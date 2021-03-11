霸凌同學「水壺3注硼砂」！下毒國二女曝光秒轉學　涉殺人未遂

▲交友吵架遭同學「水壺3灌硼砂」，女國中生中毒並暴瘦8公斤。（圖／免費圖庫pixabay）

記者趙蔡州／綜合報導

嘉義市一名何姓國二女學生因為與同學葉女有糾紛，葉女2020年10月竟3度在她的水壺注入硼砂，導致她中毒並暴瘦8公斤，何女母親收到校方通知後，氣得提告葉女殺人未遂罪。校方表示，事件發生當下就已掌握消息，也立刻啟動相關輔導機制，不過葉女在事發當周就轉學了，後續會持續替何女進行家訪關心。

事件發生在2020年10月，何女疑似因為交友問題與葉女有糾紛，葉女就找了另外2名女同學合夥，利用體育課下課時間的空隙，在何女的水壺中注入稀釋的硼砂液體，前後總共注射過3次硼砂，造成何女身體全身不舒服、食慾不振，甚至因此暴瘦8公斤。

直到其中一名女同學（同夥）向何女坦白，何女嚇得立刻回家告知母親，何母才趕緊通報校方調查。何母難過說，女兒在不知情的狀況下喝了加料水，放學返家之後就全身不舒服、食慾不振，隔天原本想請假休息，但卻被她強迫到校，沒想到因此讓女兒身陷危機，讓她相當自責。

▲女學生水壺被灌硼砂，飲用後中毒暴瘦8公斤。（示意圖／資料照片）

校方介入調查後發現，葉女除了以相同手法對何女下毒3次，下毒後還在聊天群組說出「死好」、「吃一個月她一定會出問題」、「我可以去她的喪禮」等語。葉女及葉女家屬事後向何女、何母道歉，但何母認為葉女根本沒有悔意，不願諒解並堅持提告殺人未遂，警方訊後將葉女依殺人未遂罪嫌移送少年法庭。

校方表示，他們收到事件通報後，就立刻找雙方同學了解，啟動校安事件處理流程，輔導安置孩子並積極與家長溝通，不過葉女在事件曝光當周就轉學，全案目前已經進入司法程序，後續會持續對涉事同學、何女進行輔導及相關的家訪關心，希望未來能逐漸回到正常校園生活。