男友揪3女去畢旅！「同睡一間房」無所謂：比較省錢　女心碎滿地

▲原PO不能接受男友跟女生睡同一張床。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者施怡妏／綜合報導

一名女網友表示，男友最近在籌辦畢業旅行，約個三男三女，但是男生都因為有事去不了，所以只剩下三個女生可以參加，但男友竟然因為想省錢，打算四人同住一間房，還覺得沒關係，可以省錢比較重要，讓原PO非常不能接受，內心滿滿的不安全感，貼文一出後，引起許多網友討論。

女網友在Dcard上發文，本來要參加畢旅的男生朋友無法參加，變成男友要和三個女生一起去畢旅，但是為了省錢，男友要和女生同住一間四人房，「表示他一定會跟其中一個女生睡，我就沒辦法接受」，可是男友卻覺得無所謂，她便提議說也要一起去，最後變成五人一間房。

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事後，原PO詢問男友，如果她沒有去，三女一男睡一間房，女生朋友都沒有說什麼嗎？沒想到男友竟回答沒有，「連女生朋友都不避嫌，到底是我三觀不正，還是他們三觀不正...」

▲男友認為睡一間房比較省錢。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

原PO貼出與男友的對話紀錄，男友因為擔心她不開心，所以有點不想辦，但因為都已經說好了，不辦又感覺對不起其他人。她下一句便問，「你們要睡一間喔」，男友則認為四人睡一間比較省錢，她難過說「不用避嫌...對我的尊重呢...」男友看完後，不耐煩地說，「你不用這樣，會讓我更煩」。

貼文一出後，網友們表示，「如果是正常、普通、健康且清新的男孩子，若發現三個兄弟都沒辦法參加的時候，應該就會立刻提出不參加，我實在不懂少了一半人，還要強行出團的道理」、「我女友要是跟男人一起睡同一間房就是分手」、「只是從快樂分享餐，變成一人獨享全餐」、「這種還不分手，妳的包容力天大欸」。