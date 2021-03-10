丁怡銘「萊牛風波」北檢出庭　再訂麵「要等35天」高興業者生意興隆

▲丁怡銘因萊牛失言風波遭告發違反《食安法》，10日到台北地檢署出庭說明。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

行政院前發言人丁怡銘去年指台北市冠軍牛肉麵使用萊牛，不但被告發涉嫌違反《食安法》，又接連出現打統編以特支費報公帳買牛肉麵、到警局應訊享特權等爭議，台北地檢署10日上午首度以他字案傳喚丁到庭說明，丁庭後受訪表示，當時並非質疑美國牛肉有食安問題，而是在強調台灣邊境檢驗把關可讓民眾放心。

丁怡銘是在2020年11月12日的行政院記者會中，指北市冠軍牛肉麵「皇家傳承牛肉麵」使用萊牛，引起北市府和業者強烈反彈，國民黨籍民代和部分民眾紛紛提出告發，質疑丁怡銘散布有關食品安全假訊息，行政院長蘇貞昌還為此特地與丁怡銘一起到店家消費並道歉。

▲行政院長蘇貞昌曾陪同丁怡銘到皇家傳承牛肉麵致歉並品嚐牛肉麵。（資料照／記者林敬旻攝）

沒想到事件一波未平一波又起，丁怡銘又接連爆發打政院統編、以特支費訂購百碗麵、自己開車到中正一分局接受訊問疑享特權等爭議，丁怡銘在風暴中請辭下台，3月10日為萊牛事件現身，他庭訊後態度從容向記者表示，到北檢出庭是要說明釐清當時有關萊牛事件的發言目的，並表示事後曾想向店家訂購第2批麵，結果發現要排隊等35天，很高興店家生意興隆。

丁怡銘表示，他1個多禮拜前收到傳票通知出庭，他已檢具資料向檢察官說明，當時記者會是在說明，只要符合標準進口的萊牛和萊豬，並非毒牛、毒豬，並舉例過去政府開放的美牛，其實大多數在飼養時都有使用萊克多巴胺，但經過代謝和屠宰過程後，加上嚴格的邊境檢驗把關，台灣市售美牛安全無虞，市面上檢出的平均值其實只有0.002ppm左右，遠低於國際標準值0.01ppm，8年來民眾食用也沒有任何問題。

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