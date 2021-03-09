全台把握這天！2波水氣「降雨熱區」曝　周末再降溫

▲官欣平說，今越往基隆北海岸、大台北山區陰陰雨雨情形較明顯。（圖／資料照／記者許靖騏攝）

記者陳俊宏／台北報導

中央氣象局預報員官欣平表示，今天（9日）和周三東北季風影響，大台北、東半部有局部短暫雨；周四東北季風減弱，全台天氣較不錯；周五又一波東北季風增強，周末北部、東半部易有雨。

官欣平接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今和周三東半部、大台北有局部短暫雨，其中越往基隆北海岸、大台北山區陰陰雨雨情形較明顯，其他地區雲多、飄雨為主，而西半部山區也有零星降雨，至於西半部平地則為多雲到晴；溫度方面，北台高溫20、21度，比較涼。

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▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）



官欣平說，周四東北季風減弱，轉吹偏東風，北部高溫回升到24至26度，全台天氣較不錯，晴到多雲為主，雨區僅剩東半部。

官欣平提醒，周五東北季風再增強，周六、周日東北季風影響，北部、東半部容易陰陰雨雨，中南部多雲到晴，北部高溫降到22、23度；下周一東北季風減弱，北台溫度回升，降雨偏東半部。

至於周末水氣相對比較多嗎？官欣平表示，主要是高山有飄雨情形，平地較少。他指出，中南部未來一周都是較舒適、溫暖的天氣；今、周四和周五西半部地區易有局部霧或低雲影響能見度；今東部沿海地區有長浪發生的機率，請注意。