：王定宇犯家規沒犯國法

快訊／誠創董座馬永玲涉炒股　深夜「神情凝重」移送北檢複訊

不只販售熱食、冷凍調理包　台菜餐廳創新門市「連蔬菜也賣」

吳鈴山試打台灣新冠肺炎疫苗！　帶74歲岳母參與「現在感覺滿好」

JC戰象打滿全場轟37分、22籃板　九太仍輸裕隆延續7連敗

27年前象獅台南開幕戰　意想不到的離譜結局

德國削球手球路難打　林昀儒不敵直落三吞敗

台灣女足第一人！程思瑜挑戰日本頂級聯賽　昔日教頭看好發展

社會熱門新聞

競速害死華航副機師！家屬求償1億780萬

前空姐要求下跪道歉後　潑油縱火燒夫！

即／吵架後爆火警！空姐夫妻全身逾50%恐怖燒傷

新北男送FM2紅豆湯！她慘遭性侵「永久癱瘓」

國二女水壺遭3度灌硼砂！同學竟喊：我可以去她葬禮

激戰女學生被逼退伍！教官搬軍刑法嗆：沒規定

即／台南女掛11樓外牆墜落命危

11刀奪夫妻雙命逃死　開庭扯乾爸不倫戀

即／高雄民宅驚見屍塊！民眾見「完整腳掌」嚇傻

台版賭神慢32年　男戴顯影眼鏡出千遭毆

台中港埠路12日祭空棺　家屬提醒：敬請避開此路段

男大生愛上妹！帶回家5次搞大肚

玩骰子輸了被拉進男廁　她褲子濕一塊坐地痛哭

才剛控被婆婆咬傷　前空姐縱火燒夫

更多熱門

相關新聞

惡作劇硼砂加水　中毒只能洗腎「無解毒劑」

惡作劇硼砂加水　中毒只能洗腎「無解毒劑」

嘉義一名葉姓國二少女因與何姓女同學發生誤會，竟夥同3名同學買硼砂加水稀釋，偷偷加入何女水壺當中，何女在不知情的情況下誤喝3次，還因此暴瘦8公斤，直到3個月後才驚覺被下毒，何女母親心疼女兒遭受生命威脅，憤而報警，訊後葉女則被依殺人未遂罪嫌移送少年法庭。

福原愛真的「被霸凌」？

福原愛真的「被霸凌」？

13歲小弟遭逼喝尿　霸凌影片曝光

13歲小弟遭逼喝尿　霸凌影片曝光

《繼承者們》女星捲爭議「狂妄發言」下場GG

《繼承者們》女星捲爭議「狂妄發言」下場GG

梅根被控霸凌員工！白金漢宮要查

梅根被控霸凌員工！白金漢宮要查

關鍵字：

硼砂霸凌

讀者迴響

熱門新聞

侯佩岑母把癌末男友「還元配」　缺席喪禮還拿遺產

日媒又打臉江宏傑！「送福原愛的千萬婚戒是凹來的」

競速害死華航副機師！家屬求償1億780萬

「最美死刑犯」被槍決！死前要求...全場傻了

網紅泡泡龍拍片累倒猝死！萬人痛悼

小6被女大生「吃掉」　鳳梨得意認了

福原愛出遊高帥男起底！

台灣亞特蘭提斯！翡翠水庫藏沉睡35年碧山國小

前空姐要求下跪道歉後　潑油縱火燒夫！

1天放屁20次有問題！27歲OL一查癌末

即／吵架後爆火警！空姐夫妻全身逾50%恐怖燒傷

新北男送FM2紅豆湯！她慘遭性侵「永久癱瘓」

國二女水壺遭3度灌硼砂！同學竟喊：我可以去她葬禮

史上最爽訂單！外送員拿到商品3倍費用

罔腰跨坐男友按摩　網狂盯腹部「凸肚大消風」

更多

最夯影音

更多
莊凌芸逝世..蕭敬騰心碎：是個惡夢　他難過好多天..「不知她受了多少委屈」

莊凌芸逝世..蕭敬騰心碎：是個惡夢　他難過好多天..「不知她受了多少委屈」
太胖被甩！他魔鬼狂練臉部肌肉　2月後獲超稜角線條自封下顎CEO

太胖被甩！他魔鬼狂練臉部肌肉　2月後獲超稜角線條自封下顎CEO

教妹妹刷牙、口紅「當糖果含」！　哥哥當跟屁蟲一整天...妹妹氣瘋

教妹妹刷牙、口紅「當糖果含」！　哥哥當跟屁蟲一整天...妹妹氣瘋

有夠衰！男遭小貨車「0減速衝撞」 還被駕駛打斷鼻梁嗆：停那幹嘛

有夠衰！男遭小貨車「0減速衝撞」 還被駕駛打斷鼻梁嗆：停那幹嘛

林敬倫.潘君侖.曹佑寧跳遠全場驚呼　超猛成績直逼「張庭瑚紀錄」！

林敬倫.潘君侖.曹佑寧跳遠全場驚呼　超猛成績直逼「張庭瑚紀錄」！

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面