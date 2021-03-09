新冠疫情衝擊！韓鮮肉館長被逼停業「不忍了」　超放縱近況曝光

▲南韓健身網紅公佈「失控」前後照片，簡直判若兩人。（圖／翻攝自Youtber@핏블리 FITVELY）

記者羅翊宬／綜合報導

先前南韓為防堵新冠肺炎（COVID-19）疫情擴散，針對首都圈提升防疫層級，健身房慘遭限制、停止營業，除讓不少業者苦不堪言，靠健身等題材維生的網紅也無處可去。一名健身Youtuber「 FITVELY」（핏블리）只好改變拍攝題材，以美食直播尋求博取觀眾眼球的機會，卻沒想到讓自己的身材大走鐘，暴肥20公斤。

FITVELY其實是經營健身房的館長！他於昨（8）日在上傳的影片中公布自己的近況，時間點回到2020年9月，當時政府宣布限制健身房等室內體育設施營業，心情鬱悶的他只好買杯咖啡、同時坐在路邊吃著馬卡龍煩惱人生。

不過在後半段的影片，FITVELY公開自己的近況，承認自己體重從原本的83公斤，一路飆升至103公斤，足足增加了20公斤，除了與健身房歇業有關，他還坦承之後拍攝不少美食「吃放」直播，加上使用餐點外送服務App愈加頻繁，一個月花費高達130萬韓元，才會讓身材在半年內失控。

FITVELY表示，之後將會進行減重計畫，讓身材重回健身房歇業前的「顛峰」狀態，同時他也於2月公佈一項新企畫，其中便是與其他「重量級」的3名女性Youtuber拍攝同居減重影片。

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