台南市議會百花齊放展美麗落幕　開放民眾免費拿取盆花

▲台南市議會百花齊放展美麗落幕，議長郭信良為了讓這些盆花能夠繼續綻放，24及25兩日開放民眾、社區及民間團體免費索取。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市議會百花齊放展自2020年12月18日起開展，盛開的花景吸引了無數民眾佇足欣賞，郭信良議長23日表示，為了讓這些盆花能夠繼續綻放，24及25兩日開放民眾、社區及民間團體免費索取，希望愛花人士可以好好照顧這些植栽，延續它們的美麗。

郭信良議長指出，台南市府會為了慶祝縣市合併升格10週年，在去年12月推出一系列活動，率先登場的就是百花齊放展，展出近百種、3萬株的花草，讓議會周邊充滿繽紛色彩，深得民眾好評。展出至今68天，許多花朵仍然欣欣向榮，市民朋友無不嘖嘖稱奇。

百花齊放展原本預定展至26日元宵節，就要請廠商前來撤展；然而郭信良議長發現至少有數千株的盆花還開放得很嬌豔，站在愛護植物的立場，決定開放民眾在24日星期三及25日星期四這兩日來自由索取，每位民眾以索取10株為原則，若是社區及團體前來索取，則不受10盆的限制。

議會總務組表示，百花齊放花架上的植栽都可以拿取，開放索取時間為24及25日上午9時半到下午5時（中午12時到1時半不開放）。另外，議會雖備有小花鏟及5吋花盆，但由於工具有限，歡迎民眾自帶鏟子及空盆前來，現場有議會人員可協助取花，請愛花人士把握時間、踴躍索取。

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