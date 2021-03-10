▲「合作共善、大愛人間」慈濟與基隆市府簽訂合作備忘錄。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

慈濟慈善基金會與基隆市政府簽訂合作共善備忘錄，雙方未來將會就「慈善關懷、防災教育、生態環保、公益人文」四大計畫的建立而努力，希望在跨界合作之下，與基隆市政府共同合作並打造幸福、健康、永續、充滿愛心的宜居城市。

合作簽署儀式由基隆市長林右昌與花蓮慈濟慈善基金會執行長顏博文代表，9日上午於市府四樓禮堂簽訂，由慈濟基金會花蓮、台北地區代表及基隆市政府團隊共同出席見證這項合作計畫。

▲林右昌表示，整合民間及企業力量的共同投入，能夠讓資源更加完整。

林右昌表示，政府公部門力量有限，整合民間及企業力量的共同投入，能夠讓資源更加完整。基隆現正經歷五十年來，同時也是全台最大城市改造計畫，且透過民間及企業力量的參與協助，人民永遠是最大的受惠者，他期盼透過政府的力量，帶動社區，也讓慈濟的關懷可以更全面，更起到作用。

林右昌說，四大面向的合作面向，每個面向都包含具建設性的含意，基隆不斷求新求變，從公益人文、生態環保、防災教育到慈善關懷，各方面都做得很好，今天簽約展現我們更堅毅的態度，市府會跟慈濟一起努力。

▲透過民間及企業力量的參與協助，人民永遠是最大的受惠者。

基隆市消防局指出，慈濟深耕基隆，提供多面向的關懷與協助，2017年6月2日的急降雨，造成基隆市大武崙等多處地區嚴重淹水，兩側商家住戶遭受嚴重損失，當時慈濟的師兄師姐出動了50人以上協助，前往信義、中山、七堵、安樂區等協助災後清理復原。

消防局表示，慈濟基金會去年在基隆平均每月關懷334戶弱勢家庭、長期濟助1205戶、獎助學金補助179人次、急難補助248件次、環境改善7戶，許多人受惠。希望能透過簽定備忘錄的合作基礎，把慈善關懷、防災教育、生態環保、公益人文等工作推行得更周延，讓民眾感受到社會的溫暖，

► 美麗最大的祕密