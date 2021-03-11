搭Uber拒戴口罩！白目女「狂咳」嗆司機　還搶手機噴胡椒噴霧

UBER RIDERS COUGH ON, ASSAULT, PEPPER SPRAY DRIVER

Driver Subhakar Khadka, who is South Asian, says he believes he was targeted because of his race. He picked up 3 women in the Bayview yesterday afternoon on San Bruno Avenue. https://t.co/Tzr7kTfyKQ pic.twitter.com/f8PiHDZ9CZ — Betty Yu (@BettyKPIX) March 9, 2021

記者張靖榕／綜合外電報導

美國加州在疫情期間嚴格規定車內禁脫口罩，但日前舊金山一名Uber司機載到3名女乘客，要求中途脫下口罩的其中一人重新戴上後，竟然被對方以種族歧視字眼辱罵，故意在耳邊咳嗽還搶走手機，而另外兩人則訕笑歡呼。3人被趕下車後甚至對司機噴胡椒噴霧，一切惡行都被司機的車內監視器錄下。

▲美Uber乘客對司機狂咳惡行曝！ 搶手機、噴胡椒噴霧：去他X的口罩。（圖／翻攝自推特「Betty Yu」，下同）

根據舊金山當地媒體報導，事件發生在上周日（7日）下午12點45分的聖布魯諾大道（San Bruno Ave.）及銀色大道（Silver Ave.）上，當時32歲的司機卡達卡（Subhakar Khadka）載到3名女性乘客，原先車上所有人都戴著口罩，但中途駕駛座後方的女乘客卻脫下口罩不願再戴上，成為事情爆發的導火線。

女乘客拒絕卡達卡重新戴上口罩的要求並說「去他X的口罩」，接著竟突然發狂辱罵他和他的種族，還邊喊邊對著他狂咳，之後更從前座搶走他的手機，並強脫他的口罩。另外兩名女乘客則是眼睜睜看著一切發生，紅衣女乘客還脫下口罩笑鬧，並一邊捲起袖子彷彿準備要打架。

She said that she is not racist but she is constantly using the n word which is a derogatory term.

pic.twitter.com/7PYXvVLqf2 — BECCA⁷ (@beccaraai) March 9, 2021

卡達卡回憶當時受盡侮辱後在中途要求3人下車，卻被起鬨的紅衣女乘客對著車內噴灑胡椒噴霧，「她從車窗開啟的小縫隙朝車內噴灑噴霧，那是整台車唯一打開的窗戶！」

「你們都是禽獸才會這樣對待別人」，卡達卡事後接受訪問時氣憤說道，他近10年前從尼泊爾移居美國，而他認為正因自己是南亞移民，才會被3人以種族歧視的字眼瘋狂辱罵，「我根本沒說他們的壞話，我甚至沒有罵髒話，我不是受到那樣的教養長大的。我不打人，我不是那樣被帶大的」，但他卻遭遇這種歇斯底里的對待。

舊金山警方獲報後已經介入調查，目前尚未找到3名女乘客。Uber公司表示乘客的行為太超過，已經被列入黑名單不得再搭乘Uber；此外，公司也支付120美元給卡達卡作車內的清潔費用，而募資網站「GoFundMe」也為卡達卡開啟一項募資計畫。

據了解，該名女乘客的Instagram在數日內被網友起底，其中幾則影片便是在抱怨搭車中途被司機趕下車，直播觀看人數超過1600人；然而雖然該帳號目前已經停用，但直播內容已被網友大量截圖錄影，並在網路上廣為流傳。