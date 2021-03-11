10年來第1次！日本德仁天皇將出席311大地震追悼會　關切災後重建

▲德仁天皇夫婦將在3月11日出席311官方追悼儀式。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／綜合報導

2011年3月11日，日本仙台市以東的太平洋海域發生規模9大地震，進而引發海嘯與世紀核災。在311大地震10週年之際，日本天皇德仁伉儷將首度出席政府在東京都千代田區國立劇場舉行的官方追悼儀式，並發表談話。

綜合日媒報導，追悼儀式將在當地時間3月11日下午2點46分，也就是10年前大地震發生的時間舉行。由於新冠疫情嚴峻，因此追悼儀式的規模將被缩小，入場人數也會受到限制。日本天皇德仁伉儷和首相菅義偉都會來到現場一同追悼亡者。值得注意的是，這是德仁從太子時期以來，首度出席311追悼會。

報導稱，由於天皇夫婦十分關切災區的重建狀況與倖存者如今的生活，因此他們早在月初便已透過網路，與311大地震重災區岩手縣的倖存者談話，以了解他們的災後生活。去年，由於新冠疫情猖獗，時任首相安倍晉三取消了當時的311追悼會。

►311海嘯「14m恐怖巨浪」襲福島核廠 輻射狂洩！10年前慘劇大回顧

►311大地震今昔照曝！恐怖海嘯襲 災民「親睹殘破屍」忍痛拚重生

►311大地震10週年！強震+海嘯+核災重創日本...還有4萬災民回不了家

聽Podcast掌握國際局勢

►Outperform奧德蒙雨衣外套，實穿百搭超方便