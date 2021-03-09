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麥當勞「大薯買一送一」不見了！　店員笑曝真實原因：快累死

▲▼麥當勞暖春優惠券。（圖／業者提供）

▲麥當勞暖春優惠券一推出立刻引起熱議。（圖／業者提供）

實習記者陳妙津／綜合報導

人氣速食餐廳「麥當勞」近日推出「暖春優惠券」，許多品項都有「買一送一」的活動，包括熱門的麥克雞塊、冰炫風等，掀起網路熱議。不過有網友崩潰表示，今年優惠券竟然不再有「大薯買一送一」，讓他直呼「這樣是要我肥宅如何點啊」，不過卻被網友一面倒砲轟「窮還嫌人家盤」。

一名男大生8日在Dcard以「越來越盤的麥當勞？」為題PO文表示，當天看到麥當勞新出的「暖春優惠券」後，差點沒吐血在地上，因為以往都有的「大薯買一送一」竟消失無蹤，讓他崩潰哀號「大薯買一送一呢？以往的大薯買一送一優惠呢？怎麼不見了！這樣是要我肥宅如何點啊？」

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▲▼原PO崩潰哀號「大薯買一送一」沒了，反被其他網友狂酸。（圖／翻攝自Dcard）

▲原PO崩潰哀號「大薯買一送一」沒了。（圖／翻攝自Dcard）

沒想到此番言論一出，立刻被其他網友撻伐，「人家也要賺錢～有出優惠真的很不錯了」、「身為麥當勞員工我覺得有就不錯了，你要不要乾脆直接打080去抱怨？」、「沒給到你想要的優惠就說人家盤」、「雖然也覺得大薯沒有減少購買慾望，但會優惠還是不錯啊，冰炫風還是好吃蜂蜜紅茶推推」、「那你可以當作沒有出這次的優惠券，呵呵，把優惠當理所當然欸，這麼窮可以不要吃麥當勞」、「窮鬼說人家盤」。

有麥當勞店員出面留言解答原因，「經理說這個月薯條虧損26箱，有頭緒嗎？」、「大薯買一送一真的操死服務員，還有那種一次買15份送15份，鏟薯條鏟到心死…所以有優惠卷可以用就不錯了」、「薯條的話，在今年過年前好像差點短缺」、「因為每次薯條都會被各種理由客訴」、疫情的關係薯條跟薯餅從國外運過來會慢，怕薯條跟薯餅進貨速度太慢所以就沒出了」。

▲▼麥當勞大薯買1送1。（圖／業者提供）

▲近日推出全新「暖春優惠券」裡，沒有「大薯買一送一」。（圖／業者提供）

據了解，麥當勞「暖春優惠券」祭出10大選項、超過60種優惠選擇，最吸睛的是6塊麥克鷄塊、OREO冰炫風、特選那堤、大杯飲料通通買1送1，還有百元起套餐組合，只要用100元就能爽吃1個漢堡加薯條、雞塊及飲品。早餐部分更有加1元即享33元飲品任選，整張優惠券最高狂省2671元，即日起至4／13限定使用，且只要出示電子版優惠券，無論哪種優惠都可重複使用。

還有不少忠實顧客透露，如果搭配甜心卡或是點點卡使用，可以解鎖更多的選擇搭配，省錢又吃到爽。

 
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Dcard麥當勞大薯買一送一

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