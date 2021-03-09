通緝犯逃17年！付不出醫藥費露餡　曝算命超準：原來貴人是警察

▲逃亡17年遇貴人原來是警察，綁架通緝犯付不出醫藥費再逃GG了。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市一名打零工的男子陳森格，3月1日因病昏倒送醫，8日因付不出住了8天的醫藥費用趁隙逃走，遭礦工醫院護理師發現通報警方，赫然發現他竟是2004年犯下的擄人勒索案，唯一未到案遭通緝17年的犯嫌，陳嫌17年來四處躲藏，終於遭逮捕。他透露「算命的說，今年遇到貴人可以卸下重擔了！」警訊後，9日將陳嫌移送新北地檢署歸案。

2004年新北市板橋區林姓雜貨商，因涉婚外情遭綁架案，當時適逢立委選舉，陳森格與黃姓主嫌等人，便假借選舉要購買850份禮盒，騙出林男並綁架藏匿在鶯歌民宅。黃嫌綁架時，要求林男須賠700萬元遮羞費，討價後降為400萬。期間因張姓嫌犯對外連打17通電話，暴露自身藏身地，警方攻堅逮捕黃、張2嫌，遭綁近1個月的肉票獲釋，陳森格趁隙逃脫遭通緝。

▲陳森格被捕後談到，17年來看到警察都會怕，都以打零工維生。

陳森格被捕後談到，17年來看到警察都會怕，都以打零工維生，他本來長期藏匿在台中，10年前認識現在的同居人，便隨著輾轉到基隆，仍以打零工維生；今年初給算命先生算命問官司，得知農曆年後會遇到貴人、能夠卸下多年來重擔，心想應該不用再四處躲藏了，沒想到貴人就是「警察」。

警方調查指出，綁架的黃、張姓犯嫌被判刑10年到20年不等，陳男未到案被通緝。沒想到逃了17年的陳男，今年3月1日凌晨2時許，因病痛呼吸喘，於暖暖街便利商店昏倒，被送往基隆礦工醫院加護病房治療，清醒後以假名「陳昇葛」蒙混，8日因付不出醫藥費用趁隙逃走，遭通報後被逮。

▲沒想到，算命先生指的貴人原來是指警察。

礦工醫院護理師發現70多歲的陳男想逃，乃通報警方，基隆警第三分局暖暖派出所長翁靖凱與巡佐陳俊蒝到場查察，經比對赫然發現，他竟是17年前犯下板橋雜貨商綁架案的在逃通緝犯。陳森格現場感嘆的說，「沒想到，算命先生指的貴人原來是指警察！」警方立刻加派人手戒護，訊問後隨即移送新北地檢署歸案。

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