考全校第一被質疑作弊　13歲妹喝農藥跳水「悲憤遺書曝光」

▲李怡平常成績就不錯，但考第一名是首次。（圖／翻攝封面新聞）



記者蔡紹堅／綜合報導

安徽潛山13歲女學生李怡（化名）去年底考了全校第一名，但卻被老師質疑作弊，重考後又拿了98分的好成績，可是兩天後卻被發現陳屍池塘。女學生的葬禮近日舉行完畢，她生前留下的遺書也曝光，內容提到，「寫得和答案差不多就是抄，在你們眼裡，我不會一鳴驚人，超出你們想像的成績是不會是我自己的，我受夠了！」

根據陸媒《封面新聞》報導，李怡去年12月考了全校第一名，但因為先前從未拿過第一名，竟遭班導師質疑作弊，還被要求重考。李怡重考之後，比上次多錯了兩小題，但仍拿到98分的好成績，可是兩天後她卻突然失蹤，最後被發現陳屍池塘。

▼李怡生前留下的遺書。



李怡的家人向校方詢問情況，但校方卻避重就輕，不只導師完全沒有道歉，校長也否認一切指控，甚至對去電詢問的陸媒記者飆罵，「學校沒事！大家都在放假！」

事件引起輿論關注後，當地政府迅速介入，由潛山教育局與李怡的家人達成協議，一共補償金額60萬元，李怡的喪葬費14萬元，姐姐李夢（化名）從初中至高中的教育費用和生活費用共44萬元。目前教育局已撥付李怡家屬喪葬費用14萬元，剩下的教育局承諾將幾天後撥付。

▼李怡（左）與姊姊在同一間學校上課。



李怡的葬禮8日在殯儀館舉行，她的家人表示，班導師與校長都有來到葬禮現場，但兩人都沒有道歉，只獻上了花圈。

李怡的家人也公開了孩子生前留下的遺書，內容提到，「寫得和答案差不多就是抄，在你們眼裡，我不會一鳴驚人，超出你們想像的成績是不會是我自己的，我受夠了！」「我真的很煎熬，我一直都想過自殺，但沒有一件事迫使我去，現在我真的扛不住了。2021年的第一天，也算好，別說我對不起任何人。」

李怡的家人指出，孩子在溺亡前曾喝下農藥，然後才跳湖溺亡，岸上發現了她隨身攜帶的礦泉水瓶，裡面是白色的，檢測結果顯示，礦泉水瓶裡面的成分是農藥，「可想而知，她走的是多麼絕望。」

▼李怡（右）家境並不富裕，平常會幫忙做家事。



班導師也在事發多日後回應了此事，對於質疑李怡作弊的經過，班導師表示，並沒有質疑過小怡的成績，是政治老師找小怡談心的，其他的老師可以作證，但內容他並不知情，政治課代表帶孩子去的時候，自己正在教導處搞分數，出了這樣的事自己也很難過。

對於要求補考的經過，班導師指出，出於對孩子負責任的心態，只是讓孩子「重新做了一下卷子」，並沒有讓孩子補考。

班導師的回應顯然並無法讓人信服，網路上充斥著罵聲，認為班導師根本就是在鬼扯，「『重新做了一下卷子』不就是補考？睜眼說甚麼瞎話？根本沒資格為人師表。」「只知道欺壓孩子，事情鬧大了就裝無辜，推得一乾二淨，噁心的人渣。」「很明顯校方還在袒護，這間學校從上到下都已經爛光光了。」

中國社會心理學會前會長、北京師範大學心理學院教授許燕認為，青春期是一個情緒不穩定的時期，老師尊重學生最為關鍵，儘管涉事女生平時成績不拔尖，考好了一次應該去給予積極肯定，否則必須有充足證據證明該女生作弊，「補考一次這個要求是不合理的，在沒有確鑿情況下，不能以一種有罪定論的方式進入到教育的過程當中。」

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▼被質疑作弊後，李怡曾在網路上發文抱怨。

