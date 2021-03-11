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強押同鄉4天捆綁毆打勒贖17萬　越籍男「推給共犯」下場曝

▲陳姓越南籍移工去年5月間夥同綽號「阿龍」同鄉共4人，打電話請阮姓同鄉幫忙為由，卻將其捆綁毆打控制行動4天勒贖17萬元未遂，事後遭警方逮捕。（示意圖／視覺中國CFP）

▲陳姓越南籍移工去年5月間夥同綽號「阿龍」同鄉共4人，打電話請阮姓同鄉幫忙為由，卻將其捆綁毆打控制行動4天勒贖17萬元未遂，事後遭警方逮捕。（示意圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

來台工作的越南籍移工陳姓男子（譯音）去年5月間夥同綽號「阿龍」等4名越南移工，打電話給阮姓男子聲稱請其幫忙照顧小孩，卻趁其到場後控制行動並毆打，搶走皮夾8000元現金後強押上車至新竹某地控制行動，期間再毆打阮南，並強迫簽立17萬元借據，還向其女友勒贖17萬元才放人，女友報警處理後，阮男才獲釋。大園警分局循線將主嫌陳男拘捕到案；桃檢偵訊後確認陳犯行明確，11日偵結依擄人勒贖罪嫌將陳男起訴，並追查「阿龍」等3人到案。

檢警調查，31歲的越南籍陳姓移工去年5月12日疑因債務問題，找來姓名年籍不詳綽號「阿龍」越南籍男子等3人，指使不知情杜姓越南籍同鄉打電話給另一名吳姓越南男子，請他幫忙找阮姓男子幫忙照顧小孩，阮男不疑有他，騎車前往大園區某處民宅，陳開車搭載「阿龍」越南籍男子等3人到場後，由「阿龍」等3人控制阮行動，陳隨即開車離開，3人以徒手及棍棒毆打阮，同日晚間，陳男回到現場，以外套蓋住阮頭部強押上車開往新竹地區不詳處所拘禁。

陳男與「阿龍」等人搶走阮男皮夾內8000元，並強迫其簽下17萬元借據，再以阮的臉書帳號向阮的女友聯繫，要求必須支付17萬元贖金才放人；「阿龍」等人還脅迫阮打電話給黃姓越南同鄉索討之前寄放在黃的6000元，並與黃約定在大園區某處超商前繳付6000元。阮的女友知情後向警方報案，陳與「阿龍」等人擔心被查獲，拘禁阮4天後於同月16日將阮釋放，還威脅其不得向警方透露事發經過，大園警分局專案小組循線將陳男拘捕到案。

陳男在檢方複訊時坦承犯案，辯稱是受在逃「阿龍」邀約，還將擄人勒贖案都推給「阿龍」等3人主使；阮姓男子則指證確實是陳男等人綑綁與毆打他等事實；檢方根據杜姓、阮男女友等人證詞，證實曾接獲陳男等人電話要求支付17萬元贖金才會放人事實；檢方根據警方提供相關截圖照片、阮男就醫驗傷證明等證據佐證，檢方偵結依擄人勒贖罪嫌將陳男起訴，並追查在逃「阿龍」等3名共犯到案。

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