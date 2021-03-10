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眼尖網友比對Google街景抓包　王定宇去年3月臉書就從顏若芳家出發

▲網比對監視器發現王去年3月就有在安西街出沒的行跡。（圖／翻攝自吳清風臉書）

▲網比對google街景發現王定宇去年3月就有在安西街出沒的行跡。（圖／翻攝自吳清風臉書）

記者羅婉庭／台北報導

民進黨立委王定宇與民進黨發言人、新聞部主任顏若芳同居被爆出，王定宇稱是近半年才向顏若芳以8000元房租分租。但有藍營人士透過google街景抓包，發現王定宇去年3月19日的行程，就是從這間房開始，直酸「原來王定宇是台北市大同區的立法委員」。

民進黨立委王定宇昨天被爆與民進黨發言人顏若芳在台北同居，由於他過去每天都會發「早安文」，卻遭起底3月5日一早透過臉書在台北車站附近打卡，結果不久後出現在顏若芳住處，被網友酸是「時間管理大師」。

顏若芳表示，他和王定宇大三時就認識，過去像許多提攜她的前輩有一般互動，因王定宇近半年提到想租房，因此將該房以租金8000元租給王定宇；王也強調，兩人就是房東、房客的關係，太太也知道這件事。

國民黨籍的總統府前機要吳清風於臉書上發文指出，根據王定宇過往貼文，對照Google街景圖，指出王定宇去年3月19日的早上，行程就是從這「分租房間」開始。

吳清風表示，先前因為國中時期北上補高中衝刺補習班，由於該處在附近，查閱後還「以為王定宇台北房子買在大同區」，沒想到就看到該建築物成為新聞焦點。吳清風諷刺，原來王定宇是台北市大同區的立法委員；前立委林郁方也底下留言附和「讀了吳清風短短幾句話，就知道高手在民間！」

▲網比對監視器發現王去年3月就有在安西街出沒的行跡。（圖／翻攝自吳清風臉書）

▲網比對監視器發現王去年3月就有在安西街出沒的行跡。（圖／翻攝自吳清風臉書）

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