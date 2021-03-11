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「不要就是要」性侵3女均定讞！秦偉定應執行7年8月

▲秦偉遭判8年有期徒刑，受害造型師濱小步發聲。（圖／資料照）

▲秦偉性侵案定讞，受害造型師曾對外發聲。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者吳銘峯／台北報導

藝人秦偉被控連續性侵案，最高法院日前將他性侵2名被害人的部分判刑定讞，執行有期徒刑6年，秦偉發監。另外他性侵女造型師的部份，最高法院去年底也判刑4年定讞。台灣高等檢察署聲請定應執行刑，案經高等法院審理後，裁定他應執行有期徒刑7年8月。可抗告。

秦偉演藝生涯因遇到火災，一度中斷，但回歸演藝圈後又創造事業高峰。不過2016年7月，一名女造型師透過臉書指控秦偉性侵，並提到多名被害女性，也向她哭訴遭到秦偉性侵，年紀最輕僅有14歲，女造型師決定提出告訴。全案交檢警單位查辦。檢方查出秦偉利用藝人身分，連續性侵8女，檢方最後以7次「強制性交」、3次「強制性交未遂」等，共10項罪名對秦偉起訴。

一審法院審理後，認定秦偉對女造型師、女編劇以及一名女粉絲，共3名被害人性侵，分別判刑4年，合併執行有期徒刑8年。二審高等法院仍認定秦偉對3名女子性侵，駁回上訴，維持8年刑期。而全案上訴第三審後，最高法院去年4月間將秦偉性侵其中2女的部分定讞；另外性侵女造型師部分則撤銷發回高院更審。秦偉最後被定應執行6年，並於去年4月14日到南投地檢署發監，隨後轉台中監獄執行。

更一審僅審理性侵女造型師的部分，女造型師指控，2010年7月間，秦偉邀請她到信義路住處做造型，趁著她在房間挑選衣服時，秦偉將她強壓在床上。她雖拉住褲子喊「不要」，但秦偉竟說「不要就是要」，性侵得逞。一二審均針對此部分判刑4年，而更審法院審理後，也認定秦偉此部份有罪，維持4年的刑度。全案再上訴，最高法院去年12月10日駁回上訴定讞。

檢方針對定讞的3案聲請定應執行刑，高等法院審理時，秦偉律師答辯，主張先前定讞2案已定執行刑6年，已達教化目的，請求不需增加太多刑期。而高院於11日做出裁定，酌定刑之執行與教化可能性後，定秦偉應執行有期徒刑7年8月。可抗告。
 

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