　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

關東煮超美味！他疑惑「超商店員不愛吃？」　過來人曝4字關鍵

▲關東煮示意圖。（圖／記者張一中攝）

▲美味的關東煮是超商的熱門美食。（圖／記者張一中攝）

實習記者陳培鈞／綜合報導

超商有各式各樣美食，吸引許多消費者飽食一番。就有網友分享自己對關東煮的熱愛，覺得有吃還能喝湯，認為是超划算的美食，不過他疑惑，對於這樣美味的食物，「為什麼都沒看到店員買來吃？」

一名網友在《Dcard》上以「超商店員喜不喜歡吃關東煮」為題發文，表示自己經常在超商買美食飽餐一頓，但他發現都沒看過店員買來吃，讓他好奇發問「關東煮這麼美味的食物，店員都不會想吃嗎？而且有吃還能喝湯，一兼二顧，摸蜊仔兼洗褲。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼超商，關東煮 。（圖／資料照）

▲原PO超愛吃超商的關東煮。（圖／資料照）

PO文一出吸引大批網友留言，「吃了就上低能卡被爆料了，能吃還給你看的ㄇ～」、「員工幹嘛買，報廢都一堆」、「超商店員都不喜歡吧，尤其是那個熱狗( ･᷄ὢ･᷅ ) 」。

也有超商店員現身說法解釋，指「衛生安全」很難克服，「泡了一整天很恐怖」、「其實等到下班，關東煮都泡了一整天了，味道沒了也不好吃」、「那個很油，衛生也有疑慮」、「一來那個很油，每次都要燙個兩次以上的熱水。二來要吃也都是帶回家吃，而且都要到大夜才會報廢。三，關東煮的容器超級難清理的。」

不過，也有人替關東煮平反說，「身為7-11員工，我們家熱狗、關東煮、茶葉蛋都很乾淨很好吃啊！冬天的時候都會喝關東煮的湯，熱熱的好幸福！關東煮我們都會每天洗，食材也是當天換，完全不會有噁心的問題！比較好奇為什麼其他店跟我們店不一樣，食材不是都要當天晚上報廢嗎？」

先前也曾有超商店員分享，關東煮美味神祕訣。首先，得先挑出能煮出甜味的食材來加熱，例如玉米、海帶等，讓湯頭保有蔬菜甜味，再來把不會煮出甜味的食材，放到另一鍋用熱開水覆熱；每個食材覆熱方式不同，所以會隔開，最後把高湯和預煮過的食材再放在一塊，加入熱水進行第二次加熱就能開始賣了。

▲▼全家關東煮 。（圖／記者曾婉婷攝）

▲關東煮好吃的關鍵就是要先煮蘿蔔。（圖／ET資料照）

ET快訊
水泥車恐怖輾壓影片曝！路人驚喊煞不及　她遭慘拖10m命危
福原愛親曝與高帥男約會過夜原因　「我很多缺點」撇不倫
500萬白色新車「丟停車場近1年」變灰的　網狂猜主人下落

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

萬人HBL照打藝文競賽喊卡惹議　潘文忠：復辦找場地有困難

薪水少存不到錢？專家點出「現金流」思考重要性

關東煮超美味！他疑惑「超商店員不愛吃？」　過來人曝4字關鍵

遇就業冰河期！75%新鮮人待不到2年就離職...調查原因曝光

反空污聯盟盼光復高雄的天空！陳其邁：往脫碳的方向努力

幫坐月子！婆婆鐵齒「狂灌金孫甘草水」原因傻眼　人妻後悔炸

南投某高中上演《模犯生》？資優生否認傳橡皮擦作弊　校方回應了

7張圖看懂「奈良美智特展」懶人包！展覽免費入場、禁拍照錄影

超強抓卵達人！彰化男採荔枝椿象卵片　單日賺37500元

學生不到600人！蘭陽技術學院下學期停招　教育部回應了

豬豬鬥爭！兇猛2豬跳欄隔空互咬 飼主崩潰急攔阻怒吼：不要打架

郭采潔撕「顧里」標籤..宣布分手　常被說「怪腔怪調」：有拼音老師教我普通話

新竹情侶訂餐「不接外送員電話」　怒嗆快找錢！PO文討拍被罵翻

砂石車無視路障「逆向穿越」硬過　騎士路口等紅燈嚇壞！網驚：太扯

懷孕9周「寶寶沒長腳」心痛引產　2個月後吳鳳夫妻驚：二寶回來了

遭爆同居「美女發言人顏若芳」已婚立委王定宇：只是分租房間

男子騎車70公里為「載癌妻看病」　警攔查竟是通緝犯！結局神展開

腦袋當機！正妹高空彈跳初體驗 她腿軟哭腔交代媽：遺產拿去用

很會炒！「216種炒飯」菜單掀討論 全品項破400↑...網驚：像看榜單

【社畜時代】老闆生日又來了 想當心頭肉就靠這一送｜EP.311

萬人HBL照打藝文競賽喊卡惹議　潘文忠：復辦找場地有困難

薪水少存不到錢？專家點出「現金流」思考重要性

關東煮超美味！他疑惑「超商店員不愛吃？」　過來人曝4字關鍵

遇就業冰河期！75%新鮮人待不到2年就離職...調查原因曝光

反空污聯盟盼光復高雄的天空！陳其邁：往脫碳的方向努力

幫坐月子！婆婆鐵齒「狂灌金孫甘草水」原因傻眼　人妻後悔炸

南投某高中上演《模犯生》？資優生否認傳橡皮擦作弊　校方回應了

7張圖看懂「奈良美智特展」懶人包！展覽免費入場、禁拍照錄影

超強抓卵達人！彰化男採荔枝椿象卵片　單日賺37500元

學生不到600人！蘭陽技術學院下學期停招　教育部回應了

福原愛委屈現況曝：還是要離婚！　閨蜜爆她跨年工作…江宏傑暴怒開罵

余苑綺癌復發...余祥銓「樂樂長大要當醫生」　手上禮物惹心疼

民進黨中常委建議提藻礁公投對案　蔡英文：要如水銀瀉地般溝通

萬人HBL照打藝文競賽喊卡惹議　潘文忠：復辦找場地有困難

開拓外銷市場　屏東鳳梨前進新加坡餐廳+超市通路

薪水少存不到錢？專家點出「現金流」思考重要性

泡澡賞黃金日出、湛藍海景！墾丁浪漫蜜月套房　還能嗑百元生魚片

買預售屋必看「建商話術」　無息優惠付款必借？小心交屋就要脫手

粉色仙人掌貓抓球7折只要599！　「滾球玩具＋貓抓板」一次擁有太划算

勇士簽林書豪成本高　灣區媒體直言「他得等別隊給機會」

高雄式左轉情侶雙腳同步懸空　3秒被擊落！網狂重播：超療癒

生活熱門新聞

中壢深夜送肉粽！緊急貼公告

阿北捷運看A片忘記插耳機　妹子笑到狂抖　

38K工程師列8條件擇偶！她：但我看不上你

正妹老師「渾圓形狀」被看光　網狂噴鼻血

中南部鬧旱災！翡翠水庫從不缺水原因曝光

長相不重要！老司機曝男人外遇「黃金3守則」

台中文青熱點眼鏡蛇出沒！打死要判刑網驚呆

「心真的好痛！」莊凌芸男友現身

蘭陽技術學院宣布「下學期停止招生」

「喝牛奶是要乳牛一直懷孕？」內行解答

娶回鑲金植物人！他被逼到離婚網友全喊恭喜

Uber Eats也改接單制度惹怨！業者回應

高中生偷看送肉粽！2天後父母崩潰了

花蓮人要送肉粽　殯葬拒接被嫌

更多熱門

相關新聞

超商推「鰻魚親子丼」限量10萬份

超商推「鰻魚親子丼」限量10萬份

鰻魚飯第二波來了！說到日本國民美食「鰻魚」可是夏天消暑、冬天進補的好食材之一，不僅日本人超就連台人也十分喜歡。今年1月全家就化身「鰻魚專賣店」推出多款罪惡鰻魚料理，其中，玉子鰻魚飯可是平均每分鐘就賣出3個，夯到不行，這次第二波「親子鰻魚丼」強勢登場，不僅放了燒製鰻魚還有雞腿丁，雙主菜一次吃到飽，全台限量只有10萬份。

男友手機驚見「摩鐵房卡」！她揪2疑點　網狂勸分

男友手機驚見「摩鐵房卡」！她揪2疑點　網狂勸分

38K工程師列8條件擇偶！她：但我看不上你

38K工程師列8條件擇偶！她：但我看不上你

麥當勞「大薯買一送一」消失了！店員曝原因

麥當勞「大薯買一送一」消失了！店員曝原因

關鍵字：

Dcard超商關東煮

讀者迴響

熱門新聞

快訊／加油站驚傳「廁所上吊」！員工打掃見屍嚇傻

福原愛發聲明「1動作」爆切割江宏傑！

國中妹情傷4F墜下！「頸下全癱」拒食2個月　媽崩潰：不要救了

祖先被滅村　日月潭「200年遺跡」乾旱現身

台版神鬼交鋒　18歲渣男扮醫榨乾甜美護理師

快訊／莊凌芸「我一直被冷凍」公司回應了

凱特看完梅根專訪「很沮喪」

他贈弟802萬「照顧餘生」　就醫遭丟包還截肢

侯佩岑母遭正宮抓包過程曝光！名嘴爆2女開戰

71歲老翁精力太強！　小31歲人妻「3年生2胎」

愷樂自囚1年近況　對羅志祥有心結

中壢深夜送肉粽！緊急貼公告

阿北捷運看A片忘記插耳機　妹子笑到狂抖　

史上最爽訂單！外送員拿到商品3倍費用

打死眼鏡蛇　基隆男遭判刑

更多

最夯影音

更多
豬豬鬥爭！兇猛2豬跳欄隔空互咬 飼主崩潰急攔阻怒吼：不要打架

豬豬鬥爭！兇猛2豬跳欄隔空互咬 飼主崩潰急攔阻怒吼：不要打架
郭采潔撕「顧里」標籤..宣布分手　常被說「怪腔怪調」：有拼音老師教我普通話

郭采潔撕「顧里」標籤..宣布分手　常被說「怪腔怪調」：有拼音老師教我普通話

新竹情侶訂餐「不接外送員電話」　怒嗆快找錢！PO文討拍被罵翻

新竹情侶訂餐「不接外送員電話」　怒嗆快找錢！PO文討拍被罵翻

砂石車無視路障「逆向穿越」硬過　騎士路口等紅燈嚇壞！網驚：太扯

砂石車無視路障「逆向穿越」硬過　騎士路口等紅燈嚇壞！網驚：太扯

懷孕9周「寶寶沒長腳」心痛引產　2個月後吳鳳夫妻驚：二寶回來了

懷孕9周「寶寶沒長腳」心痛引產　2個月後吳鳳夫妻驚：二寶回來了

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面