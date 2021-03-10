半夜「姪子」來電借15萬　屏東婦隔天奔銀行匯款遭攔阻

▲台銀屏東分行保七員警陳仲模、林文柱、鍾啟夫及時阻止張婦被騙 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

張姓婦人掉進了詐騙集團「猜猜我是誰」電話詐騙陷阱。詐騙集團假扮成姪子，半夜打電話向婦人借新台幣15萬元說要繳貨款，如果明天下午2點之前沒有把錢給對方，生意就作不成；由於聲音很像姪子，讓張婦誤信，到台灣銀行屏東分行準備匯款，經機警行員會同執勤的保七員警聯手，及時阻止被騙。

▲▼警方勸阻。

50歲屏東張姓婦人趕8日下午2點至台銀屏東分行櫃檯前急著要匯給姪子，在匯款時，不斷低頭講電話，神情有異，而引起杜姓行員注意，並通報派駐的保七員警陳仲模、林文柱、鍾啟夫前來關心。

婦人表示匯15萬要借給姪子作生意，必須在下午2點之前匯到，由於已快2點了，拜託台銀人員趕快把錢匯出去。但在保七員警與婦人對談的過程中，她提到昨天半夜姪子臨時打電話給她，要和她借25萬，但婦人表示沒這麼多錢，只能借姪子15萬。姪子又說他的電話換了，這是他的「新電話」。保七員警一聽到「新電話」這3個關鍵字，立即請臺銀人員先暫停匯款。

員警立即請婦人與姪子的媽媽要姪子原來的電話聯繫，真正的姪子表示根本就沒向婦人借錢，婦人才恍然大悟，這是一場騙局。保七第一大隊會同行員及時阻止該詐騙案，已將相關資料送交轄區派出所，繼續追查幕後的詐騙集團。

保七總隊特別呼籲，詐騙集團以「猜猜我是誰」的方式，偽裝成親朋好友，以臨時急用缺錢，拜託先幫忙一下，來騙取民眾匯款，請民眾一定要特別注意，以免受騙上當。