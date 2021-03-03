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用行動挺農民　台南市議會請愛心總舖師推廣鳳梨入菜！

▲台南市議會郭信良議長、立委陳亭妃，3日與東香餐廳愛心總舖師「大頭師蔡瑞成」等人，推廣鳳梨入菜，用料理挺農民。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市議會郭信良議長、立委陳亭妃，3日與東香餐廳愛心總舖師「大頭師蔡瑞成」等人，推廣鳳梨入菜，用料理挺農民。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

中國自3月起暫停進口台灣鳳梨，對鳳梨農民造成不小衝擊，台南市身為全國鳳梨種植面積第2大的城市，必然受到影響，台南市議會郭信良議長、立委陳亭妃，3日與東香餐廳愛心總舖師「大頭師蔡瑞成」等人，推廣鳳梨入菜，用料理挺農民。

郭信良議長表示，鳳梨盛產期將至，中國卻在此時以從進口鳳梨中驗出有害生物為由，宣布暫停自台灣進口鳯梨，居心可議。幸好台灣政府冷靜以對，而且全民一心，自發購買鳳梨來支持農民。台南市議會今天也是不分黨派，各個黨籍的議員們一起來用行動支持鳳梨、支持農民。台南市議員吳通龍、周麗津、陳怡珍、陳秋萍、蔡旺詮、李鎮國、Ingay Tali、王家貞、杜素吟、許至椿、林美燕、蔡淑惠、蔡秋蘭、盧崑福、黃麗招、陳昆和等人，到場共同力推鳳梨入菜。

▲台南市議會郭信良議長、立委陳亭妃，3日與東香餐廳愛心總舖師「大頭師蔡瑞成」等人，推廣鳳梨入菜，用料理挺農民。（圖／記者林悅翻攝，下同）

郭信良議長說明，蔡瑞成總舖師做菜都是用產銷履歷食材，這次結合鳳梨與台菜料理，他與陳亭妃委員、吳通龍、周麗津、林志聰、陳怡珍、陳秋萍、陳碧玉、蔡旺詮等議員化身為料理幫手，與大頭師分別製作10道「旺來佳餚」，從3日起，一連10天在大家的臉書聯播，要知道是哪10道鳳梨佳餚，就要天天收看。

立委陳亭妃說，鳳梨是很優質的水果，營養素多元，富含維生素B群、C和鎂、錳、鐵、鉀等礦物質，有益均衡營養。此外，除了當水果吃，鳳梨入菜後也不影響營養價值，而且在加熱之後，它的膳食纖維軟化，更好入口，酸甜的滋味讓人食欲大增，是絕佳的食材。台南關廟鳳梨將在3月中盛產，家家戶戶一起來用鳳梨入菜，吃爆鳳梨。

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