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13歲女考100分被導師質疑作弊　補考又拿98分「隔天陳屍池塘」

記者蔡紹堅／綜合報導

安徽省安慶市一名13歲女學生月考全校第一，有一科甚至考了100分，被班導質疑提前買了考卷作弊，安排了補考。女學生補考之後也獲得了98分的好成績，但卻隔天被發現溺斃於池塘，令女孩的家人非常憤怒。

根據陸媒報導，女學生的姑姑提到，姪女平常成績就不錯，但沒有考過全年級第一名，這次考了全年級第一，老師就懷疑是作弊，提前在外面買了考卷，還打來家裡問，要求補考。

姑姑表示，姪女後來又被老師找去約談，不知道說了什麼，晚上哭著回家，但意思好像是，要姪女證明真的能考這麼高分，「補考之後，成績也很不錯，比上次多錯了兩小題，扣了2分，拿到98分。」

▼女學生考了全校第一，卻被導師質疑作弊。（圖／翻攝微博）

▲▼少女考100分被質疑作弊　被導師逼補考又拿98分「隔天陳屍池塘」。（圖／翻攝微博）

姑姑指出，姪女好像是受了刺激，晚上回來都沒講話，隔天下午就失蹤了，找不到人，最後在池塘裡面被發現，鞋子衣服漂在水面上，人已經溺斃了。

姑姑還說，姪女溺斃之後，學校一通電話都沒打來，老師甚至還要求其它同學們不准說出有補考的事情，後來還發現，姪女曾在網路上發文抱怨，說「考試正常發會，考得好怪我囉？」

姑姑表示，出事之後，弟弟（女學生的父親）曾打電話給班導，但只講了不到一分鐘，班導就把電話掛了，到現在一句道歉也沒有。

陸媒也致電詢問校長事件的處理進度，但校長只說「現在尚未統一口徑」，對於補考、質疑作弊等情況一概否認，甚至激動大吼，「學校沒什麼事！現在大家都在放假！我不便再透露情況了！」

事件曝光後在網路上受到大量關注，許多網友都大罵校方的處理方式，「學生都死了，校長還說學校沒事？難怪下面的老師這樣亂搞！」「校長啥都不敢回應，還敢罵人？一定是心虛！」「以前也遇過這種老師，根本沒資格教育學生？」

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