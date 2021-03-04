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搜救犬待遇六都最差　台南市議會抱不平要求改善

▲民眾反映台南市搜救犬的待遇為六都最差，為了解實際情形，台南市議會郭信良議長等人，邀請消防局長李明峯、財稅局長陳柏誠到消防局大橋分隊現勘。（圖／記者林悅翻攝）

▲民眾反映台南市搜救犬的待遇為六都最差，為了解實際情形，台南市議會郭信良議長等人，邀請消防局長李明峯、財稅局長陳柏誠到消防局大橋分隊現勘。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

由於民眾反映台南市搜救犬的待遇為六都最差，為了解實際情形，台南市議會郭信良議長4日上午與林阳乙、陳秋萍、楊中成、林易瑩等議員，邀請台南市消防局長李明峯、財稅局長陳柏誠到消防局大橋分隊現勘，林燕祝及李鎮國議員由服務處代表出席。

會勘查後，郭信良議長要求市府在合適的公有閒置空間，建置搜救犬培訓專用廳舍及訓練場，並需正視新舊搜救犬銜接及專責領犬員等問題。

郭信良議長指出，台南市的搜救犬水準六都最高，目前消防局有3隻搜救犬及1隻培訓犬，這3隻搜救犬都通過國際搜救犬組織（IPO）評量，其中2隻還通過2019年亞太區任務準備測驗（MRT）認證。取得MRT認證的搜救犬，在國際上有大型災害發生時，就可以接受聯合國徵召支援救援任務，全國只有6隻搜救犬通過MRT認證，台南就有2隻，可見台南市的搜救犬非常優秀。

郭信良議長強調，這種情況下，台南市搜救犬卻在六都裡最不受重視、待遇最差。市府在2020年12月底大肆宣揚新犬舍落成入住，孰不知這些犬舍是蓋在大橋分隊後方停車場，而且全是貨櫃屋，加上訓練場地很小，只有1架水平梯及滑動平台，要訓練還要到高雄去，他希望財稅局能檢視市府現有的閒置空間，擇一建置搜救犬專用養訓中心。

郭信良議長並說，現有的3隻搜救犬中，因年齡限制，有2隻將在2年內退役，由於1隻新搜救犬的訓練也要大約2年才能參加搜救，除了現有的1隻培訓犬，消防局實在有必要再領養新犬，搭配領犬員進行訓練，才能做好新舊銜接。另外，台南市應該要有專責的領犬員，以備不時之需，在緊急時能立即加入搜救工作。目前領犬員平時要值班，非值班的時間才能訓練搜救犬，相較於其他五都領犬員都是專責訓練犬隻，台南市對搜救犬的輕忽可見一斑。

財稅局陳柏誠局長表示，原本的永康市立托兒所目前閒置中，將與消防局先前往了解現場狀況，評估是否適合作為搜救犬專用廳舍。消防局李明峯局長回應，將視特種搜救隊人力情形，最快今年10月起可有專責領犬員。

有關臺南市議會議長郭信良提出搜救犬訓練場所及領犬員專責化問題，台南市消防局說明如下：1、搜救犬訓練場
消防局業務單位與領犬員於2020年於尋找台南市2處訓練場地，經領犬員評估不適合，故綜合考量後領犬員以移地至高雄市與各縣市犬隊人員共同訓練及交流，以符合大面積搜索場地及充足人力之需求。有關議長協調市府財稅局亦提供其他閒置土地作為訓練場所供選擇，消防局將於4日起由4位領犬員前往探勘，評估是否適合作為訓練場所，屆時爭取預算、用地取得等事宜。2、搜救犬專責化：消防局考量搜救犬是特種搜救-搜索救援的其中一環，而非全部，故不建議自成一隊，平時仍應與分隊共同組合訓練為宜。為減少領犬員之勤務量，目前除值班外，不執行一般救災勤務及非必要訓練不參與等，目的是為增加其訓練時間。未來持續增取人員，將再行規劃專責化事宜。

消防局再次強調消防局目前共有3隻搜救犬（Kathy、Kenna、Tony）及1隻培訓犬（Uki），且3隻搜救犬通過國際搜救犬評量測驗，其中2隻通過聯合國MRT搜救犬救援能力認證，也持續對於搜救犬的養成培育與軟硬體均有妥善規劃與照顧，包含：(一) 勤務方面：減輕領犬員勤務量，超勤及危險加給提升等。(二) 硬體方面：建置搜救犬舍，規劃5間犬舍、1間配膳室及1間訓練室，並增加搜救犬之洗狗槽、烘毛機、冷氣、冰箱等設施；配置搜救犬專車，供領犬員使用。(三) 其它照護：聘請物理治療師，定期檢查及治療健康狀況。

消防局未來仍將持續推動搜救犬的馴養工作，積極參加搜救犬評量，相互分享交流馴養技術，以全面提升災害搜救犬支援救災能力，爭取救災黃金時間執行搜救任務，也希望未來各界對於搜救犬馴養工作給予最大的支持與鼓勵。

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