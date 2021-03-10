獨／長腿正妹對尬2警！醉男友盧小小　她轉身霸氣喊：給我閉嘴

記者白珈陽／台中報導

台中市北區9日清晨一家KTV發生酒客糾紛案，21歲沈姓男子疑與26歲林姓男子在走廊發生碰撞，大起口角衝突，店外執行守望勤務的警員聞訊立即前往處理，就在警方要將2人帶回派出所時，一名疑似是沈男女友，面容姣好、穿著短裙露出潔白長腿的年輕正妹，強硬地站在沈及員警中間，試圖阻擋警方將沈帶走，但最終沈及林還是被警方帶回實施管束。

▲長腿正妹試圖阻擋員警帶走沈男。（圖／民眾提供）

據悉，沈男與林男昨日凌晨5時許酒後在KTV走廊爆發口角，警方聽到爭吵聲後立即衝入店內，欲將2人帶回所內，根據畫面顯示，此時一名身穿米色短裙的長髮正妹，阻擋在員警及沈男之間，向員警尖聲頻喊「我帶他走！」，並將沈男推進一旁新車要價近300萬元的賓士E300內。

▲正妹將沈男塞進賓士E300內。（圖／民眾提供）

沈男疑認為衝突是林男引起，不斷對員警解釋是林男先與他衝突，此時該名女子看不下去，怒吼沈「為什麼講不聽！」，沈停頓了一會又欲回嘴，女子遂霸氣十足地用手指著他喝令「你安靜，閉嘴！」，並用手掌將他的頭推向另一邊，沈男才悻悻然地不再吭聲。

▲正妹用手指著沈男喝令「你安靜，閉嘴！」（圖／民眾提供）

台中市第二警分局表示，9日清晨5時8分許，文正所守望勤務員警發現店內疑似有爭吵聲響，立即趕往現場處置，警方到場後發現是2名互不認識的男性客人酒後於走廊上爆發口角，當場喝令制止雙方言語衝突，由於雙方於現場皆呈現泥醉狀態，且不聽友人勸說，無法控制自身行為，為避免雙方自傷或波及旁人，警方遂依警職法將其帶返所實施管束，再通知家屬安全帶回。

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