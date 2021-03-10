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丁怡銘「萊牛風波」北檢出庭　再訂麵「要等35天」高興業者生意興隆

▲▼ 丁怡銘為萊牛失言風波，遭告發食安法案，到台北地檢署出庭。（圖／記者劉昌松攝）

▲丁怡銘因萊牛失言風波遭告發違反《食安法》，10日到台北地檢署出庭說明。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

行政院前發言人丁怡銘去年指台北市冠軍牛肉麵使用萊牛，不但被告發涉嫌違反《食安法》，又接連出現打統編以特支費報公帳買牛肉麵、到警局應訊享特權等爭議，台北地檢署10日上午首度以他字案傳喚丁到庭說明，丁庭後受訪表示，當時並非質疑美國牛肉有食安問題，而是在強調台灣邊境檢驗把關可讓民眾放心。

丁怡銘是在2020年11月12日的行政院記者會中，指北市冠軍牛肉麵「皇家傳承牛肉麵」使用萊牛，引起北市府和業者強烈反彈，國民黨籍民代和部分民眾紛紛提出告發，質疑丁怡銘散布有關食品安全假訊息，行政院長蘇貞昌還為此特地與丁怡銘一起到店家消費並道歉。

▲行政院長蘇貞昌陪同發言人丁怡銘前往皇家傳承牛肉麵致歉並品嚐牛肉麵。（圖／記者林敬旻攝）

▲行政院長蘇貞昌曾陪同丁怡銘到皇家傳承牛肉麵致歉並品嚐牛肉麵。（資料照／記者林敬旻攝）

沒想到事件一波未平一波又起，丁怡銘又接連爆發打政院統編、以特支費訂購百碗麵、自己開車到中正一分局接受訊問疑享特權等爭議，丁怡銘在風暴中請辭下台，3月10日為萊牛事件現身，他庭訊後態度從容向記者表示，到北檢出庭是要說明釐清當時有關萊牛事件的發言目的，並表示事後曾想向店家訂購第2批麵，結果發現要排隊等35天，很高興店家生意興隆。

丁怡銘表示，他1個多禮拜前收到傳票通知出庭，他已檢具資料向檢察官說明，當時記者會是在說明，只要符合標準進口的萊牛和萊豬，並非毒牛、毒豬，並舉例過去政府開放的美牛，其實大多數在飼養時都有使用萊克多巴胺，但經過代謝和屠宰過程後，加上嚴格的邊境檢驗把關，台灣市售美牛安全無虞，市面上檢出的平均值其實只有0.002ppm左右，遠低於國際標準值0.01ppm，8年來民眾食用也沒有任何問題。

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