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強押通訊行老闆上車遭圍捕　2男1女竟闖民宅藏槍嚇壞屋主

▲桃園市林姓男子與通訊行劉姓業者有糾紛，去年6月間夥同劉姓男子與林姓女子持槍強押劉上車，後遭警方圍捕竟闖入民宅藏槍。（示意圖／免費圖庫pxhere）

▲桃園市林姓男子與通訊行劉姓業者有糾紛，去年6月間夥同劉姓男子與林姓女子持槍強押劉上車，後遭警方圍捕竟闖入民宅藏槍。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市林姓男子與通訊行業者劉姓男子疑有糾紛，林在去年6月間夥同劉姓男子、林姓女子持槍到通訊行將劉強押上車，過程中還以手槍敲擊劉頭部逼迫就範，後來遭警方圍捕，林男等人擔心槍枝被查出，竟闖入民宅藏槍，嚇壞屋主，員警後來在屋內搜出改造手槍與子彈等證物；桃檢11日偵結依剝奪他人行動自由、槍砲彈藥等罪嫌將林男等3人提起公訴。

檢警調查，38歲的林姓男子與某通訊行劉姓業者有私人糾紛未能解決，去年6月28日下午3時許，林找來39歲的劉姓男子與28歲的林姓女子開車前往中壢區實踐路某通訊行，林持改造手槍強押劉上車，還持槍敲擊劉頭部逼其就範，林等人開車到中壢區興仁路某出租套房，控制劉男行動。

中壢警方據報後趕往出租套房進行圍捕，林等人隨即攜槍逃逸，過程中擔心槍彈被警方查獲將罪加一等，情急之下竟闖入附近民宅企圖藏槍，將屋主嚇了一大跳；林男行蹤都被警網掌握，警方在屋內起獲改造手槍1把與非制式子彈7發，全案依槍砲彈藥罪嫌移送桃檢偵辦。

林男在檢方偵訊時坦承持槍押人等所有犯行，同案的劉男、林女也承認夥同林前往押人，檢方根據刑事局鑑定做案改造槍彈報告，確認改造手槍與子彈均有殺傷力，檢方認為犯行明確，偵結依剝奪他人行動自由與槍砲等罪嫌將林男等3人起訴。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。

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