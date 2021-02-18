不撿狗便便高雄環保局1月開罰24件　檢舉達人也盯上！

▲高雄市環保局加強取締「遛狗不清便」 。（圖／高雄市環保局提供）

記者洪靖宜／高雄報導

提醒毛小孩主人遛狗時一定隨手清狗大便！高雄市環保局今年1月加強執行未隨手清理犬隻排泄物飼主的違規行為取締，一共稽查777件，告發24件，其中還有民眾錄影舉發成立的案件，都依違反廢棄物清理法第11條第1項第6款之規定，處1千2百元至6千元罰款。





▲高雄市環保局加強取締「遛狗不清便」 。（圖／高雄市環保局提供）

高雄市環保局為提升環境品質，有效解決狗便造成公共場所影響市容觀瞻及環境衛生問題，於今年1月加強執行未隨手清理犬隻排泄物飼主的違規行為稽查取締計777件、告發24件，比起去年1月稽查計540件、告發7件，除了稽查數有顯著增加，告發件數也成長3倍之多。

環保局提醒，遛狗時請愛犬所有人或管理人隨身攜帶犬便清理器及隨手清理狗便，切勿抱存僥倖心態放任犬隻排便，以免因污染環境的行為，而被依違反廢棄物清理法第11條第1項第6款之規定，處1千2百元至6千元罰款，致荷包大失血。

今年告發的24件中，23件是稽查人員在公園或人行道埋守，因為此屬行為罰，必須是看到溜狗者實際有放任狗狗大便而未清理，才會開罰。另一件是由民眾錄影舉發，檢舉者錄下犬隻便溺及飼主未隨手清理狗便汙染環境畫面，還有飼主車牌號碼或門牌資訊等，寄交環保局舉發。若經查證屬實符合取締告發要件，也可獲得實收罰鍰40%檢舉獎金。

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