世界客家博覽會3億元墊付案過關　桃議會決議延至2023年舉辦

▲桃園市議會11日上午臨時會上討論世客博3億元墊付案，市議員黃婉如、牛煦庭等5人在表決時舉手反對，但全案最後還是過關。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市議會臨時會11日針對世界客家博覽會3億元墊付案進行表決，市議員黃婉如、牛煦庭與黃敬平等人提出考量疫情等因素反對墊付案，議長邱奕勝在最後表決下，僅5人舉手反對外其餘均同意，最後通過墊付案，但會中作出3項附帶決議，包括活動延至2023年舉辦、活動場地以既有場館整修為主、若需闢建新設施，須以永久使用作為規劃。

桃園市議會今天舉行世客博3億元墊付案，昨天因疫情關係，藍綠等多位議員建議活動延至2023年後再舉辦等共識，議長邱奕勝在宣布表決前，議員黃婉如、牛煦庭、黃敬平等人紛紛發言反對墊付案。邱奕勝隨後進行表決，除黃婉如、陳萬得、牛煦庭、黃敬平與簡智翔等5名議員舉手反對外，其餘議員都同意通過墊付案。

但邱奕勝隨即宣布做成3項附帶決議，包括世客博活動將延到2023年舉辦、活動場地以既有場館整修為主、若需闢建新設施，須以永久場館使用作為規劃。

▲桃園市議會11日上午臨時會上討論世客博3億元墊付案，市長鄭文燦說明會會將活動相關籌備工作做好。（圖／記者沈繼昌翻攝）

市長鄭文燦會後受訪時指出，考慮疫情與爭取國外旅客來桃園參訪，所以時間延到後年再舉辦，未來會利用2年時間將客博會籌備工作完成，交給下一屆市長來開幕，原本欲利用高鐵桃園站前廣場做主場館，但考量高鐵廣場產權隸屬交通部鐵道局，活動結束後勢必要進行展館異地重組，市府將以市有土地闢建永久場館為主，將來也會留下來作為客家文化推廣使用。

鄭文燦感謝市議會通過首屆世界客家博覽會3億元預算之墊付案，並表示將遵守3項附帶決議，因客博會是前瞻二期經費，12億元預算立法院已經通過，評估今年必須啟動預算，15個月規劃時間的確太短，如後年舉辦應該更合理，但活動延後舉辦是疫情考量而非選舉考量，畢竟世客博是文化活動並非政治活動，未來會和客委會協商延後事宜。

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