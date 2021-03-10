大媽公車上無罩講電話20分鐘　司機停車報警！結果2乘客挨告

▲林姓女子在公車上不顧勸阻脫口罩講電話，還控告其他乘客傷害、妨害名譽。（示意圖／pixabay）

記者劉昌松／台北報導

為了因應防範新冠肺炎疫情，台北市大眾運輸都要求乘客須全程戴口罩，但有位林姓女子，去年在公車上脫口罩講電話，郭姓男子看不下去、和林女發生爭執，造成林女身上多處擦傷，被起訴傷害罪；後來警方獲報到場上車了解情形時，曹姓婦人也因說了1句「她啦，那個瘋子」而挨告，台北地檢署10日依公然侮辱罪嫌起訴曹婦。

這起公車上脫口罩還控告同車乘客案件發生在2020年8月間，年約50歲的林姓女子搭上公車後，脫下口罩狂講電話，一口氣講了20分鐘，不理會乘客、司機勸她戴回口罩，最後司機受不了，把車停在台北市中山女中附近並報警，等待期間，乘客們在車上又發生爭執。

郭姓年輕男子因為看不慣林女態度，2人口角後發生肢體衝突，雙雙掛彩，互控傷害，結果先前都已經被檢察官提起公訴，而另名年紀稍長的曹姓婦人，則始終坐在原座位，指因為警察上車時查問「是誰沒戴口罩」，曹婦比了一下林女說「她啦，那個瘋子」，林女當場再告妨害名譽。

曹婦首度接受調查後獲得不起訴處分，但林女堅持提起再議，經高檢署發回後，台北地檢署調閱公車上監視器畫面，發現檔案內包含有曹婦針對林女罵了「瘋子」的聲音，足以貶損林女名譽，因此依公然侮辱起訴曹婦。

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