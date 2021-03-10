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南投某高中上演《模犯生》？資優生否認傳橡皮擦作弊　校方回應了

▲▼ 。（圖／資料照片）

▲南投某高中一名資優生疑模仿電影《模犯生》情節，使用橡皮擦傳遞答案，遭校方懲處，但該生否認作弊。（圖／資料照片）

記者白珈陽／台中報導

南投一名家長向媒體投訴，就讀高三成績優秀的兒子在考完期末考後，遭校方指控以情節類似電影《模犯生》、傳遞橡皮擦的方式作弊，除了數學科被打了0分，還被記2大過，影響到兒子繁星申請，兒子也堅決否認有作弊行為。對此，校方10日表示已掌握監視器畫面，且參與作弊的其他4名同學都已承認，沒有冤枉這名學生。

該名投訴的學生指出，考試前與同學開玩笑地討論泰國電影《模犯生》情節，其中一幕為有關高中生在考試中作弊，在橡皮擦上寫答案後互相傳遞，並戲稱「想要在考試的時候試試看」，但不會真的執行。未料玩笑話被其他同學聽見，並在數學科考試後向老師舉報，說班上有5名同學在考試中作弊。

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他表示，數學老師在考試後立即比對考卷，未發現有答案雷同，當時初步排除有作弊情事。但校長得知此事後，要求重新調查，還要他們5個學生在寒假時，在家長陪同下返校說明，甚至要他們閉上眼睛，命令若有作弊的眼睛就睜開，而一睜開眼校長就很兇地對他說態度不好，再不承認校方就要開會決議，討論他是否要退學。該名同學堅決否認有作弊情事。

校方今日表示，參與本案的5名學生是用原子筆做答，卻在考試中傳遞用不到的橡皮擦，並在拿到橡皮擦後不到1分鐘就將答案寫完，研判應是有人將答案寫在橡皮擦上，是明顯作弊的行為，除該名學生，其他4名同學都已承認，全案已掌握人證及物證

校方指出，2月2日時曾請疑參與作弊的學生及家長到校參加調查說明會，並依學生考試規範及學生獎懲實施要點進行研議，「我們認為在處置過程上，是合情也合法」。校方說，本案目前仍在「本校學生申訴辦法」可受理期限內，且已向所屬主管機關通報並陳送相關事件處理，學生或家長如有疑慮須申訴管道，歡迎向學校申請辦理。

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