　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

台南市議會百花齊放展美麗落幕　開放民眾免費拿取盆花

▲台南市議會百花齊放展美麗落幕，議長郭信良為了讓這些盆花能夠繼續綻放，24及25兩日開放民眾、社區及民間團體免費索取。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市議會百花齊放展美麗落幕，議長郭信良為了讓這些盆花能夠繼續綻放，24及25兩日開放民眾、社區及民間團體免費索取。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市議會百花齊放展自2020年12月18日起開展，盛開的花景吸引了無數民眾佇足欣賞，郭信良議長23日表示，為了讓這些盆花能夠繼續綻放，24及25兩日開放民眾、社區及民間團體免費索取，希望愛花人士可以好好照顧這些植栽，延續它們的美麗。

郭信良議長指出，台南市府會為了慶祝縣市合併升格10週年，在去年12月推出一系列活動，率先登場的就是百花齊放展，展出近百種、3萬株的花草，讓議會周邊充滿繽紛色彩，深得民眾好評。展出至今68天，許多花朵仍然欣欣向榮，市民朋友無不嘖嘖稱奇。

百花齊放展原本預定展至26日元宵節，就要請廠商前來撤展；然而郭信良議長發現至少有數千株的盆花還開放得很嬌豔，站在愛護植物的立場，決定開放民眾在24日星期三及25日星期四這兩日來自由索取，每位民眾以索取10株為原則，若是社區及團體前來索取，則不受10盆的限制。

議會總務組表示，百花齊放花架上的植栽都可以拿取，開放索取時間為24及25日上午9時半到下午5時（中午12時到1時半不開放）。另外，議會雖備有小花鏟及5吋花盆，但由於工具有限，歡迎民眾自帶鏟子及空盆前來，現場有議會人員可協助取花，請愛花人士把握時間、踴躍索取。

獨家微生態科技，保濕澎潤
 

ET快訊
特斯拉開到無人墓地　偵測提示「全是人」嚇：還在走動
Daft Punk解散！　「其中一人大爆炸」宣告回不去了
快訊／西濱又出事！2車追撞　車流回堵1公里
台灣「夜市球王」出國比賽遭10名保全押走　禁閉24小時遭遣返
罔腰又遭打臉！懷孕12周才領媽媽手冊　婦科醫：早就拿到了
超艾夾中2刀遭酸「8+9團體不意外」　草爺動怒了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

人魚線馬甲線「增肌餐」曝！高蛋白均衡吃　營養師傳授3絕招

紫南宮平安丁酒盛會防疫　「萬人辦桌」改排隊「領料理包」

阿北電動車沒電平交道旁動彈不得　枋警＋熱心民眾合力救援

台南市議會百花齊放展美麗落幕　開放民眾免費拿取盆花

屏東阿北騎機車外出裝水　深夜台1線滯留…內埔警急帶回連絡家人

違反居家檢疫罰鍰10萬元拒繳　行政執行署台南分署強制扣款清償

移民署嘉義市服務站　邀新住民做花燈搓湯圓

女議員發13標章考卷　要官員找出「桃園豬」…結果讓她氣炸了

桃園居家隔離人數22日午夜後歸零　3/1起解除部桃相關防疫限制

桃園信鴿協會大北區分會　捐贈消防局青埔分隊救護車

李佳穎喊KID「老公」：村長夫人只有我　遇温貞菱超激動「我不要跟她同台」XD

地表最衰前男友！罔腰懷孕全找他　鳳梨直播開罵：我看起來像Doctor嗎？

小S熱舞汪小菲...他嫌棄臉被迫營業　又喊「你不要再暗戀我了！！」姐夫傻眼

通往異次元？搭神祕升降梯消失　建管處怒罰+拆除...屋主現身喊冤

8旬老乩打赤膊、5次前滾翻參拜 揮舞金箍棒！信徒圍繞狂鼓掌

小黃兩度惡意逼車嗆又沒撞到！　騎士差點命喪公車站網揪是慣犯

濟公幫妹子整骨猛露「謎樣微笑」 大力舉起...網怒：覺得有點不舒服

用樂高拼出等身大「101模型」！　阻尼器也超還原...關燈還能發亮

「含羞草日記」超艾夾遇襲身中2刀　草爺譴責暴力不開心：他是我家人！

停車見婦「人肉佔位」勸阻被無視 雙方僵持3分鐘...他無奈倒車離開

人魚線馬甲線「增肌餐」曝！高蛋白均衡吃　營養師傳授3絕招

紫南宮平安丁酒盛會防疫　「萬人辦桌」改排隊「領料理包」

阿北電動車沒電平交道旁動彈不得　枋警＋熱心民眾合力救援

台南市議會百花齊放展美麗落幕　開放民眾免費拿取盆花

屏東阿北騎機車外出裝水　深夜台1線滯留…內埔警急帶回連絡家人

違反居家檢疫罰鍰10萬元拒繳　行政執行署台南分署強制扣款清償

移民署嘉義市服務站　邀新住民做花燈搓湯圓

女議員發13標章考卷　要官員找出「桃園豬」…結果讓她氣炸了

桃園居家隔離人數22日午夜後歸零　3/1起解除部桃相關防疫限制

桃園信鴿協會大北區分會　捐贈消防局青埔分隊救護車

董至成「肺曾照到白點」秒戒菸　曝胃出血暈眩送醫：我輸了5袋血

太罪惡！三重深夜食堂吃「特大碗鍋燒麵」　必點2湯頭還有豬耳朵

銀樓遇搶劫！老闆狂呼救...「鎮店二哈」全程裝睡　網笑噴：不意外

中職例行賽計畫開放78%　觀眾可以飲食　

加油！開南大學棒球隊新戰袍亮相　獲台灣中油冠名贊助

傳產、金融股撐盤！台股開低走高　指數漲33點收16443點

住麗寶飯店免費玩樂園！加碼送早、晚餐吃到飽　爽玩劍湖山99元

我駐紐約辦事處再添1確診　一週內第2起個案

亞馬遜售「中國傳統果籃」1680元有找　陸網友：那是小孩便盆

樂天輪值太豪華！　田中將大恐不是開幕戰先發首選

地方熱門新聞

台南確診男參加公司訓練　負責人慘了

桃園豬有標章　議員批無助分辨萊豬

桃園分署123聯合拍賣會　3/2登場

桃園3/1起　解除部桃相關防疫限制

中博高架橋拆除期縮短為9天

桃新增「八德-捷運高鐵桃園站」公車路線

桃園捷運綠線施工　蘆興街改單行道通行

桃園信鴿協會大北區分會　捐贈救護車

台南傳出現「確診者」　衛生局回應了

違反居家檢疫罰鍰10萬元拒繳強扣存款

台南市議會開放民眾免費拿取盆花

高雄警砸百萬　打造「警車天團」

搶救大潭藻礁公投連署　大學校園擺攤

紫南宮平安丁酒防疫　萬人辦桌改排隊領料理包

更多熱門

相關新聞

環保局清潔隊員徐楓茹發現金子！

環保局清潔隊員徐楓茹發現金子！

民眾藏金飾珍寶的細膩心思讓人讚嘆，台南市環保局歸仁區清潔隊員徐楓茹，22日上午拆完彈簧床墊準備回收時，突然發現，鋼圈架上竟繫著一只塑膠袋，內有沒見過的舊硬幣，還少量的金飾與保單，二話不說趕快向主管報告，徐楓茹說，如果沒看到金飾，還以為舊硬幣是假的，要全當資源回收處理掉。

移工檢疫期滿確診已外出　台南衛生局公布足跡

移工檢疫期滿確診已外出　台南衛生局公布足跡

台南企業聯合捐贈消防局呼吸器氣瓶1批

台南企業聯合捐贈消防局呼吸器氣瓶1批

即／台南民宅火警　連棟鐵皮建物全面燃燒

即／台南民宅火警　連棟鐵皮建物全面燃燒

大東夜市「酵素臭豆腐6小塊50元」　遊客轟好貴

大東夜市「酵素臭豆腐6小塊50元」　遊客轟好貴

關鍵字：

台南市議會百花齊放盆花

讀者迴響

熱門新聞

罔腰曬出媽媽手冊！曝「預產期」：希望是女牛寶

「爸，我解開媽媽臉書了」　國二兒驚見母與大廚炒飯

瘋傳離婚江宏傑　福原愛「婚戒消失」…深夜發文

《角頭》阿慶為何跑路？導演解答

鳳梨怒了「700字霸氣護罔腰」：換我砲火對妳！

對話曝！母拋家與大廚嘿咻　4子女哭：媽媽怎麼會這樣

搭高鐵衝左營！男友「爆氣10分鐘」趕她回台北

第一波40歲的7年級生在幹嘛？網：不追金錢知足常樂

吉龍糖爆「全台北剩1門市」！業者回應

超正！DC公開首位「黑髮」女超人

老公每晚偷情16歲小姨子！美艷妻抓姦重病亡

《順風婦產科》美月30歲超慘近況曝光

超艾夾中2刀遭酸「8＋9團體不意外」　草爺看留言動怒

首次侍寢！武則天就創下驚人紀錄

罔腰媽媽手冊被狂揪4大疑點　氣炸開嗆鄉民！

更多

最夯影音

更多
李佳穎喊KID「老公」：村長夫人只有我　遇温貞菱超激動「我不要跟她同台」XD

李佳穎喊KID「老公」：村長夫人只有我　遇温貞菱超激動「我不要跟她同台」XD
地表最衰前男友！罔腰懷孕全找他　鳳梨直播開罵：我看起來像Doctor嗎？

地表最衰前男友！罔腰懷孕全找他　鳳梨直播開罵：我看起來像Doctor嗎？

小S熱舞汪小菲...他嫌棄臉被迫營業　又喊「你不要再暗戀我了！！」姐夫傻眼

小S熱舞汪小菲...他嫌棄臉被迫營業　又喊「你不要再暗戀我了！！」姐夫傻眼

通往異次元？搭神祕升降梯消失　建管處怒罰+拆除...屋主現身喊冤

通往異次元？搭神祕升降梯消失　建管處怒罰+拆除...屋主現身喊冤

8旬老乩打赤膊、5次前滾翻參拜 揮舞金箍棒！信徒圍繞狂鼓掌

8旬老乩打赤膊、5次前滾翻參拜 揮舞金箍棒！信徒圍繞狂鼓掌

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲毛毛商城優惠5折區

寵物雲毛毛商城優惠5折區

【限時5折】歡慶東森寵物雲毛毛商城正式開幕

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面