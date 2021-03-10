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王定宇月租8千分租顏若芳房間　鄭麗文酸：有含「稅」嗎？

▲▼國民黨團召開「民進黨執政擺爛保證!立委租不起房 黑槍滿天飛!」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨團召開「民進黨執政擺爛保證!立委租不起房 黑槍滿天飛!」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

民進黨立委王定宇與民進黨發言人顏若芳驚爆同居疑雲，國民黨團書記長鄭麗文10日在記者會中批評，此事凸顯蔡政府的居住正義玩假的，王、顏兩人更是對「青銀共居」做出最壞示範，且恐怕只有王定宇能以8千元價格在台北市租到房子，揶揄這是否為含「稅」的價格，「是『稅』前？還是『稅』後？」

國民黨團10日召開記者會，痛批蔡英文政府施政無能，整體施政只有「擺爛」二字可以形容，選前開芭樂票，選後全跳票。包括蔡英文在野時反萊豬、執政時進萊豬；在野護藻礁、執政毀藻礁；衛福部長陳時中保證台灣一定有疫苗可打，直到今天還不知道BNT疫苗在哪裡？當初說好的超前佈署、提前解封，也一再跳票。

鄭麗文指出，近日發生王定宇、顏若芳疑似誹聞案，更凸顯了蔡政府居住正義、社會住宅政策根本是玩假的，在野時，蔡英文保證當選之後8年內蓋好20萬戶社會住宅，但執政滿5年的今天，內政部所公布的數字只有1萬戶，完成度只有5%。

鄭麗文接著說，顏若芳租給王定宇全新完工的房子，恐怕也只有綠委能夠用8千元租得到。她也揶揄，全新裝潢、含家具、還附早餐，甚至有專人、專車接送，「這8千元的租金是含『稅』價格？是『稅』前？還是『稅』後？」

鄭麗文進一步質疑，為何年僅35歲的發言人，能坐擁2棟豪宅還能當包租婆？「這不是凸顯台灣炒房亂象的根源之一嗎？」民進黨信誓旦旦要解決台灣年輕人買房租屋問題，王定宇、顏若芳卻做出「青銀共居」的最壞示範，民進黨還推得下去嗎？

立委陳玉珍則表示，民進黨執政以來的發言人系統，從總統府才幹過人的丁允恭、行政院會打統編的丁怡銘，到黨中央當包租婆的顏若芳，一再成為國人關注的焦點，真不知民進黨選任發言人的標準何在？大概都要有過人本事。

陳玉珍表示，當過一任市議員的35歲民進黨中央發言人，坐擁台北市兩套房，這對時下年輕人來說，相當辛酸，這也涉及財產申報、居住正義等嚴肅問題，蔡政府應向人民說清楚、講明白。

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