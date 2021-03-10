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翻看男友手機驚見「摩鐵房卡」！她揪2疑點　網狂勸分：真的有約

▲偷情，外遇，摩鐵。（圖／記者周宸亘攝）

▲原po抓包男友到摩鐵開房。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者施怡妏／綜合報導

不少情侶在一起時，會希望雙方可以坦誠相見，因此會互相看對方的手機照片跟訊息，有一名女網友日前翻看男友的手機相簿時，看到一張汽車旅館房卡的照片，當場直接質問男友，對方則回答是從某個群組下載，要拿來騙朋友的，但她卻發現照片中的手掌紋，跟男友的很像，懷疑男友說謊。

女網友在Dcard上發文，在男友手機看到一張汽車旅館的房卡照片，男友稱是從某個群組下載，「要騙朋友自己其實有約過」，不過這間汽車旅館，就在男友家附近，而且照片中的手掌紋跟男友很相似，讓她不禁懷疑，是她想太多，還是男友真的背著她偷吃。

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原po表示，「我看過他的定位，裡面只有常去的地方，其他都沒有」，至於手掌紋的部分，男友則一概否認，「我是他的第一任，我們雖然是男女朋友，但我們沒有做過」。

▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

▲原po發現照片中的手掌紋跟男友很像。（圖／翻攝自Dcard）

許多網友也認為，原po的男友在說謊，「一定有！手掌紋騙不了人，不然原po可以搜看看網路上有沒有這張圖，他找得到妳也一定找得到」、「女人的第六感，他真的有約」、「鐵定有約，還是個偷吃不擦嘴的笨渣」。

留言也出現老司機回應，「喝外送茶，忘記刪除，通常要證明有開房間才會派小姐出門」、「拍給外送茶看的啦！馬夫會要知道小姐在哪一間、哪一房」、「這不是亂想，雞頭都會要求客人將房卡號碼拍下來，再由她轉傳給小姐」。

不少網友也提供驗證的小技巧，「如果是截圖或下載，照片上面只會顯示時間；如果是拍照，照片上面會有地點」、「幫補定位怎麼查，打開iPhone依次進入：設定、隱私權、定位服務，拉到最底，選擇系統服務、重要位置、歷程記錄」。

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