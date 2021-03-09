遭右轉大貨車輾過！霧峰單車婦「肚破腸流」喪命　駕駛：沒看到她

▲疑因大車死角，宋姓貨車駕駛不慎撞擊許姓婦人，許婦送醫不治。（圖／民眾提供）

記者白珈陽／台中報導

台中市霧峰區9日上午發生一起死亡車禍，61歲許姓婦人騎乘腳踏車於四德路、林森路口綠燈起步時，遭欲右轉的宋姓大貨車駕駛撞擊，造成許婦腹部破裂臟器外露，右大腿皮膚撕裂，當下雖還有生命跡象，但意識模糊，經送醫搶救仍告不治。詳細肇事原因警方正釐清調查中。

警方調查，9日上午8時許宋姓男子（40歲）駕駛大貨車與許婦都在四德路停等紅燈，綠燈起步時，許婦欲直行往中正路方向前進，但宋男要右轉進林森路往南方向行駛，疑因視線死角，大貨車頭不慎撞擊許婦，許婦當場倒地不起。

▲許婦騎腳踏車遭大貨車撞擊。（圖／民眾提供）

消防局獲報到場，發現許婦雖還有生命跡象，但意識模糊，腹部破裂導致臟器外露，右大腿皮膚大面積剝離，緊急將她送往亞洲大學附屬醫院救治，因傷勢嚴重，再送往中國醫藥大學附設醫院，經搶救後仍回天乏術。

據了解，宋男辯稱當時綠燈起步時，他有先等車身周遭附近的機車離開後才開車右轉，並沒看到騎腳踏車的許婦，直到車子晃動了一下，趕緊下車查看才發現撞到人。宋男經酒測無酒精反應，詳細車禍原因，正由霧峰警分局交通分隊調查釐清。

▲大貨車右轉時，疑因視線死角不慎撞擊許婦。（圖／民眾提供）

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