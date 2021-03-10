王定宇被跟拍是政治惡鬥？　黃暐瀚預言下一步

▲王定宇與妻子、顏若芳。（圖／翻攝臉書、記者周宸亘攝）

記者黃巈禾／台北報導

民進黨立委王定宇遭爆與民進黨發言人顏若芳同居，儘管兩人解釋彼此是房客與房東的關係，但王定宇免費會館不住，還在臉書打假卡，引發外界質疑。資深媒體人黃暐瀚預言，王定宇可能不會選台南市長。

為慶祝直播頻道同時超過6000人在線上，宅神朱學恒10日一早帶著200份燒餅夾蛋，並找來黃暐瀚一起發早餐給民眾。隨後兩人針對王定宇與顏若芳同居風波發表看法。

朱學恒表示，政治人物面對這樣的狀況，應說真話、坦然面對，若講分租、一個月8000元，民進黨立委連在台北租個像樣的房子都租不起嗎？況且台北有兩個免費會館，卻選擇跟單身女性分租沒個人衛浴的房間，若要使用全套衛浴洗澡還要進去主臥室，不然乾脆說民進黨響應青銀共居，但事情拖到現在也沒搞清楚事情怎麼一回事，會讓人覺得民進黨很有爭議。

黃暐瀚認為，對內王定宇一定對黨內的人和家人說明，這是政治惡鬥，為了台南市長選舉所以惡意中傷，對外可能真的不會選台南市長了。

對於外界猜王定宇是否會帶老婆出面回應，黃暐瀚說，大家都搞錯方向，王定宇會覺得「這不是一個事」，又不是被指控對顏若芳怎麼樣，也不是被家人指控，目前都沒有這些事情。針對媒體人許聖梅爆料是要去拍別人，朱學恒不解，因為根本就沒有其他人。黃暐瀚則說，這是調虎離山。

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