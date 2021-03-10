10年男友「闖紅燈罰單」扯出驚人內幕！　準新娘：真的很怕

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者周宸亘攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友和男友交往近10年，幾個月前她看到男友騎車闖紅燈的罰單，沒想到照片中，後座竟載著別的女生，儘管她隔月攤牌詢問，對方也有解釋，但論及婚嫁的她不免起疑心，就怕對方瞞著她享齊人之福。

女網友在dcard娓娓道來，「前幾個月，收信看到一張闖紅燈的罰單，後座很明顯不是我，是一個染頭髮的女生，而我是黑髮，拍的不是很清楚，目前只能確定褲子、鞋子、機車是男友的，但還是不太能篤定。」

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▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李佳蓉攝）

就這樣過了1個月，兩人之間也沒發生任何異常，不過她終於按捺不住，把這件事攤開說，「他告訴我機車是借他國中同學騎，但在一起10年，那個人的名字我根本沒聽過。想問有人有這樣的經驗嗎？真的很怕男友在外面找小三。」

對此，網友們紛紛回應，「噗~連政府都在幫妳了，妳還不醒」、「罰單上面不是會有拍照的時間嗎？妳確認一下當時他怎麼跟妳報備行蹤的呀，如果妳做不到100%相信，那就不要結婚，10年很長但餘生更長」、「這難道不明顯嗎？大家都幫妳扯掉粉紅濾鏡了」、「相信妳的直覺」、「不要再欺騙自己了，男友很愛妳跟他找小三根本不衝突」、「國家機器動得厲害」、「不要暈了」。

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