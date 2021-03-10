加州天普市長市政報告公開致謝　花蓮「捐物資助姊妹市防疫」

▲▼美國加州天普市政府《年度市政報告》影片，由市長Chavez親自感謝花蓮縣政府捐贈防疫物資。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

美國加州天普市政府日前發布《年度市政報告》影片，感謝姊妹市花蓮縣政府捐贈防疫物資，發揮人飢己飢、人溺己溺的博愛精神，促進國際城市間友好交流。

天普市長Chavez表示，代表市政府向花蓮縣政府慷慨捐贈物資，表達感謝之意。感謝徐縣長對於花蓮縣與天普市之間的緣分，給予許多的友誼與愛，期盼兩地未來能有更密切的往來。年度市政報告是天普市政府的傳統，此次主題是回顧2020年度天普市政府的各項政績與邦交國之交流活動，以及展望未來的前景。

新型冠狀病毒肺炎蔓延全球，花蓮縣政府去年採購口罩套9000個、護目鏡1500個、隔離衣1500件及手套1500盒，並空運至德國巴伐利亞邦史坦堡縣、韓國忠清北道堤川市及美國加州天普市等3個姊妹城市及友好城市，今年1月再度採購口罩2,000片、咖啡禮盒及花蓮縣觀光旅遊簡介致贈各姊妹城市，推廣花蓮旅遊景點。

縣長徐榛蔚指出，後疫情時期，縣府團隊與地方各界齊心防疫，以前瞻與嶄新思維超前部署，規劃各項產業振興方案，全力推展觀光、農業、文化等相關活動，待全球各地疫情趨緩，將陸續邀請姊妹市及友好城市到花蓮參訪，並安排縣府團隊出訪友邦，深化彼此情誼。

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