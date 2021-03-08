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獨／「老了沒人要才來我家」被婆婆狂罵：下賤！前空姐夫妻還原真相

記者白珈陽／台中報導

L姓前空姐上網控訴，日前回婆家時遭公婆惡言相向，被婆婆咬傷手臂、潑辣椒油，拉扯過程中手指還遭菜刀削去一塊肉；公婆則反控媳婦自導自演，不但被媳婦踹腳、甩巴掌及掐頸部，刀子也是媳婦帶去的。對此，L女與丈夫8日一同出面澄清，婆媳起爭執的地方位於廚房，菜刀是放在廚房裡的，並非她帶去，她為了自衛才舉起刀子試圖嚇阻婆婆別再動手，且除了遭婆婆狠咬時，她反射動作將手甩開外，並沒有婆婆口中所說踹腳、甩巴掌等攻擊行為。此外，L女還出示手背腫脹的照片，她表示是與公公起爭執時，手機被公公甩落地面，她欲撿起卻遭對方用腳踩住，還用「熄菸蒂」的方式旋轉，讓她相當難過。

▲▼ 。（圖／L女提供）

▲L女手背遭公公用腳以「熄菸蒂」的方式旋轉狠踩，導致腫脹瘀青。（圖／L女提供）

L女向《ETtoday新聞雲》獨家透露，她與丈夫是在前年11月間認識，由於男方久未交女友，2人交往初期婆婆相當開心，一度說要把她當女兒看待，因L女父親早逝，其母親及姊姊又在10多年前移民舊金山，她在台灣幾乎沒有至親，當婆婆說出這番話時，L女感動萬分。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲L女向《ETtoday新聞雲》透露事發原委。（圖／記者白珈陽攝）

未料當婆婆得知她大丈夫7歲後，態度驟變，時常對她酸言酸語，曾問她「這年紀還能不能生？」、「是不是因年紀大沒人要才來投靠我家」等語，且對於L女贈送的貴重禮物不屑一顧。去年4月22日，丈夫與父母吵架，公婆嗆聲說「你們要繼續交往就搬出去！」，丈夫遂離家出走，與L女在舊家附近買了一棟房子，2人共同生活。

L女說起爆料內容的詳細事發過程。由於離開的匆忙，2人有一些生活必需品還放在婆家，L女與丈夫於今年2月24日回婆家取物，她指出，回到婆家時一開始只有公公在家，公公趁丈夫上樓時直接跟她說「妳還敢來？」、「把我兒子拐跑了」，她聽了後請求公公「不要再唸，畢竟都結婚了」，未料公公隨後竟拿起疑似鐵水壺、鋼杯等鈍器猛敲她頭部、臉部，致使左臉部腫脹瘀青，過程中L女的手機遭公公拍落地面，她欲撿起時卻遭公公用腳以「熄菸蒂」的方式旋轉狠踩，導致手背腫脹不堪。

▲▼ 。（圖／L女提供）

▲▼L女臉部遭公公以鈍器狠敲，致使紅腫不堪。（圖／L女提供）

▲▼ 。（圖／L女提供）

此時恰巧有一名送貨員上門，L女判斷應是公公的友人，對方一上前就替公公幫腔，因不想再起爭端，她遂決定與丈夫先離開家門，等待送貨員離去再返回取物。等到送貨員離去，2人返回家中，這時公公已不在家，輪到婆婆在家。

沒想到，與婆婆見面後劈頭就罵「妳不要臉」、「下賤」、「不得好死」等語，L女同樣請求婆婆不要再罵；過不久，她因患有免疫性風濕關節炎及乾燥症，須時常補充水分，向婆婆表示要前往廚房冰箱取飲料喝時，婆婆竟張口就咬L女的右手臂，她說，「沒想過有人會用咬的這招，還咬得很緊。」

被咬的當下，L女錯愕不已，反射性地揮手掙脫，婆婆還拿辣椒油潑灑胸口，她隨後跑到廚房另一側，拿起一旁菜刀欲喝止婆婆繼續動手，但2人因此發生拉扯，過程中雖然自己大意劃傷手指、手臂，但對於婆婆向媒體的說法她感到不解：「婆婆居然說是我自殘？」

▲▼ 。（圖／L女提供）

▲L女稱與婆婆拉扯過程中不慎劃傷自己手臂，卻被婆婆說是自殘。（圖／L女提供）

L女表示，公婆對媒體所稱的踹婆婆、甩巴掌、掐脖子，均是子虛烏有，婆婆腳部患有舊疾，已長年不適，疼痛不是她所造成；至於公公所說的「兒子在旁拿手機側錄全程，並將影像交給警方」，更無此事，因爭執過程中丈夫忙著將婆媳2人拉開、勸架，哪裡有空拿起手機拍攝？丈夫也向《ETtoday新聞雲》坦承確實如此。

事後約2、3天，L女與丈夫返回婆家，盼婆婆只要向她道歉，她就不會提告，未料，公婆連門都不肯開，婆婆還說「寧願去法庭說」，公公更嗆「拜託你們去告！」，2人便負氣離開。

L女坦言，其實沒有真的想提告，當初PO文僅是想抒發心情，也經過丈夫同意，豈料竟引起社會、媒體關注，始料未及，如今已身心俱疲。她於《爆料公社二社》的原始PO文已經自刪，但有網友未經同意將她文章轉至《爆料公社》，她希望版主替她刪文，讓事件早日落幕。

另外，她也透過媒體向公婆喊話，「我知道我不是他們理想中的媳婦，由於觀念上有些不合，發生這些事情我覺得蠻遺憾的，若今天要對簿公堂，考量到對方是老人家，雙方要一直進出法院，對兩方來說都是雙輸的局面」，L女說，希望可以透過私下和解，不要步入法庭是最好的情況，盼過去的事就讓它過去，大家以後相安無事。

本起事件起因為，L女日前於臉書社團《爆料公社二社》發文，稱公婆得知她年長丈夫7歲後就常對其藉故刁難、各種言語霸凌，近日又遭婆婆咬傷手臂、潑辣椒油，婆媳倆徹底撕破臉。遭指控的婆婆7日出面表示媳婦也有動手，不但遭對方狠踹腳、甩巴掌及掐頸部，刀子也是她帶來的，通通是自導自演，已向警方聲請家暴保護令。

轄區警方也證實，上月24日下午曾接獲這對公婆的報案，稱該名前空姐回家後就開始砸東西，讓他們很害怕，遂聲請保護令，警方也向法院申請受理在案。

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