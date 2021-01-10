　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

考全校第一被質疑作弊　13歲妹喝農藥跳水「悲憤遺書曝光」

▲▼考全校第一被疑作弊　13歲妹喝農藥跳水：你們眼中我不會一鳴驚人。（圖／翻攝封面新聞）

▲李怡平常成績就不錯，但考第一名是首次。（圖／翻攝封面新聞）

記者蔡紹堅／綜合報導

安徽潛山13歲女學生李怡（化名）去年底考了全校第一名，但卻被老師質疑作弊，重考後又拿了98分的好成績，可是兩天後卻被發現陳屍池塘。女學生的葬禮近日舉行完畢，她生前留下的遺書也曝光，內容提到，「寫得和答案差不多就是抄，在你們眼裡，我不會一鳴驚人，超出你們想像的成績是不會是我自己的，我受夠了！」

根據陸媒《封面新聞》報導，李怡去年12月考了全校第一名，但因為先前從未拿過第一名，竟遭班導師質疑作弊，還被要求重考。李怡重考之後，比上次多錯了兩小題，但仍拿到98分的好成績，可是兩天後她卻突然失蹤，最後被發現陳屍池塘。

▼李怡生前留下的遺書。

▲▼考全校第一被疑作弊　13歲妹喝農藥跳水：你們眼中我不會一鳴驚人。（圖／翻攝封面新聞）

李怡的家人向校方詢問情況，但校方卻避重就輕，不只導師完全沒有道歉，校長也否認一切指控，甚至對去電詢問的陸媒記者飆罵，「學校沒事！大家都在放假！」

事件引起輿論關注後，當地政府迅速介入，由潛山教育局與李怡的家人達成協議，一共補償金額60萬元，李怡的喪葬費14萬元，姐姐李夢（化名）從初中至高中的教育費用和生活費用共44萬元。目前教育局已撥付李怡家屬喪葬費用14萬元，剩下的教育局承諾將幾天後撥付。

▼李怡（左）與姊姊在同一間學校上課。

▲▼考全校第一被疑作弊　13歲妹喝農藥跳水：你們眼中我不會一鳴驚人。（圖／翻攝封面新聞）

李怡的葬禮8日在殯儀館舉行，她的家人表示，班導師與校長都有來到葬禮現場，但兩人都沒有道歉，只獻上了花圈。

李怡的家人也公開了孩子生前留下的遺書，內容提到，「寫得和答案差不多就是抄，在你們眼裡，我不會一鳴驚人，超出你們想像的成績是不會是我自己的，我受夠了！」「我真的很煎熬，我一直都想過自殺，但沒有一件事迫使我去，現在我真的扛不住了。2021年的第一天，也算好，別說我對不起任何人。」

李怡的家人指出，孩子在溺亡前曾喝下農藥，然後才跳湖溺亡，岸上發現了她隨身攜帶的礦泉水瓶，裡面是白色的，檢測結果顯示，礦泉水瓶裡面的成分是農藥，「可想而知，她走的是多麼絕望。」

▼李怡（右）家境並不富裕，平常會幫忙做家事。

▲▼考全校第一被疑作弊　13歲妹喝農藥跳水：你們眼中我不會一鳴驚人。（圖／翻攝封面新聞）

班導師也在事發多日後回應了此事，對於質疑李怡作弊的經過，班導師表示，並沒有質疑過小怡的成績，是政治老師找小怡談心的，其他的老師可以作證，但內容他並不知情，政治課代表帶孩子去的時候，自己正在教導處搞分數，出了這樣的事自己也很難過。

對於要求補考的經過，班導師指出，出於對孩子負責任的心態，只是讓孩子「重新做了一下卷子」，並沒有讓孩子補考。

班導師的回應顯然並無法讓人信服，網路上充斥著罵聲，認為班導師根本就是在鬼扯，「『重新做了一下卷子』不就是補考？睜眼說甚麼瞎話？根本沒資格為人師表。」「只知道欺壓孩子，事情鬧大了就裝無辜，推得一乾二淨，噁心的人渣。」「很明顯校方還在袒護，這間學校從上到下都已經爛光光了。」

中國社會心理學會前會長、北京師範大學心理學院教授許燕認為，青春期是一個情緒不穩定的時期，老師尊重學生最為關鍵，儘管涉事女生平時成績不拔尖，考好了一次應該去給予積極肯定，否則必須有充足證據證明該女生作弊，「補考一次這個要求是不合理的，在沒有確鑿情況下，不能以一種有罪定論的方式進入到教育的過程當中。」

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

▼被質疑作弊後，李怡曾在網路上發文抱怨。

▲▼考全校第一被疑作弊　13歲妹喝農藥跳水：你們眼中我不會一鳴驚人。（圖／翻攝封面新聞）

ET快訊
跟老師同學約台北聚會　南科台積電工程師凌晨出門遭運將撞死
越「露點人妻」羞認照片都是老公拍的　真實職業曝光
依依1.2億大直豪宅遭法拍！丈夫被前妻討鉅額贍養費自責痛哭

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

奧利奧變「奧1奧」　央視踢爆山寨食品...網友接棒：看過雷碧

北京網約車司機爆無症狀確診　官方急搜144乘客

汽車零件也染疫！　統整「恐怖物傳人」佛經、砧板病毒媒介

考全校第一被質疑作弊　13歲妹喝農藥跳水「悲憤遺書曝光」

「蓬佩奧膽敢任期內訪台」　環時社評：解放軍戰機飛臨台灣上空

陸商務部解釋「阻斷外國法律」辦法　企業受損失可獲賠償

不戴口罩硬闖關！大爺回頭撂狠話：你算什麼東西　驚人身份被踢爆

武漢團隊公布染疫人數調查　比官方多3倍

嚴防石家莊疫情外擴！　9日起禁「河北各站旅客入京」

華強北電子街轉型美妝城　被抓包「6億走私貨」商家急跑路

事隔7日！鴨肉店小老闆鞠躬認錯 「避答問題」記者怒：道歉大聲點

阿信演唱會唱一半「IG直播突打開」！　女友視角意外曝…揪石頭送上愛心❤

五月天手指愛心化身「聖誕老歐巴」　演唱會延14天！阿信：像沒事被隔離

林依晨四個月沒見老公「再久也沒有丞琳久」　聊懷孕嘆：你說呢？聽到超陰偏方驚喊歐買尬！

大S婆婆張蘭被判入獄一年…上訴遭駁回！　直播落淚向兒子媳婦道歉

富王鴨肉小老闆「7度鞠躬」道歉！認了情緒控管不當：對不起

小煜正式當爸！老婆「熬24hrs」生了　自豪兒子「挺鼻」：怕以後太帥

台灣東北9日19：35　發生規模5.7地震最大震度4級

印尼波音737失聯...機上載有50人 印尼政府證實了！

富王鴨肉「拖7天才出面道歉」　律師曝不是為救聲譽：他沒管道

奧利奧變「奧1奧」　央視踢爆山寨食品...網友接棒：看過雷碧

北京網約車司機爆無症狀確診　官方急搜144乘客

汽車零件也染疫！　統整「恐怖物傳人」佛經、砧板病毒媒介

考全校第一被質疑作弊　13歲妹喝農藥跳水「悲憤遺書曝光」

「蓬佩奧膽敢任期內訪台」　環時社評：解放軍戰機飛臨台灣上空

陸商務部解釋「阻斷外國法律」辦法　企業受損失可獲賠償

不戴口罩硬闖關！大爺回頭撂狠話：你算什麼東西　驚人身份被踢爆

武漢團隊公布染疫人數調查　比官方多3倍

嚴防石家莊疫情外擴！　9日起禁「河北各站旅客入京」

華強北電子街轉型美妝城　被抓包「6億走私貨」商家急跑路

林宥嘉「戴白鬍子＋耶誕帽」現身台南！　衝下台狂灑糖...現場嗨翻

奧利奧變「奧1奧」　央視踢爆山寨食品...網友接棒：看過雷碧

腎結石震碎喝水量暴增20倍　阿翔：選擇與它和平共處　

女性的沈默殺手！「這7種人」卵巢癌易纏上…喝高脂奶粉風險↑2.6倍

新一波濕冷寒流明又來「暴冷6°C」　凍3天還沒完...周末還有一波

美首艘液化天然氣載運抵台　中油與美國能源公司開啟長期合作　

爬升千米卻不耳鳴！阿里山森鐵秘密...途經「消失地平線的車站」

黃薇渟「零食減肥法」瘦到臉凹　胡宇威制止：不要再減了！

BWF最新籤表出爐！　戴資穎首輪將碰世青賽銅牌泰國18歲小將

潔癖汪討厭腳濕！堅持走「整排機車」散步　媽被逼雨天出門超無奈

騎車急煞！用背感受正妹波動　爛招玩太多讓他嚇到不要不要

大陸熱門新聞

拒加班被開除　主管人資錄音曝光

熬夜玩遊戲　女大生卵巢早衰

不戴口罩硬闖關！大爺身份被踢爆

港名媛抱5月大女兒墜樓慘死！

工人失足抓大橋鋼筋　下一秒大叫墜亡

暖暖包突爆炸「燙傷1歲娃」　醫曝後果媽嚇壞

每天1奶茶！女老師抽出「草莓奶血」

溫泉吃人！放倒4人「19歲少女至今昏死」

76%新冠患者半年後「至少有1症狀」　

「帥台青老闆」疫情期入市　成都妹愛上茉莉豆乳

5月大女嬰飆重11Kg！肥成「米其林寶寶」

環時社評：蓬佩奧如突訪台　解放軍戰機飛臨台灣上空

考全校第一被疑作弊　13歲妹喝農藥跳水

陸官媒《環時》嗆美：最後的瘋狂

更多熱門

相關新聞

少女考100分被質疑作弊　隔天陳屍池塘

少女考100分被質疑作弊　隔天陳屍池塘

安徽省安慶市一名13歲女學生月考全校第一，有一科甚至考了100分，被班導質疑提前買了考卷作弊，安排了補考。女學生補考之後也獲得了98分的好成績，但卻隔天被發現溺斃於池塘，令女孩的家人非常憤怒。

回顧反潛甲操的造假作弊行為

回顧反潛甲操的造假作弊行為

西點軍校爆醜聞　73人微積分考試大作弊

西點軍校爆醜聞　73人微積分考試大作弊

樹林高中爆集體作弊！20學生用LINE傳送英文答案

樹林高中爆集體作弊！20學生用LINE傳送英文答案

瓦解南台灣最大毒梟　台東縣警局獲國家警光獎

瓦解南台灣最大毒梟　台東縣警局獲國家警光獎

關鍵字：

第一名100分作弊

讀者迴響

熱門新聞

同事「一早請假追雪」！課長神報復：下午下班

去鹹酥雞攤「絕對不夾」！網秒點名這3樣

「4個月義務役」嗆下士、上士：要到外面試試看？

他驚覺幼童一個個倒下　勇救24人

丈夫月入9萬8！妻逼上繳遭拒：養小三？

五月天唱一半台上「突集體道歉」阿信崩潰

邱淑貞女兒Cos《灌籃高手》晴子　網讚爆

比基尼妹衝合歡山！雪地拍辣照嗨翻

蜜月驚見老公家中偷吃　人妻新婚30天離婚

「腳冰到睡不著」暖暖包也沒用　鄉民推1物：不貴

快訊／美中緊張！美國務卿宣布：移除美台官方接觸的限制

快訊／清晨3.4℃新低！今夜雨區擴大　寒流又來探6度

OL遭強吻不斷擦嘴　男友人暴怒揍腫她

渣男「露臉激情片」傳Pornhub！前女友被看光崩潰

百萬網紅「拉布條下跪」求婚迪麗熱巴！

更多

最夯影音

更多
事隔7日！鴨肉店小老闆鞠躬認錯 「避答問題」記者怒：道歉大聲點

事隔7日！鴨肉店小老闆鞠躬認錯 「避答問題」記者怒：道歉大聲點
阿信演唱會唱一半「IG直播突打開」！　女友視角意外曝…揪石頭送上愛心❤

阿信演唱會唱一半「IG直播突打開」！　女友視角意外曝…揪石頭送上愛心❤

五月天手指愛心化身「聖誕老歐巴」　演唱會延14天！阿信：像沒事被隔離

五月天手指愛心化身「聖誕老歐巴」　演唱會延14天！阿信：像沒事被隔離

林依晨四個月沒見老公「再久也沒有丞琳久」　聊懷孕嘆：你說呢？聽到超陰偏方驚喊歐買尬！

林依晨四個月沒見老公「再久也沒有丞琳久」　聊懷孕嘆：你說呢？聽到超陰偏方驚喊歐買尬！

大S婆婆張蘭被判入獄一年…上訴遭駁回！　直播落淚向兒子媳婦道歉

大S婆婆張蘭被判入獄一年…上訴遭駁回！　直播落淚向兒子媳婦道歉

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲年度清倉下殺優惠！

寵物雲年度清倉下殺優惠！

錯過再等一年【年度清倉】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面