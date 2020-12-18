樹林高中爆集體作弊！20學生LINE群名「慶生會」傳送英文答案

▲樹林高中發生學生集體作弊事件。（圖／翻攝樹林高中官網）

記者崔至雲／台北報導

新北市樹林高中傳出高二學生在第二次段考以手機LINE群組傳送答案集體作弊事件。校長曹永央今（18日）向《ETtoday新聞雲》記者證實此事，並表示，目前查獲該群組有20多名學生，但橫跨不同班級，因此涉及近70位學生，現在還在查核階段，最快下周將送重大獎懲委員會。

曹永央說明，上上禮拜第二次段考、英文科的時候，發現有學生有舞弊情況，校方隨即清查，發現該群學生以「慶生會」、「學術研討會」名義邀同學加入，被發現在英文科考試以手機LINE群組傳送非選題答案，目前調查尚未結束，因此還未公布懲處名單及內容。

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曹永央表示，目前已個別詢問全組內的學生，發現學生分為類型，一小群為主要leader，負責傳送答案等；第二群人為加入群組，但是沒發表意見；第三群人則自稱完全沒有在考試時間看群組。

曹永央說，目前除了聽取學生口供外，校方還會比對學生該科答案，待交叉比對後，會要求教務處提供處分建議案，並送給校方重大獎懲委員會。

對於部分家長認為校方沒有及時處理，曹永央澄清，校方絕對不會「高高舉起輕輕放下」目前已是嚴查速辦，不迴避也不隱瞞，希望花多一點時間清楚查處，才可以獲得大家滿意的結論。

曹永央最後也表示，學校發生集體作弊令人難過，但是校方將面對解決，不容許再發生，因此校方也誠心檢討，包括督促老師善盡監考職責、檢討學生手機的校園攜帶規定及使用時機，落實品德校訓。