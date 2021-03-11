　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

朱立倫批蔡英文：藻礁跟健康不是選擇題　能源方案停留舊時代

▲▼朱立倫、蔡英文。（合成圖／記者湯興漢攝）

▲朱立倫、蔡英文。（合成圖／記者湯興漢攝）

記者黃巈禾／台北報導

兼任民進黨主席的總統蔡英文10日在中常會表示，能源轉型是共同目標，不是路線之爭，天然氣和藻礁，是減媒、減空汙和保育之間的權衡，是環保與環保之間的選擇。對此，國民黨前主席朱立倫批評，藻礁跟健康不是選擇題。

朱立倫11日在臉書表示，連日來，蔡政府及民進黨一直用「藻礁公投過關，將增加燃煤比例」，藉此恫嚇民眾，要大家選邊站，但要「讓人民在藻礁跟健康之間做選擇」，不但不是事實，更是政府的怠惰。

朱立倫指出，能源政策不應該一味地討論供給面，每天只在煤，天然氣，綠能與核能中打轉，如同面對缺水危機時只靠增加水源，卻不面對台灣長期在需求面的疏忽，沒有好好地用水；如同低水價一樣，台灣相對國際的低電價政策讓節能、智慧電網等政策缺乏誘因，單靠道德勸說無用，政府須用積極與強制性的作為，才能大幅減少用電量。

朱立倫舉例，過去在新北市推動的「智能生活社區」示範計畫，結合太陽能、儲能與節能的智慧微電網系統，預估每年可節電達14%以上，再加上各項節電努力，年年都是全國評比之冠，若蔡政府全力推動智慧電網及節能措施到各社區、各工廠，電力不足的壓力自然能減輕。

▲▼過去四年，能源密集工業占國內能源消費17.92%。（圖／翻攝自Facebook／朱立倫）

▲過去四年，能源密集工業占國內能源消費17.92%。（圖／翻攝自Facebook／朱立倫）

此外，朱立倫認為，蔡政府必須認真檢討產業政策，以過去四年為例，能源密集工業的能源消費佔整體製造業的能源消費將近5成，且佔全國能源總消費的17~18％，而這些產業的實質GDP比率僅佔4%左右；另外，台灣不斷地招攬「雲端資料中心」在台建廠，事實上這類「資料中心」的投資重點確實與台灣的低電價有關，對於高耗電但創造非常有限就業機會的投資，政府必須重新以能源需求面作考量。

朱立倫強調，負責任的政府不應該譲人民在藻礁跟健康之間做選擇，更不必用意識形態恫嚇人民，藻礁三接方案，民進黨一直拿1996年時政府方案猛打國民黨，事實上，當時的計劃包括工業區開發，工業港及天然氣接收站，後來該案於2003年已放棄，現在的計劃是2014的新計劃，民進黨故意將兩案混為一談，完全是惡意且不道德的。

另外，朱立倫提醒蔡政府，20年後今天，節能科技已經快速發展，民進黨的能源方案還停留在舊世代，忽略需求面的改革是標準的執政怠惰，在野黨當然應該強力監督，不要掉入民進黨的陷阱，「藻礁和肺不是選擇題！」

ET快訊
快訊／Junior認了分手7年空姐女友！半年前才同遊淡水
這4種關係「最容易外遇」！　網同感：真的最會發生
罔腰穿小可愛跨坐男友　網狂盯腹部：恭喜卸貨
無印良品「史上最多商品降價」！　比日本還便宜

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

味全龍成「首進駐北市職棒隊」　蔡炳坤盼創造3贏「活絡商圈」

黃捷批國民黨想重啟核四「可惡至極」　罷捷團體酸：監督在野黨？

2共機進入我西南空域　我空軍廣播驅離

朱立倫批蔡英文：藻礁跟健康不是選擇題　能源方案停留舊時代

學生妹被外國人「強迫推銷保養品」　北市府出手調查「跨局處蒐證」

韓國瑜挨批擱置截切場　鄭照新：邱議瑩狀況外、台農發大小眼

蕭美琴跨海力挺吳思瑤　「一起加入愛瑤令」

蔡英文出席特展爆料：蔡想想沒咬奈良美智是牠最大友情了

囤房稅成本恐轉嫁承租者　政院試算：4戶以上加稅恐波及78萬戶

科技部升格7年將組改　吳政忠證實改為「國家科學及技術委員會」

莊凌芸逝世..蕭敬騰心碎：是個惡夢　他難過好多天..「不知她受了多少委屈」

太胖被甩！他魔鬼狂練臉部肌肉　2月後獲超稜角線條自封下顎CEO

有夠衰！男遭小貨車「0減速衝撞」 還被駕駛打斷鼻梁嗆：停那幹嘛

教妹妹刷牙、口紅「當糖果含」！　哥哥當跟屁蟲一整天...妹妹氣瘋

林敬倫.潘君侖.曹佑寧跳遠全場驚呼　超猛成績直逼「張庭瑚紀錄」！

明杰摸腿、親額頭開撩小林依晨！　當街親暱摟抱約會全被拍

男子騎車70公里為「載癌妻看病」　警攔查竟是通緝犯！結局神展開

不想努力了！鮮肉花式開撩姨叔 搭車「用肉償」司機神回嚇爆他XD

日月潭底「清朝遺跡」因乾旱現身　 黃家土地糾紛浮現！官司數10年

長腿正妹「對尬2警」醉男友超盧　她轉身霸氣怒喊：你給我安靜！

味全龍成「首進駐北市職棒隊」　蔡炳坤盼創造3贏「活絡商圈」

黃捷批國民黨想重啟核四「可惡至極」　罷捷團體酸：監督在野黨？

2共機進入我西南空域　我空軍廣播驅離

朱立倫批蔡英文：藻礁跟健康不是選擇題　能源方案停留舊時代

學生妹被外國人「強迫推銷保養品」　北市府出手調查「跨局處蒐證」

韓國瑜挨批擱置截切場　鄭照新：邱議瑩狀況外、台農發大小眼

蕭美琴跨海力挺吳思瑤　「一起加入愛瑤令」

蔡英文出席特展爆料：蔡想想沒咬奈良美智是牠最大友情了

囤房稅成本恐轉嫁承租者　政院試算：4戶以上加稅恐波及78萬戶

科技部升格7年將組改　吳政忠證實改為「國家科學及技術委員會」

周揚青「4000萬鞋櫃」曝光！　27層擺滿夢幻大牌…總價能買一棟豪宅

永豐金今年不考慮國內併購　瞄準海外銀行、證券！　

「日系運動車款」賽道亂鬥！ZX-25R空降250cc級距馬力王者

雲林「防災士培訓」開訓　李鴻源受聘顧問協助推廣防災

奈良美智特展禁攝影原因曝！精密佈局入口　空間也是創作一部分

味全龍成「首進駐北市職棒隊」　蔡炳坤盼創造3贏「活絡商圈」

黃捷批國民黨想重啟核四「可惡至極」　罷捷團體酸：監督在野黨？

日網友票選希望重製Sony PS上發行遊戲排行　《最終幻想》系列僅獲第三

你在幹嘛！「偷肉現行犯」桌邊被抓到　海豹小眼神求原諒

隋棠、許瑋甯「撞鞋大戰」超養眼！　下衣失蹤狂曬名模級美腿

17歲妹跨坐男下體「脫衣猛搖」女友氣炸！安全帽K到她哭哭求饒

政治熱門新聞

賣口罩詐騙數千人！「蛙蛙文創」老闆猝死

政院拍板房地合一稅2.0　2年內賣屋課45%重稅

顏若芳跟女性友人買房「蕾達」響了！　網：整個很女同志元素

財產申報複製貼上？王定宇存款數字怪怪的

洪秀柱：三立、民視對王定宇噤聲　NCC裝聾作啞

人前送妻鮮花浪漫慶生　王定宇當晚卻在美女家過夜

氣質妹在捷運嗑水果　北捷要開罰

「國民黨從沒有這樣的主席」　林為洲讚江啟臣：他像哥們朋友一般

王定宇、顏若芳「同居扯分租」　直擊打臉畫面全曝光

王定宇稱打卡非造假　宅神酸爆：問你打炮回我打卡

王定宇反擊早安文造假　從沒有「打卡」表示人在哪裡

原本目標不是顏若芳！名嘴爆料：後面還有精彩的

陸海關：今年退回15地56批農產品進口

王定宇不甩桃色風暴　開視訊會議探討人權

更多熱門

相關新聞

蔡英文出席特展爆料：蔡想想沒咬奈良美智是牠最大友情了

蔡英文出席特展爆料：蔡想想沒咬奈良美智是牠最大友情了

日本當代藝術家奈良美智 ( YOSHITOMO NARA )接受文化總會邀請，首次到台灣舉辦個展，11日在關渡美術館舉行記者會。總統蔡英文也親自到場致詞，她也透露自己的愛貓「蔡想想」，在與奈良美智一起吃早餐時的故事。

周錫瑋棄權藍黨魁！ET民調出爐 支持者最愛韓國瑜

周錫瑋棄權藍黨魁！ET民調出爐 支持者最愛韓國瑜

中常委提公投對案　蔡英文：水銀瀉地溝通

中常委提公投對案　蔡英文：水銀瀉地溝通

蔡英文川普通話始末曝光　牽線人是他

蔡英文川普通話始末曝光　牽線人是他

綠營民調／71.8%不支持核四重啟　84.4%應解決核廢料存放問題

綠營民調／71.8%不支持核四重啟　84.4%應解決核廢料存放問題

關鍵字：

朱立倫蔡英文藻礁

讀者迴響

熱門新聞

網紅泡泡龍拍片累倒猝死！萬人痛悼

「最美死刑犯」被槍決！死前要求...全場傻了

競速害死華航副機師！家屬求償1億780萬

福原愛出遊高帥男起底！

小6被女大生「吃掉」　鳳梨得意認了

台灣亞特蘭提斯！翡翠水庫藏沉睡35年碧山國小

1天放屁20次有問題！27歲OL一查癌末

前空姐要求下跪道歉後　潑油縱火燒夫！

即／吵架後爆火警！空姐夫妻全身逾50%恐怖燒傷

日媒又打臉江宏傑！「送福原愛的千萬婚戒是凹來的」

史上最爽訂單！外送員拿到商品3倍費用

9年用不完！好市多神器霸王長1公里

新北男送FM2紅豆湯！她慘遭性侵「永久癱瘓」

浪汪躺床墊斷氣　她要裝箱秒嚇傻

12萬金主現身！她好市多連買2次「理由羨炸」

更多

最夯影音

更多
莊凌芸逝世..蕭敬騰心碎：是個惡夢　他難過好多天..「不知她受了多少委屈」

莊凌芸逝世..蕭敬騰心碎：是個惡夢　他難過好多天..「不知她受了多少委屈」
太胖被甩！他魔鬼狂練臉部肌肉　2月後獲超稜角線條自封下顎CEO

太胖被甩！他魔鬼狂練臉部肌肉　2月後獲超稜角線條自封下顎CEO

有夠衰！男遭小貨車「0減速衝撞」 還被駕駛打斷鼻梁嗆：停那幹嘛

有夠衰！男遭小貨車「0減速衝撞」 還被駕駛打斷鼻梁嗆：停那幹嘛

教妹妹刷牙、口紅「當糖果含」！　哥哥當跟屁蟲一整天...妹妹氣瘋

教妹妹刷牙、口紅「當糖果含」！　哥哥當跟屁蟲一整天...妹妹氣瘋

林敬倫.潘君侖.曹佑寧跳遠全場驚呼　超猛成績直逼「張庭瑚紀錄」！

林敬倫.潘君侖.曹佑寧跳遠全場驚呼　超猛成績直逼「張庭瑚紀錄」！

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面