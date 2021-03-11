一夕失去全家！他憶311大地震「早上還與妻吵架」　再見已成冰冷屍

記者吳美依／綜合報導

日本311大地震屆滿10周年，居民佐佐木（Kiyokazu Sasaki）在這場災難中失去全家人，他回憶，那天坐上餐桌時，發現早餐飯菜竟然是冷的，出門上班前還為此與太太吵架，未料下次見面已經天人永隔。

▲日本福島2011年3月11日發生規模9.0大地震，引發海嘯與核災，距今已經屆滿10周年。（圖／路透）



▲日本當時面臨地震、海嘯與核災3大災難同時重創，超過1.8萬人死亡或失蹤至今。（圖／路透）

日本東北部2011年3月11日發生規模9.0大地震，引發海嘯與核災，東北海岸數十座城鎮與村莊被猛浪吞噬，東京以北250公里的福島第一核電廠也發生爐心熔毀（meltdown）。3大災難同時重創，導致47萬多人撤離家園，超過1.8萬人死亡或失蹤至今，其中，名取市閖上（Yuriage）地區幾乎全毀，高達1/10居民死亡。

佐佐木接受BBC專訪時表示，他在電視上看見海嘯襲捲住家附近河川，認為家人肯定已經撤離到安全處避難，內心並未感到太過憂慮，隔天回家探視，卻發現到處都是瓦礫碎片，難以前行，「根本看不到我家在哪裡」。

佐佐木首先找到女兒蹤跡，他接獲學校老師的通知電話後，前往舊保齡球館改建的臨時停屍間，查看每個棺材，終於找到孩子遺體，一瞬間覺得所有希望灰飛煙滅，難忍悲痛心情說道，「妳為什麼沒有跑呢？」，只能好好收起旁邊塑膠袋內的中學生制服。

▲日本311大地震引發的海嘯襲捲陸地。（圖／路透）



佐佐木隔天才發現妻子全身赤裸的遺體，他之後接獲警方電話，前往領取太太遺落的錢包，卻捨不得清理髒汙外表，原封不動保存到現在。

佐佐木一夕失去全家人，於是開始酗酒，試圖撫平內心傷痛，災後3年幾乎沒有任何記憶。但是，他在第4年起決心振作，開始向人們訴說自己的經歷，前往學校演講時，會問台下學生，「如果明天不會到來，你們會做什麼呢？我們都可能沒有明天，所以必須趁今天做好能做的事情。我們必須好好活著，珍惜每一天，就像沒有明天一樣」。

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