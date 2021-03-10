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新北市圖療癒系「植感圖書館」　體驗綠色浪漫「樹」說愛情

▲新北市圖療癒系「植感圖書館」 體驗綠色浪漫「樹」說愛情。（圖／新北市立圖書館提供）

▲新北市圖療癒系「植感圖書館」，體驗綠色浪漫「樹」說愛情。（圖／新北市立圖書館提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

為迎接312植樹節與314白色情人節的到來，療癒系的「植感圖書館」三重五常分館特別於3月份推出「植感女生節」系列活動，「植的玩味」，3月份到「植感圖書館」借書，便可搭配星座抽取專屬自己的療癒花草茶；「植物口罩DIY」3月10日起，借書即有機會獲得植物口罩材料包，可以自己製作獨一無二的花草口罩，透過植物與閱讀，紓壓、放鬆，感受另類免疫力。

新北市立圖書館表示，3月12日植樹節當天借書還加送限量植物種子，讓心意隨著時間慢慢滋長；另外3月13日還有「植的追球」青苔球植物創意手作課程、與「植想遇見你」園藝治療與紓壓講座，讓大家可以手作幸福青苔球，作為情人節禮物，或者與情人一起享受療癒的「寧靜時刻」，圖書館也特別布置了「臺灣花磚牆」，讓大家可以打卡拍照，只要借書便可免費參加，歡迎大家一起來「樹」說愛情，享受綠色浪漫！

▲新北市圖療癒系「植感圖書館」 體驗綠色浪漫「樹」說愛情。（圖／新北市立圖書館提供）

▲療癒系「植感圖書館」三重五常分館植樹節借書即有機會獲得植物口罩材料包。

新北市立圖書館說，植樹節前夕，為了讓陪讀學童可以知道栽種樹木對環境保育的重要性，汐止分館也特別規劃了「日久森情」活動，除了帶領10位陪讀學童前往伊甸基金會汐止「秀峰家園」，和身障的大哥哥、大姐姐們一起種下臺灣原生種樹苗，以實際行動保護臺灣原生自然環境，種樹愛地球，同時體驗社區服務學習。另外圖書館還邀請到汐止動態閱讀協會理事長何綺華老師，用獨特的「紙芝居」說故事方式，結合自創綠色繪本《有怪獸》，帶小朋友認識生態環境。

植樹節之後，314白色情人節緊接著到來，樹林分館、中和分館、坪林分館也特別推出植樹節當天借書免費送「愛苗」的活動，讓大家可以藉植栽傳情意，為居家環境營造綠意，一起渡過植感系情人節。相關活動資訊及報名方式請至「新北市立圖書館」網站查詢，洽詢電話：02-2953-7868。

▲新北市圖療癒系「植感圖書館」 體驗綠色浪漫「樹」說愛情。（圖／新北市立圖書館提供）

▲新北市立圖書館汐止分館特別帶領10位陪讀學童前往伊甸基金會汐止「秀峰家園」。

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