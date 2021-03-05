名嘴痛批世界客博會花15億為誰鋪紅毯？　桃市府回嗆：沒格調抹黑

▲名嘴毛嘉慶等人5日上午在桃園市政府前痛批，市長鄭文燦浪費前瞻預算辦世界客家博覽會。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

客委會與桃園市政府預計明年七月在桃園舉辦世界客家博覽會，高達15億元預算中是否將負擔3億元，名嘴毛嘉慶等人5日召開記者會痛批鄭文燦市長浪費前瞻預算，只為新竹市長林智堅接班鋪紅毯？桃園市新聞處長詹賀舜則駁斥，把文化活動扭曲成為誰鋪紅毯，是沒格調的抹黑。

反仇恨政治動員公民團體召集人毛嘉慶與國民黨中央委員史碩仁等人，今天上午在桃園市政府前召開記者會質疑，客委會與桃市府以人民納稅錢辦世界客家博覽會有必要性嗎？尤其時間點在2022年選舉年前，明顯是為選舉綁樁，合理懷疑是為鄭文燦欽定的市長接班人、新竹市長林智堅鋪紅毯？

毛嘉慶等人強調，政府高喊財政困難，選前竟舉辦煙火式活動，客委會前瞻預算額度25億元，世界客博會就竟要花費一半預算，門票收入粗估僅1.5億元，明顯是以錢來砸選舉，目的就是所謂「錢沾」計畫，明顯忽略客家發源自中原文化之重要性，讓客家鄉親有被侮辱性消費的感覺。

▲針對名嘴毛嘉慶等人批評鄭文燦浪費前瞻預算辦世界客家博覽會，桃市新聞處長詹賀舜駁斥把文化活動扭曲為為誰鋪紅毯，這是沒格調的抹黑。（資料照／記者沈繼昌攝）

新聞處長詹賀舜指出，鄭文燦連任時即已經提出「世界客家博覽會」之構想，客委會早在2019年已開始規劃納入前瞻二期計畫，原本是120天展期與30億元預算，因考量疫情經滾動式檢討，縮減規模為60天展期與15億元預算，其中，12億元由中央支出，桃園市府則負擔3億元，預算除興建場館外，未來場館遷移費用全部納入，讓活動不致成為煙火式活動，根本沒有為特定人士造勢。

詹賀舜解釋，桃園市是客家第一庄，客家人口近90萬人，擁有多元與豐富客家文化資產，第一屆世界客家博覽會選擇在桃園舉行，可彰顯桃園市振興客家文化重要地位，博覽會也將可帶動客家音樂、戲劇、工藝、文創、觀光、餐飲業等產業發展，讓客家文化更加生根，對疫情後之經濟振興有相當的助益；世界客家博覽會已獲得市議會議長邱奕勝與三黨黨團支持，已是超越藍綠的文化活動，未來還會有台灣各縣市客家的地方館，以及世界各國客家移民史的世界館的設置，把文化活動扭曲為為誰鋪紅毯，這是沒格調的抹黑。

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