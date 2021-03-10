王定宇國會辦公室照常上班　本人神隱缺席民進黨中常會

▲民進黨立委王定宇、民進黨發言人顏若芳。（圖／記者湯興漢、周宸亘攝）



記者林銘翰／台北報導

民進黨立委王定宇遭爆與民進黨發言人顏若芳同居，王定宇為了避風頭持續不現身，僅在10日上午被捕捉載著小孩出門上學，過去習慣在臉書發早安文的他今天未更新動態，下午更缺席民進黨中常會。對此，王定宇國會辦公室10日正常上班，但本人仍未現身立法院，經詢問助理僅得到回覆「不清楚委員本日行程」。

已婚的王定宇驚爆同居疑雲，自去年11月起接連被週刊拍到與小17歲的顏若芳同進同出，還被指以臉書打卡的巧妙手法遮掩行蹤。過去習慣在臉書發早安文的王定宇，10日罕見沒有更新臉書，最新貼文僅停留在9日下午與台南市環保局的協調會議。

從王定宇臉書動態貼文顯示，經常分享工作行程以及時事回應。王定宇9日臉書動態打卡位在台南市東區，PO文寫道「早安，7:27的台南，我要開始今天的工作囉，一起加油！」但今天未發布早安文更新。

自從同居疑雲爆發後，兩人皆選擇刻意避風頭不現身，王定宇為避開媒體詢問，僅在10日一大早被捕捉到開車載著小孩出門上學，其手機則持續未接聽，尚無法取得本人回應。

民進黨10日下午召開中常會，就「日本福島核災後現況與台灣能源轉型政策前景」進行專案報告。據了解，身兼中常委的王定宇事前已經向中常會請假，而身兼民進黨新聞部主任的顏若芳本人也未進入辦公室。

此外，立法院外交及國防委員會10日、11日分別安排考察「東部地區軍事設施戰備整備概況」、「北部地區軍事設施戰備整備概況（機密）」。據悉，王定宇在本週內不會現身台北，並無計畫為同居疑雲親自說明。

▼王定宇在臉書打卡的最後紀錄停留在3月9日。（圖／翻攝王定宇臉書）



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