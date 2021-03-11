2025年天然氣需求更增　能源局：興建第三接收站有必要

▲第三接收站興建與否涉及藻礁生態議題。（圖／記者林振民攝）

記者胡至欣／整理報導

「珍愛藻礁」公投連署逼近65萬大關，幾乎確定成案，《ETtoday新聞雲》民調也顯示，逾6成民眾支持「珍愛藻礁」公投。對此，經濟部多次強調，若三接停建，恐造成北部用電吃緊，而針對有媒體報導，照目前數據看來，台灣天然氣供應量到2025年也有餘裕，不會發生供氣不足而缺電，經濟部能源局則回應：「天然氣供需應配合實際需求變動」。

▲62.5%民眾支持「珍愛藻礁」公投。（圖／ETtoday新聞雲）

經濟部能源局11日發出聲明指出，媒體引用數據是2017年「能源轉型白皮書」電力工作小組會議簡報資料，但天然氣供需應配合實際需求變動務實滾動檢討，像是大潭電廠增建的3部機組，因為管線輸送能力限制，就須新增供氣來源，才有助於緩解北部缺電。

天然氣供應是由接收站卸收液化天然氣並經氣化後，再以管線輸送至用戶端，所以評估整體天然氣系統供需平衡時，應綜合考量接收站供應能力與管線輸送能力，缺一不可。國內現有海管與陸管管輸能力已趨飽和，難以供應北部電廠新增燃氣機組用氣，第三接收站完工後可就近供應大潭電廠，廠站合一即不受管輸限制，是穩定電力供應之關鍵基礎建設。

另外，能源局也提到，天然氣接收站總體供應能力已達滿載，須加速設置接收站，第三接收站除了符合供氣時程外，同時可增加供應穩定度。以2020年為例，2017年原預估2020年天然氣用量為1,640萬公噸，但實際用量已增加至1,775萬公噸，天然氣接收站總體供應之負載率達108%，天然氣系統操作風險很高。

再加上近年台商回流意願提高，中美貿易戰帶來台商回流效益，考量未來大型產業投資案等經濟成長因素，並回應民眾對減煤的期待，以及車輛電動化等新增用電需求，能源局預估，2025年天然氣需求將更增加，故須加速設置接收站。第三接收站除了符合大潭電廠供氣時程外，考量供氣區域平衡，興建第三接收站可讓北、中、南接收站採分區供應，以確保天然氣供應穩定。