關東煮超美味！他疑惑「超商店員不愛吃？」　過來人曝4字關鍵

▲美味的關東煮是超商的熱門美食。（圖／記者張一中攝）

實習記者陳培鈞／綜合報導

超商有各式各樣美食，吸引許多消費者飽食一番。就有網友分享自己對關東煮的熱愛，覺得有吃還能喝湯，認為是超划算的美食，不過他疑惑，對於這樣美味的食物，「為什麼都沒看到店員買來吃？」

一名網友在《Dcard》上以「超商店員喜不喜歡吃關東煮」為題發文，表示自己經常在超商買美食飽餐一頓，但他發現都沒看過店員買來吃，讓他好奇發問「關東煮這麼美味的食物，店員都不會想吃嗎？而且有吃還能喝湯，一兼二顧，摸蜊仔兼洗褲。」

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▲原PO超愛吃超商的關東煮。（圖／資料照）

PO文一出吸引大批網友留言，「吃了就上低能卡被爆料了，能吃還給你看的ㄇ～」、「員工幹嘛買，報廢都一堆」、「超商店員都不喜歡吧，尤其是那個熱狗( ･᷄ὢ･᷅ ) 」。

也有超商店員現身說法解釋，指「衛生安全」很難克服，「泡了一整天很恐怖」、「其實等到下班，關東煮都泡了一整天了，味道沒了也不好吃」、「那個很油，衛生也有疑慮」、「一來那個很油，每次都要燙個兩次以上的熱水。二來要吃也都是帶回家吃，而且都要到大夜才會報廢。三，關東煮的容器超級難清理的。」

不過，也有人替關東煮平反說，「身為7-11員工，我們家熱狗、關東煮、茶葉蛋都很乾淨很好吃啊！冬天的時候都會喝關東煮的湯，熱熱的好幸福！關東煮我們都會每天洗，食材也是當天換，完全不會有噁心的問題！比較好奇為什麼其他店跟我們店不一樣，食材不是都要當天晚上報廢嗎？」

先前也曾有超商店員分享，關東煮美味神祕訣。首先，得先挑出能煮出甜味的食材來加熱，例如玉米、海帶等，讓湯頭保有蔬菜甜味，再來把不會煮出甜味的食材，放到另一鍋用熱開水覆熱；每個食材覆熱方式不同，所以會隔開，最後把高湯和預煮過的食材再放在一塊，加入熱水進行第二次加熱就能開始賣了。

▲關東煮好吃的關鍵就是要先煮蘿蔔。（圖／ET資料照）