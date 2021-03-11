朱立倫批蔡英文：藻礁跟健康不是選擇題　能源方案停留舊時代

▲朱立倫、蔡英文。（合成圖／記者湯興漢攝）



記者黃巈禾／台北報導

兼任民進黨主席的總統蔡英文10日在中常會表示，能源轉型是共同目標，不是路線之爭，天然氣和藻礁，是減媒、減空汙和保育之間的權衡，是環保與環保之間的選擇。對此，國民黨前主席朱立倫批評，藻礁跟健康不是選擇題。

朱立倫11日在臉書表示，連日來，蔡政府及民進黨一直用「藻礁公投過關，將增加燃煤比例」，藉此恫嚇民眾，要大家選邊站，但要「讓人民在藻礁跟健康之間做選擇」，不但不是事實，更是政府的怠惰。

朱立倫指出，能源政策不應該一味地討論供給面，每天只在煤，天然氣，綠能與核能中打轉，如同面對缺水危機時只靠增加水源，卻不面對台灣長期在需求面的疏忽，沒有好好地用水；如同低水價一樣，台灣相對國際的低電價政策讓節能、智慧電網等政策缺乏誘因，單靠道德勸說無用，政府須用積極與強制性的作為，才能大幅減少用電量。

朱立倫舉例，過去在新北市推動的「智能生活社區」示範計畫，結合太陽能、儲能與節能的智慧微電網系統，預估每年可節電達14%以上，再加上各項節電努力，年年都是全國評比之冠，若蔡政府全力推動智慧電網及節能措施到各社區、各工廠，電力不足的壓力自然能減輕。

▲過去四年，能源密集工業占國內能源消費17.92%。（圖／翻攝自Facebook／朱立倫）



此外，朱立倫認為，蔡政府必須認真檢討產業政策，以過去四年為例，能源密集工業的能源消費佔整體製造業的能源消費將近5成，且佔全國能源總消費的17~18％，而這些產業的實質GDP比率僅佔4%左右；另外，台灣不斷地招攬「雲端資料中心」在台建廠，事實上這類「資料中心」的投資重點確實與台灣的低電價有關，對於高耗電但創造非常有限就業機會的投資，政府必須重新以能源需求面作考量。

朱立倫強調，負責任的政府不應該譲人民在藻礁跟健康之間做選擇，更不必用意識形態恫嚇人民，藻礁三接方案，民進黨一直拿1996年時政府方案猛打國民黨，事實上，當時的計劃包括工業區開發，工業港及天然氣接收站，後來該案於2003年已放棄，現在的計劃是2014的新計劃，民進黨故意將兩案混為一談，完全是惡意且不道德的。

另外，朱立倫提醒蔡政府，20年後今天，節能科技已經快速發展，民進黨的能源方案還停留在舊世代，忽略需求面的改革是標準的執政怠惰，在野黨當然應該強力監督，不要掉入民進黨的陷阱，「藻礁和肺不是選擇題！」