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22年前蘆洲婦走失花蓮過世　協尋達人許耀彬助找到家人領回安葬

▲22年前蘆洲婦走失花蓮過世 協尋達人許耀彬助找到家人領回安葬。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲22年前蘆洲婦走失花蓮過世，協尋達人許耀彬助找到家人領回安葬。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

「謝謝您幫我找到失蹤22年的母親，彌補我心中最大的遺憾！」22年前花蓮榮總玉里分院收容精神障礙婦人並於2019年過世，基隆市警察局第一分局第三組組長許耀彬2020年12月間查尋，發現就是新北市蘆洲區1999年間失蹤迄今的楊姓婦人，她的兒子前往花蓮玉里捧回媽媽的骨灰罈。

警方說，楊姓老婦人當年走失後流落街頭一段時間。社政單位收容時，公告協尋也無結果，便以化名「簡皮」轉送榮總玉里分院收容。2019年亡故後，由花蓮縣玉里鎮公所以身分不明無名屍辦理殮葬。

▲22年前蘆洲婦走失花蓮過世 協尋達人許耀彬助找到家人領回安葬。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲許耀彬棄而不捨，再搜尋21、22年前各地收容精障人士資訊，查出花蓮榮總玉里分院在22年前收容。

新北市蘆洲區失蹤22年迄今的楊姓婦人，經基隆市警一分局第三組組長許耀彬2019年熱心協助尋找時，依據收容時間等資訊，原認為台中療養院收容的老婦人研判是蘆洲楊姓男子的媽媽，但楊男到台中療養院當面探視，發現對方並不是他的媽媽。

許耀彬棄而不捨，再搜尋21、22年前各地收容精障人士資訊，查出花蓮榮總玉里分院在22年前收容，2019年過世的婦人可能是楊母。取得收容時生活照片供家屬指認，楊男等人一眼就認出是失蹤22年的媽媽。經警方安排採集楊男等家屬檢體送法務部法醫研究所，比對DNA親緣關係結果吻合。

經過3個月完成相關程序，楊姓婦人的家人8日前往花蓮玉里鎮公墓領回失蹤22年媽媽。見到骨灰罈，楊男潸然淚下說，「阿母，我們來帶你回家了」，並對警方協助表達謝意。

▲22年前蘆洲婦走失花蓮過世 協尋達人許耀彬助找到家人領回安葬。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲▼見到骨灰罈，楊男潸然淚下說，「阿母，我們來帶你回家了」。

▲22年前蘆洲婦走失花蓮過世 協尋達人許耀彬助找到家人領回安葬。（圖／記者郭世賢翻攝）

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