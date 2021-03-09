踩到地雷就分手！ 男人只要「這樣做」　女人直接說掰掰

▲在感情中其實女人比男人更敢提分手，一旦對方踩到地雷，就會下定決心跟戀人分手。。（圖／CFP）

生活中心／綜合報導

戀愛談到最後你通常是提分手還是被分手的人呢？在《為什麼他老是聽不懂？ 為什麼她總是在生氣？》一書中提到，在感情中其實女人比男人更敢提分手，因為在每個女人心中，都有一套明確的分手原因，一旦對方踩到地雷，就會下定決心跟戀人分手。

書中也提到，根據美國路易斯‧克拉克州立大學（Lewis-Clark State College）的研究員萊斯里‧A‧巴科斯特（Leslie A. Baxter）訪問一百五十七位男女「下定決心跟伴侶分手的原因」的調查結果顯示，女性受訪者都能明確講出分手的理由。「對自己漠不關心」佔27.4％、「不願對我敞開心扉」佔21.7％、「對方用情不專」為16.6％、「很少見面」為16％。

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▲《為什麼他老是聽不懂？ 為什麼她總是在生氣？》書中提到，在感情中其實女人比男人更敢提分手（圖／采實文化提供）



反觀男性受訪者卻沒有具體的分手理由，像是「嗯～就自然而然分手了」、「嗯……原因是……我也搞不太清楚……」等等，他們完全說不出個所以然。女人對於分手都有自己的一套標準，也可以說她們的戀愛態度非常直接了當，然而男性卻是用極為曖昧不明的態度在談戀愛，實際上很多男人無論是交往還是分手，理由都是「自然而然」。



但是對女性來說，有個地雷是戀人一旦觸犯，她們就會當機立斷跟對方說掰掰，一旦出軌，女人就會直接說掰掰！美國加利福尼亞州立大學（California State University）的研究員克莉絲汀．哈里斯（Christine Harris），針對數十位平均38.5歲的男性，和平均36.4歲的女性進行問卷調查。結果發現回答「出軌就分手」的女性高達九十四％，換句話說，幾乎百分之百的女性都無法容忍「另一半出軌」。