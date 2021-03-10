董座地下情19年贈小三820萬　兒女提告追討！她亮「分手信」勝訴

▲台北三兄妹，指控劉姓小三與父地下情逾19年，甚至趁父親罹患失智症盜領父親銀行820萬。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

楊姓三兄妹，指控劉姓小三藉父親罹患失智症，盜領銀行存款820萬；甚至在父親健康每況愈下以「2人緣份已盡」離去，更為了脫責擬訂和解書，說明提款與款項使用情形。劉女喊冤表示，「楊男平日出手闊綽，這是19年照顧付出應取得相當報酬。」士林地院從劉女提出的分手和解書得知她全受楊男委託提領，故無需還。

三兄妹指控劉女2015年間藉父親罹患失智症，對事理判斷能力降低需人照護而與他同居，更伺機拿取父親的印鑑、證件，前往銀行盜領財產，不僅如此更在父親身體健康每況愈下，在2018年9月間以「2人緣份已盡」為由離去，父親驚覺不對勁並立刻要求劉女全額返還。豈料劉女為脫免責任，在同年月27日委請友人賴男提出和解書內容更說明提款過程與款項使用情況。

但父親認為和解書與書面說明內容與事實不符拒絕簽署，並在同年11月18日寄發存證信函，通知劉女應於同年12月5 日前返還款項，劉女不予置理，父親於2019年3月間死亡，故提出訴訟要求劉女應返還820萬元。

劉女答辯表示，他與已去世楊男1997年因工作結識，當時楊男的老婆長住美國，所以楊男平時生活多由她照理。而楊男老婆在2013年5月間死亡，她2014年開始與楊男同居。

▼劉女表示自己是24小時傭人兼司機以1個月3萬計，她與楊男在一起已19年，820萬是楊男給予她的酬勞。（圖／取自Pixabay）

劉女喊冤，2018年9月間楊男誤信謠言將她趕走，她為了避免楊男子女對提領款項有誤解，也在同年27日委請友人賴男，擬訂和解書與書面說明，釐清緣由，並提醒楊男及其子女，「楊男平日出手闊綽，她19年來照顧楊男的付出亦應取得相當報酬，她更無盜用印鑑、偽造簽名盜領款項情事。」

劉女更提出當初兩人分手和解信清楚指出：「楊董與劉女雙方為男女親密朋友關係達19年之久，期間至第一銀行天母分行提領現金供日常生活費用，皆由楊董或劉女個人前往提領再交給楊董存入家裡金庫。待要使用時再由楊董親自取出交給劉女。今因故雙方合意分手，且就2017年1月3日起至民國2018年7月26日止，由雙方或個別從銀行陸續提領820萬元，部分充為劉女19年來之勞務薪資，部分為楊董的生活費用，楊董同意彼此不再追訴刑、民事法律責任…」。

法官根據和解內容，可知劉女這些款項皆由楊男決定提領，更也清楚寫上就款項最後流向，不追究民、刑事責任訴追的和解條件，加上2人交往、同居已逾10年，可見彼此相處實與夫妻親密關係無異，兩人具有一定信任基礎。故認楊姓三兄妹無理由請求，故判劉女無須返還820萬。

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