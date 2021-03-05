　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

名嘴痛批世界客博會花15億為誰鋪紅毯？　桃市府回嗆：沒格調抹黑

▲名嘴毛嘉慶等人5日上午在桃園市政府前痛批，市長鄭文燦浪費前瞻預算辦世界客家博覽會，只為新竹市長林智堅接辦造勢？（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲名嘴毛嘉慶等人5日上午在桃園市政府前痛批，市長鄭文燦浪費前瞻預算辦世界客家博覽會。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

客委會與桃園市政府預計明年七月在桃園舉辦世界客家博覽會，高達15億元預算中是否將負擔3億元，名嘴毛嘉慶等人5日召開記者會痛批鄭文燦市長浪費前瞻預算，只為新竹市長林智堅接班鋪紅毯？桃園市新聞處長詹賀舜則駁斥，把文化活動扭曲成為誰鋪紅毯，是沒格調的抹黑。

反仇恨政治動員公民團體召集人毛嘉慶與國民黨中央委員史碩仁等人，今天上午在桃園市政府前召開記者會質疑，客委會與桃市府以人民納稅錢辦世界客家博覽會有必要性嗎？尤其時間點在2022年選舉年前，明顯是為選舉綁樁，合理懷疑是為鄭文燦欽定的市長接班人、新竹市長林智堅鋪紅毯？

毛嘉慶等人強調，政府高喊財政困難，選前竟舉辦煙火式活動，客委會前瞻預算額度25億元，世界客博會就竟要花費一半預算，門票收入粗估僅1.5億元，明顯是以錢來砸選舉，目的就是所謂「錢沾」計畫，明顯忽略客家發源自中原文化之重要性，讓客家鄉親有被侮辱性消費的感覺。

▲針對名嘴毛嘉慶等人批評鄭文燦浪費前瞻預算辦世界客家博覽會，桃市新聞處長詹賀舜駁斥把文化活動扭曲為為誰鋪紅毯，這是沒格調的抹黑。（資料照／記者沈繼昌攝）

▲針對名嘴毛嘉慶等人批評鄭文燦浪費前瞻預算辦世界客家博覽會，桃市新聞處長詹賀舜駁斥把文化活動扭曲為為誰鋪紅毯，這是沒格調的抹黑。（資料照／記者沈繼昌攝）

新聞處長詹賀舜指出，鄭文燦連任時即已經提出「世界客家博覽會」之構想，客委會早在2019年已開始規劃納入前瞻二期計畫，原本是120天展期與30億元預算，因考量疫情經滾動式檢討，縮減規模為60天展期與15億元預算，其中，12億元由中央支出，桃園市府則負擔3億元，預算除興建場館外，未來場館遷移費用全部納入，讓活動不致成為煙火式活動，根本沒有為特定人士造勢。

詹賀舜解釋，桃園市是客家第一庄，客家人口近90萬人，擁有多元與豐富客家文化資產，第一屆世界客家博覽會選擇在桃園舉行，可彰顯桃園市振興客家文化重要地位，博覽會也將可帶動客家音樂、戲劇、工藝、文創、觀光、餐飲業等產業發展，讓客家文化更加生根，對疫情後之經濟振興有相當的助益；世界客家博覽會已獲得市議會議長邱奕勝與三黨黨團支持，已是超越藍綠的文化活動，未來還會有台灣各縣市客家的地方館，以及世界各國客家移民史的世界館的設置，把文化活動扭曲為為誰鋪紅毯，這是沒格調的抹黑。

►「即日起，我退出老化黨。」

【更多新聞】

►渣男2度「硬闖紅燈」！害慘17歲學妹子宮　竟傳訊：有機會再相遇

►影／魯夫上身畫面曝！兄弟倆相中娃娃機海賊王公仔　哥一伸入魂圓噩夢

►他酒醉轉性「屎尿郎」警臭呆　「淨身屍變」咬人...波麗士快瘋了

ET快訊
小賈斯汀床上交纏亞裔女星　身份曝光竟是「高凌風愛女」
莊凌芸墜樓亡　經紀公司聲明曝光
國中生夾30元滷味遭拒賣！老闆還原狀況「大逆轉」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

分到家產後變臉……不養阿公罵父無賴　法院判不孝孫土地吐出來

嘉藥跨域學習工作坊　寓教於樂趣味多多

見證沉浸使命新傳承　崑山科大新聘族語教保員開訓

百歲阿嬤接生超過5000娃娃　盧秀燕贈玫瑰頒「經典女性」

名嘴痛批世界客博會花15億為誰鋪紅毯？　桃市府回嗆：沒格調抹黑

中國禁止鳳梨進口　黃偉哲下鄉關心鳳梨生長情形

三發教育基金會行動書車添新力　台南書車首發大獲好評！

鳳梨釋迦傳崩盤...台東縣府畫大XX　農業處：因這原因價格穩定

短暫相聚溫暖一生！打開家門愛住進來　花蓮授證50戶寄養家庭

預約演講費用來行善　牛排變黑輪香腸

可以開！3萬台幣自製千萬跑車　越南神手90天蹦出「偽‧法拉利」

又傳離婚！日媒爆福原愛「出軌過夜小王」　江宏傑再駁婚變：不認識那男的

Lulu一日店員大崩潰「想當主持人」 被收銀機嚇到...2人只買1杯強行追加XD

那個比較漂亮！3歲萌弟想換媽媽 要路邊小姐姐...網：爸開心的呢

陳意涵「要把兒子當桃太郎養」　坐公車撿鞋子..正義魔人嗆：這是侵占

傻眼！婦人拆封免洗內褲不結帳　店員解釋衛生疑慮遭回：手有消毒

煞車當油門「啊！」女駕駛沿路叫　攔腰撞路人...祠堂牆壁被衝破洞

福原愛「不認出軌」親筆信道歉：夫妻共同面對　江宏傑深情喊話「對小愛的愛至今不變」

萌柴露燦笑迷上玩「炒蘿蔔遊戲」　循環伸掌狂要姐姐切：再來一次～

壯男買「啤酒+甩炮」55元嫌貴！　趁老翁轉身狠甩拳重擊劃傷耳朵

分到家產後變臉……不養阿公罵父無賴　法院判不孝孫土地吐出來

嘉藥跨域學習工作坊　寓教於樂趣味多多

見證沉浸使命新傳承　崑山科大新聘族語教保員開訓

百歲阿嬤接生超過5000娃娃　盧秀燕贈玫瑰頒「經典女性」

名嘴痛批世界客博會花15億為誰鋪紅毯？　桃市府回嗆：沒格調抹黑

中國禁止鳳梨進口　黃偉哲下鄉關心鳳梨生長情形

三發教育基金會行動書車添新力　台南書車首發大獲好評！

鳳梨釋迦傳崩盤...台東縣府畫大XX　農業處：因這原因價格穩定

短暫相聚溫暖一生！打開家門愛住進來　花蓮授證50戶寄養家庭

預約演講費用來行善　牛排變黑輪香腸

分到家產後變臉……不養阿公罵父無賴　法院判不孝孫土地吐出來

劉基鴻砲轟陳琥！田澤純一9局關門　味全10比2兄弟

J.Sheon當選秀導師「超嚴」　驚見20萬粉絲正妹參賽

林鶴明揭江啟臣連任3策略：為個人政治生涯　把公投綁主席選舉

台南水泥預拌車沿途掉泥漿　8名機車騎士「犁田」4人送醫

細數歷任「GD嫂」驚人相似處！Jennie、小松菜奈、Kiko都靠高級厭世臉走跳

周宇修／陽光普照，回歸社會之路多遠？回望釋字第799號

UBA四強全數出爐　20日小巨蛋健行男籃、世新女籃尋求連霸

美軍睡眠不足率高！陸軍最血汗　戰備中睡不到5小時

除了實用還要鍛造孩子的心　兒童餐具及座椅培養自我認同與想像力

虎爺出來玩！監視器連續4天錄到　桌上玩耍「清晰尾巴」網友被萌翻

地方熱門新聞

林智堅空降參選桃園市長　鄭寶清看法

女吃砂鍋魚頭譙抬價！遭監視器打臉

有詭！垃圾車壓縮廢棄物「行李箱狂噴煙」

桃園市12區農會理監事　當選名單出爐

台南蛋黃區成夜市？藍軍請檢調查圖利

台鐵罹難領班出殯　家屬掛布條抗議

反恐演練　捷運暴徒長短槍挾持人質Vs.特警攻堅

鳳梨釋迦傳崩盤...台東縣府畫大XX

民眾祭祖「南都福座」拒停車

家長請注意！桃園市首見腸病毒71型

和美警一碗麵暖心！阿公「兩輪變雙腳」摸黑返家

攀登北山武山意外多...內幕曝

名嘴批辦客博會為誰鋪紅毯　 桃市回嗆

坤輿掩埋場試運轉中止　自救會：要廢設置許可

更多熱門

相關新聞

桃市府提海洋六面向護藻礁　再嗆孫大千「為保育做過什麼？」　

桃市府提海洋六面向護藻礁　再嗆孫大千「為保育做過什麼？」　

國民黨桃園前立委孫大千日前批評市長鄭文燦，對於藻礁議題除了出一張嘴並未做努力，言論引發與桃市府間的口水戰。桃新聞處長詹賀舜3日再度反嗆，孫大千過去擔任桃園立委4屆，為了大潭藻礁保育做過什麼？而市府也在臉書貼出，桃園海洋保護六大面向，證明「市府在維護上不遺餘力」。

桃園市長民調最接近林智堅　魯明哲：國民黨應團結找出最強候選人

桃園市長民調最接近林智堅　魯明哲：國民黨應團結找出最強候選人

ET民調／部桃群聚落幕　鄭文燦施政滿意度高達79.4%

ET民調／部桃群聚落幕　鄭文燦施政滿意度高達79.4%

護理師婆婆病故　鄭文燦嘆：他們壓力爆表

護理師婆婆病故　鄭文燦嘆：他們壓力爆表

「平鎮某醫院」爆院內感染　今早進行消毒

「平鎮某醫院」爆院內感染　今早進行消毒

關鍵字：

世界客博會桃園市長毛嘉慶詹賀舜

讀者迴響

熱門新聞

即／22歲女歌手找老師聊天10F墜下！搶救2小時不治

網傳15歲男激戰50個國中妹！桃園教育局回應了

22歲莊凌芸墜10F輕生亡　IG最後訊息曝光

她好心問暖…下秒慘遭浪漢「公園性侵」

獨／正妹麵線老闆娘三圍曝　3大擇偶條件

國中弟夾30元滷味！老闆「1理由」拒賣

福原愛、江宏傑1動作「不合邏輯」

日本律師搖頭「福原愛就是出軌」！這1行為成鐵證

不只福原愛！日本3女神「台日婚姻」崩盤

紐西蘭發海嘯警告　呼籲高處避難

正妹逛通化夜市「下半身僅一條線」！

福原愛2度道歉　江宏傑喊話：我對小愛的愛至今不曾改變

鋼琴仙女彈到一半脫了　大露雪乳螞蟻腰

莊凌芸墜樓身亡　3個月前才說「認同自願安樂死」

快訊／淡水22歲警巡邏被車撞！失去意識搶救中

更多

最夯影音

更多
可以開！3萬台幣自製千萬跑車　越南神手90天蹦出「偽‧法拉利」

可以開！3萬台幣自製千萬跑車　越南神手90天蹦出「偽‧法拉利」
又傳離婚！日媒爆福原愛「出軌過夜小王」　江宏傑再駁婚變：不認識那男的

又傳離婚！日媒爆福原愛「出軌過夜小王」　江宏傑再駁婚變：不認識那男的

Lulu一日店員大崩潰「想當主持人」 被收銀機嚇到...2人只買1杯強行追加XD

Lulu一日店員大崩潰「想當主持人」 被收銀機嚇到...2人只買1杯強行追加XD

那個比較漂亮！3歲萌弟想換媽媽 要路邊小姐姐...網：爸開心的呢

那個比較漂亮！3歲萌弟想換媽媽 要路邊小姐姐...網：爸開心的呢

陳意涵「要把兒子當桃太郎養」　坐公車撿鞋子..正義魔人嗆：這是侵占

陳意涵「要把兒子當桃太郎養」　坐公車撿鞋子..正義魔人嗆：這是侵占

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城優惠5折區

寵物雲毛毛商城優惠5折區

【限時5折】歡慶東森寵物雲毛毛商城正式開幕

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面