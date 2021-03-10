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抗疫神隊友！秒算44.2萬兆　全球最快超級電腦正式啟動

▲秒算44.2萬兆 全球最快超級電腦正式啟動。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲全球運算速度最快的超級電腦「富岳」正式啟動。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者胡至欣／綜合報導

全球運算速度最快的日本新一代超級電腦「富岳」（Fugaku）9日正式啟動，未來將運用於與新型冠狀病毒（COVID-19）有關的研究，以及氣象、AI人工智慧和能源問題等領域。

日本共同社報導指出，日本理化學研究所（RIKEN）與富士通（6702-JP）聯合開發的超級電腦「富岳」，運算速度為每秒44京2,010兆次（1京=1萬兆），2020年6月在運算速度排名TOP 500居全球之冠，約是第二名美國「巔峰」（Summit）每秒14.8京的3倍，並於同年11月再度蟬聯榜首。

除此之外，「富岳」在產業應用、AI人工智慧，以及大數據分析，三項計算方法的性能測量中也名列第一，成為世界上第一台連續兩期奪下「四冠王」的超級電腦。

超級電腦「富岳」原訂2021年才開始啟用，但因去年全球爆發新冠疫情，已於4月起先行啟動部分設備，研究新冠狀病毒防疫對策，包括模擬飛沫擴散程度、從既有藥物中尋找可用於治療新冠肺炎的藥物等，已經取得許多成果。

對此，理研所理事長松本紘表示，「這僅僅是富岳的開始，我們期待看到它真正顯示出巨大潛力。最重要的是，富岳是一項關鍵的國家技術，我們將負責任地對其進行管理，以期取得研究成果，從而有助於建立一個長期健康的社會，減輕災害和更好地利用能源，最終目標是建立可持續發展的能源技術。」

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