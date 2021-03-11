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學生妹被外國人「強迫推銷保養品」　北市府出手調查「跨局處蒐證」

▲▼外國型男東區「強拉推銷」！學生妹吞1700元保養品…慘被親友笑罵。（圖／翻攝于美人臉書）

▲于美人於臉書表示，朋友妹妹被外國人強迫推銷。（圖／翻攝于美人臉書）

記者袁茵／台北報導

許多民眾在逛街時，會遇到被外國人藉由稱讚衣著進而搭話，並強迫推銷產品，要買單才能被放走，困擾不少人。知名主持人于美人10日晚間表示，朋友女兒也碰上此狀況，已委託台北市議員阮昭雄向北市勞動局反映。對此，北市勞動局表示，關於推銷保養品外國人的身分適法性，已派員蒐證，視需要約談業主或消費者；而業者推銷手段是否合法部分，北市警察局大安分局已介入調查。

于美人10日晚間於臉書上表示，朋友女兒到台北東區逛街，突然被一名外國男子搭訕，「他（外國人）稱讚我衣服好看，並問我什麼牌子，另一個女生就在我手上抹東西，然後請我進店裏試用，我不知道怎麼拒絕」，接著女學生就被拉進店內狂推銷，被迫花費1700元買了2罐去角質鹽，店員才肯放人。

于美人說，「這種打著法國、以色列保養品的拉客店越來越多，我都繞路走。這種嫌惡商店難道不會影響整個商圈嗎？這樣的銷售不是拉客行銷而是糾纏行銷！是可忍熟不可忍！」隨後她也表明該朋友已經委託阮昭雄向北市勞動局傳達此事。

對此，北市勞動局11日回應，對於這些業者推銷手段是否合法、還是鑽法律漏洞，勞動局已先轉由法務局消保官處理，另外北市警局大安分局也已介入協助。

至於推銷保養品外國人的身分適法性，北市勞動局說明，現正蒐證了解中，本案涉及《就業服務法》中聘僱外國人工作的法規，已派員至案發地點附近蒐證，並視需要將約談業主或消費者釐清案情，如有違反法令，將會予以裁罰。

北市勞動局指出，據了解該保養品公司在台設有多處銷售地點，包含一般店面及大型百貨公司，如微風廣場、新光三越百貨公司等。據民眾自2017年以來檢舉案件高達30件以上，主要訴求仍在於強行推銷及消費糾紛，至於外國人就業部分，經查訪業者，確實均依就業服務法規定申請了外國人的工作許可證，查尚無違法情形。

北市勞動局長陳信瑜指出，本案涉及消費行為、強迫購買，又有外國人工作等案情，因此牽涉的法規很廣，勞動局會先就聘僱外國人的法規部分查證，但也和府內各相關單位合作，蒐集資訊，研判是否有消費爭議或強迫購買的具體事證，以保障民眾能有一個安心消費的環境。

北市消保官楊麗萍表示，還得先去了解是哪一家業者，如果是美容業的話，可能屬於衛生局的權限。通常收到類似案例，有消費者申訴時，消保官會召開協調會議，協助消費者處理消費爭議；而如果現場有違反《社維法》，涉及刑事部分得報警處理。

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