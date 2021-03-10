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王定宇神隱1天後發文！不甩桃色風暴談人權　網友歪樓：退租了沒

▲▼王定宇和王婉諭、范雲、Bill Browder召開視訊會議。（圖／翻攝自Facebook／王定宇）

▲王定宇和王婉諭、范雲、Bill Browder召開視訊會議。（圖／翻攝自Facebook／王定宇）

記者黃巈禾／台北報導

民進黨立委王定宇遭爆和民進黨發言人顏若芳同居後神隱，不僅今天沒發例行的早安文，也沒出席民進黨中常會，稍早更新臉書動態，原來是在下午4時與在英國的《全球馬格尼茨基人權問責法》國際推動者Bill Browder進行視訊會議，而全文隻字未提到顏若芳。

立法院於2020年11月24日成立了跨黨派的「立法院人權促進會」，並推舉民進黨立委王定宇擔任會長，副會長有基進黨陳柏惟、無黨籍林昶佐、時代力量王婉諭，秘書長為民進黨范雲，副秘書長為民眾黨賴香伶，以及參與過中國六四學生運動的領袖吾爾開希。

立院人權會號召三十餘位跨黨派的立委們加入會員，呼應1993 年聯合國通過的「巴黎原則」與「貝爾格勒原則」，成立台灣獨立的人權機構，以捍衛基本人權，並且促進大眾對相關權益的認識。

王定宇指出，在今天舉辦的國際視訊會議中，Bill Browder表示聯合國是推動人權的失敗機構，期盼各國能有效推動《全球馬格尼茨基人權問責法》，對削弱人權的犯罪者與國家施加懲罰的壓力，讓此法案成為一個捍衛全球人權的工具，更期許台灣能成為亞洲第一個成功立法的國家。

貼文不到1小時，湧進600則留言。有網友留言給予加油打氣「人權是做人處事最重要的事，請您繼續每天依然做您該做的，不必理會一些用下三濫的方式要打垮用心的立委，我們會繼續替您加油」。有網友認為應該避嫌，「雖然挺你但該避嫌的還是要避！」、「支持認真做事的王委員，但還是要會避嫌」

也有網友歪樓「房租8000很便宜」、「附早餐，專車接送上班，去哪裡找？」、「今天若是你跟菊姐分租，我想應該討論度不會這麼高吧？所以要慎選房東」、「要退租了沒？很多人排隊要租，這房東人很好，接送上下班兼買早餐」、「什麼時候還要回台北住？還是準備退租了？」、「委員：請問早安照片你手機內大概都準備多少張，多少景點？」

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