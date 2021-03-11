　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

一夕失去全家！他憶311大地震「早上還與妻吵架」　再見已成冰冷屍

記者吳美依／綜合報導

日本311大地震屆滿10周年，居民佐佐木（Kiyokazu Sasaki）在這場災難中失去全家人，他回憶，那天坐上餐桌時，發現早餐飯菜竟然是冷的，出門上班前還為此與太太吵架，未料下次見面已經天人永隔。

▲▼ 日本311大地震,東日本大地震。（圖／路透）

▲日本福島2011年3月11日發生規模9.0大地震，引發海嘯與核災，距今已經屆滿10周年。（圖／路透）

▲▼日本311大地震、東日本大地震、福島第一核電站。（圖／路透）

▲▼日本311大地震、東日本大地震、福島第一核電站。（圖／路透）

▲日本當時面臨地震、海嘯與核災3大災難同時重創，超過1.8萬人死亡或失蹤至今。（圖／路透）

日本東北部2011年3月11日發生規模9.0大地震，引發海嘯與核災，東北海岸數十座城鎮與村莊被猛浪吞噬，東京以北250公里的福島第一核電廠也發生爐心熔毀（meltdown）。3大災難同時重創，導致47萬多人撤離家園，超過1.8萬人死亡或失蹤至今，其中，名取市閖上（Yuriage）地區幾乎全毀，高達1/10居民死亡。

佐佐木接受BBC專訪時表示，他在電視上看見海嘯襲捲住家附近河川，認為家人肯定已經撤離到安全處避難，內心並未感到太過憂慮，隔天回家探視，卻發現到處都是瓦礫碎片，難以前行，「根本看不到我家在哪裡」。

佐佐木首先找到女兒蹤跡，他接獲學校老師的通知電話後，前往舊保齡球館改建的臨時停屍間，查看每個棺材，終於找到孩子遺體，一瞬間覺得所有希望灰飛煙滅，難忍悲痛心情說道，「妳為什麼沒有跑呢？」，只能好好收起旁邊塑膠袋內的中學生制服。

▲▼ 日本311大地震,東日本大地震。（圖／路透）

▲日本311大地震引發的海嘯襲捲陸地。（圖／路透）

佐佐木隔天才發現妻子全身赤裸的遺體，他之後接獲警方電話，前往領取太太遺落的錢包，卻捨不得清理髒汙外表，原封不動保存到現在。

佐佐木一夕失去全家人，於是開始酗酒，試圖撫平內心傷痛，災後3年幾乎沒有任何記憶。但是，他在第4年起決心振作，開始向人們訴說自己的經歷，前往學校演講時，會問台下學生，「如果明天不會到來，你們會做什麼呢？我們都可能沒有明天，所以必須趁今天做好能做的事情。我們必須好好活著，珍惜每一天，就像沒有明天一樣」。

聽Podcast掌握國際局勢

►Outperform奧德蒙雨衣外套，實穿百搭超方便

 
ET快訊
《麻辣鮮師》女星到高職教書！學生驚嚇　她笑：當時台下還沒出生
家中一年走2人！家屬明天「祭空棺」　提醒避開此路段
12萬金主現身！　她好市多連買2次「理由羨炸」
他扮富商開價「35萬上床」　偶像劇演員瞞男友援交
妻叫我起床下跪！前空姐夫80%燒傷：趁道歉潑油點火　2人病危

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

床上驚見「別人的原味內褲」　男友反應超渣！她心死絕地大復仇

驚世媳婦！食物放「殺蜥毒藥」殺死婆婆　落網稱：目標本是老公

10年來第1次！日本德仁天皇將出席311大地震追悼會　關切災後重建

日本311大地震送暖　意外牽起台日10年友情

一夕失去全家！他憶311大地震「早上還與妻吵架」　再見已成冰冷屍

緬甸再傳前執政黨幹部慘死！美制裁緬軍子女列黑名單　聯合國譴責

打給311罹難妻...他在風之電話亭傾訴10年思念：謝謝讓我遇見妳

美國議員提台灣獎學金法案　送官員赴台學習

311大地震今昔照曝！恐怖海嘯襲　災民「親睹殘破屍」忍痛拚重生

偷車賊飆破100km／h！業務被撞「趴引擎蓋」苦撐1公里搏命片曝光

莊凌芸逝世..蕭敬騰心碎：是個惡夢　他難過好多天..「不知她受了多少委屈」

太胖被甩！他魔鬼狂練臉部肌肉　2月後獲超稜角線條自封下顎CEO

有夠衰！男遭小貨車「0減速衝撞」 還被駕駛打斷鼻梁嗆：停那幹嘛

林敬倫.潘君侖.曹佑寧跳遠全場驚呼　超猛成績直逼「張庭瑚紀錄」！

教妹妹刷牙、口紅「當糖果含」！　哥哥當跟屁蟲一整天...妹妹氣瘋

明杰摸腿、親額頭開撩小林依晨！　當街親暱摟抱約會全被拍

男子騎車70公里為「載癌妻看病」　警攔查竟是通緝犯！結局神展開

小客車緩慢減速...騎士跟著停煞！ 下秒遭重機從後追撞飛貼擋風玻璃

不想努力了！鮮肉花式開撩姨叔 搭車「用肉償」司機神回嚇爆他XD

交警「排隊買飯」店家霸氣優先給　暖心老闆娘：怕員警執勤沒空吃！

床上驚見「別人的原味內褲」　男友反應超渣！她心死絕地大復仇

驚世媳婦！食物放「殺蜥毒藥」殺死婆婆　落網稱：目標本是老公

10年來第1次！日本德仁天皇將出席311大地震追悼會　關切災後重建

日本311大地震送暖　意外牽起台日10年友情

一夕失去全家！他憶311大地震「早上還與妻吵架」　再見已成冰冷屍

緬甸再傳前執政黨幹部慘死！美制裁緬軍子女列黑名單　聯合國譴責

打給311罹難妻...他在風之電話亭傾訴10年思念：謝謝讓我遇見妳

美國議員提台灣獎學金法案　送官員赴台學習

311大地震今昔照曝！恐怖海嘯襲　災民「親睹殘破屍」忍痛拚重生

偷車賊飆破100km／h！業務被撞「趴引擎蓋」苦撐1公里搏命片曝光

男「癲癇沒工作」向行善團求援遭拒　網起底「住50多坪房」挨告

最嚴女宿！城市科大遭爆錯過晚點名罰打掃　學生怒：睡著也被罰

龍蝦吃到飽4月還有一場　台北這家Buffet餐廳改裝前再加碼

「台灣地景花園」試開放！100元玩翻50種↑設施　新設「水中教堂」

味全龍睽違21年回歸中職一軍　年度口號「龍躍再現」

美國務卿稱「台灣能為世界作出貢獻」　外交部：與拜登密切合作

Spotify和KAKAO M達成協議！　IU、MAMAMOO等百組音源重新上架

床上驚見「別人的原味內褲」　男友反應超渣！她心死絕地大復仇

長髮妹背影超殺嗨跳《Gee》　一轉正面「醜到不行」

0元喝7-11咖啡！超狂「歡樂對對碰」限時登場　全家滿額送購物金

17歲妹跨坐男下體「脫衣猛搖」女友氣炸！安全帽K到她哭哭求饒

國際熱門新聞

緬甸修女跪求放過　警下秒射殺示威者

中南半島火點曝光　緬甸密密麻麻

阿嬤慶生願望「希望我死了」驚呆家人

看完哈利專訪…父親查爾斯王儲「陷入絕望」

福原愛家鄉老爺爺說話了！

日本311大地震十周年！台捐款68.5億元全球居冠

311大地震今昔照曝光　災民拚重生

日本妹玩健身環　蘋果圓肚長出「11字腹肌」

美股漲464點創新高　台積電ADR反跌逾2%

搭Uber拒戴口罩！　白目女「狂咳」嗆司機

笑看警察斷氣見死不救　酒駕男認罪

梅根8點神似戴妃　巧合還是模仿

差點上錯床！雙胞胎4人婚後同住「竟認錯老婆」

她離奇絞死！遭帥男虐打影片曝「竟地獄慘叫」

更多熱門

相關新聞

10年來第1次！日皇將出席311大地震追悼會

10年來第1次！日皇將出席311大地震追悼會

2011年3月11日，日本仙台市以東的太平洋海域發生規模9大地震，進而引發海嘯與世紀核災。在311大地震10週年之際，日本天皇德仁伉儷將首度出席政府在東京都千代田區國立劇場舉行的官方追悼儀式，並發表談話。

311震災送暖　意外牽起台日10年友情

311震災送暖　意外牽起台日10年友情

打給311罹難妻...他傾訴10年思念：感謝相遇

打給311罹難妻...他傾訴10年思念：感謝相遇

周錫瑋棄權藍黨魁！ET民調出爐 支持者最愛韓國瑜

周錫瑋棄權藍黨魁！ET民調出爐 支持者最愛韓國瑜

311大地震今昔照曝光　災民拚重生

311大地震今昔照曝光　災民拚重生

關鍵字：

日韓要聞日本311大地震311十周年福島核電廠BBC

讀者迴響

熱門新聞

網紅泡泡龍拍片累倒猝死！萬人痛悼

「最美死刑犯」被槍決！死前要求...全場傻了

競速害死華航副機師！家屬求償1億780萬

1天放屁20次有問題！27歲OL一查癌末

小6被女大生「吃掉」　鳳梨得意認了

即／吵架後爆火警！空姐夫妻全身逾50%恐怖燒傷

9年用不完！好市多神器霸王長1公里

史上最爽訂單！外送員拿到商品3倍費用

福原愛出遊高帥男起底！

新北男送FM2紅豆湯！她慘遭性侵「永久癱瘓」

台灣亞特蘭提斯！翡翠水庫藏沉睡35年碧山國小

浪汪躺床墊斷氣　她要裝箱秒嚇傻

日媒又打臉江宏傑！「送福原愛的千萬婚戒是凹來的」

《甘味》女星交往3天閃嫁！曝內幕「喝酒出事」

長髮妹坐博愛座被嗆：妳滿55歲了？

更多

最夯影音

更多
莊凌芸逝世..蕭敬騰心碎：是個惡夢　他難過好多天..「不知她受了多少委屈」

莊凌芸逝世..蕭敬騰心碎：是個惡夢　他難過好多天..「不知她受了多少委屈」
太胖被甩！他魔鬼狂練臉部肌肉　2月後獲超稜角線條自封下顎CEO

太胖被甩！他魔鬼狂練臉部肌肉　2月後獲超稜角線條自封下顎CEO

有夠衰！男遭小貨車「0減速衝撞」 還被駕駛打斷鼻梁嗆：停那幹嘛

有夠衰！男遭小貨車「0減速衝撞」 還被駕駛打斷鼻梁嗆：停那幹嘛

林敬倫.潘君侖.曹佑寧跳遠全場驚呼　超猛成績直逼「張庭瑚紀錄」！

林敬倫.潘君侖.曹佑寧跳遠全場驚呼　超猛成績直逼「張庭瑚紀錄」！

教妹妹刷牙、口紅「當糖果含」！　哥哥當跟屁蟲一整天...妹妹氣瘋

教妹妹刷牙、口紅「當糖果含」！　哥哥當跟屁蟲一整天...妹妹氣瘋

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面